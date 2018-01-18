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«Ростов» объявил о переходе Сигурдссона из «Фулхэма»
«Ростов» заключил трансферное соглашение с английским «Фулхэмом» о переходе защитника сборной Исландии Рагнара Сигурдссона.
«Ростов» заключил трансферное соглашение с английским «Фулхэмом» о переходе защитника сборной Исландии Рагнара Сигурдссона.
31-летний футболист подписал полноценный контракт с российским клубом, сообщает
В первой половине сезона футболист выступал в казанском «Рубине» на правах аренды. «Ростов» стал третьим российским клубом в карьере Сигурдссона: до перехода в «Фулхэм» исландец защищал цвета «Краснодара».
В нынешнем сезоне защитник провёл за «Рубин» 12 (11 в стартовом составе) матчей в РФПЛ и получил две жёлтых карточки.