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18 января, источник: Спорт-Экспресс

«Локо» проиграл «светильникам». Как этот случилось

Лидер чемпионата России с крупным счетом (0:3) уступил предпоследней команде швейцарской суперлиги.

Источник: Спорт-Экспресс

ЛОКОМОТИВ — ЛЮЦЕРН — 0:3 (0:0)

Голы: Фоллонье, 58 (0:1). Фоллонье, 68 (0:2). Демхасай, 85 (0:3).

«Локомотив»: Коченков (Медведев, 45), Пейчинович (В. Денисов, 45), Кверквелия (Михалик, 45), И. Денисов (Ротенберг, 45), Тарасов (Чорлука, 45. Куликов, 73), Игнатьев (Касаев, 45), Коломейцев (Рыбус, 45), Ал. Миранчук (Баринов, 45), Ант. Миранчук (Галанин, 45), Эдер (Ари, 45. Галаджан, 78), Лысов (Корян, 45).

Как Новый год встретишь, так его и проведешь. Если придать этой стандартной поговорке футбольный окрас, а также учесть, что Юрий Павлович Семин — человек максимально суеверный, то настроение в «Локо» царит сейчас, мягко говоря, плохое.

«Люцерн» — команда весьма скромная. Однажды, 29 лет назад, она стала чемпионом Швейцарии. Но в целом за 117 лет своей истории чаще своих болельщиков огорчала, чем радовала. В частности, «Люцерн» — рекордсмен страны по количеству вылетов из элиты швейцарского футбола. Клуб «катался на лифте» 17 раз.

Судя по всему, не за горами 18-й. До недавнего времени «Люцерн» тренировал немец Маркус Баббель — чемпион Европы-96, ветеран «Баварии» и «Ливерпуля». Но по итогам неудачной осени поста лишился. После 19 туров «светильники», как называют эту команду, занимают 9-е место из 10.

И в этом смысле особенно обидно крупное поражение «Локомотива», для которого этим матчем открывался такой многообещающий футбольный 2018-й год.

Когда ты неожиданно идешь первым, а за тобой гонятся признанные фавориты — амбициознейший «Зенит», действующий чемпион «Спартак», — важнейшим аспектом становится психологический комфорт: вера в свои силы, победная аура.

И велик риск, что неудачи, подобные разгрому от «Люцерна», могут этот дух подкосить.

С другой стороны, что это единственный серьезный вывод, который можно сделать из этого товарищеского поединка. Да и тот, будем откровенны, основан лишь на ощущениях.

В остальном же не стоит воспринимать этот матч как нечто большее, чем «тренировка с повешенной ответственностью».

1) Команда только-только втягивается в работу после отпуска. Игроки под нагрузками. Ждать от «Локо» резкости и скорости в атаке было просто наивно.

2) Семин экспериментировал: в первом тайме играли одни футболисты, во втором тайме состав полностью сменился. Причем нельзя сказать, что это были основа и резерв.

3) Гильерме, Фернандеш, Фарфан и вовсе в матче участия не принимали. И в этом смысле даже нет смысла рассуждать о тактических ходах Семина. С португальцем и перуанцем все будет иначе (а их места в основе обсуждению не подлежат).

4) Впервые после тяжелых травм сыграли Чорлука и Ари. Понятно, что набрать игровой тонус им только предстоит. Например, бразилец пока откровенно «тяжеловат».

5) У «Люцерна» пауза между кругами намного короче. И его преимущество в свежести было заметно с первых же минут. А после перерыва швейцарцы и вовсе раскатали москвичей и забивали на любой вкус: сначала с добивания, потом реализовали один на один, затем поразили ближний угол.

6) Все три гола пропустил не имевший в первой части сезона практики Медведев. Понятно, что в официальных матчах место в воротах, скорее всего, займет не он.

Так что все выводы впереди. До матчей с «Ниццей» почти месяц подготовки. Но осадочек, конечно, останется.

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