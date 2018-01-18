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18 января, источник: Чемпионат.com

«Ростов» объявил о переходе Сигурдссона из «Фулхэма»

«Ростов» заключил трансферное соглашение с английским «Фулхэмом» о переходе защитника сборной Исландии Рагнара Сигурдссона.

31-летний футболист подписал полноценный контракт с российским клубом, сообщает пресс-служба «Ростова».

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В первой половине сезона футболист выступал в казанском «Рубине» на правах аренды. «Ростов» стал третьим российским клубом в карьере Сигурдссона: до перехода в «Фулхэм» исландец защищал цвета «Краснодара».

В нынешнем сезоне защитник провёл за «Рубин» 12 (11 в стартовом составе) матчей в РФПЛ и получил две жёлтых карточки.

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