Испанец Надаль сначала неестественно посмеялся, однако затем принес девочке извинения.
«Уфа» проявляет интерес к Новосельцеву
По информации «СЭ», «Уфа» проявляет интерес к защитнику «Зенита» Ивану Новосельцеву.
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По информации «СЭ», «Уфа» проявляет интерес к защитнику «Зенита» Ивану Новосельцеву.
В текущем сезоне футболист во всех турнирах, в которых принимали участие
26-летний россиянин не полетел вместе с командой на
Напомним, что помимо Новосельцева на сбор вместе с «Зенитом» не полетели нападающий Артем Дзюба, полузащитник Олег Шатов и защитник Александр Анюков.