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Семин наложил вето на кандидатуру Марковича
По информации «СЭ», вероятность перехода в «Локомотив» полузащитника Лазара Марковича крайне мала.
По информации «СЭ», вероятность перехода в «Локомотив» полузащитника Лазара Марковича крайне мала.
Ранее «СЭ» стало известно о том, что клуб заинтересован в 23-летнем сербе, а сам футболист и «Ливерпуль», которому он принадлежит, готовы к переходу.
Переход не состоится, поскольку кандидатура не прошла финальное согласование Юрия Семина. По всей видимости, главного тренера железнодорожников смутил недостаток игровой практики: в текущем сезоне футболист не играл за основной состав «Ливерпуля».