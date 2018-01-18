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18 января, источник: Спорт-Экспресс

«Уфа» проявляет интерес к Новосельцеву

По информации «СЭ», «Уфа» проявляет интерес к защитнику «Зенита» Ивану Новосельцеву.

Источник: РИА "Новости"

В текущем сезоне футболист во всех турнирах, в которых принимали участие сине-бело-голубые, провел лишь один матч.

26-летний россиянин не полетел вместе с командой на учебно-тренировочный сбор, который проходит в Дубае. Петербуржцы готовы рассматривать варианты трудоустройства Новосельцева.

Напомним, что помимо Новосельцева на сбор вместе с «Зенитом» не полетели нападающий Артем Дзюба, полузащитник Олег Шатов и защитник Александр Анюков.

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