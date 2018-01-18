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18 января, источник: ТАСС

«Спартак» пообещал дать окончательный ответ по Вериссимо в течение двух дней

МОСКВА, 18 января. /Корр. ТАСС Михаил Личков/. Московский «Спартак» пообещал дать окончательный ответ по трансферу защитника бразильского «Сантоса» Лукаса Вериссимо в течение двух дней.

Источник: AFP 2018

Об этом ТАСС сообщил член совета директоров бразильского футбольного клуба Рафаэль Вита.

Ранее Вита рассказал, что переговоры между клубами по трансферу 22-летнего защитника должны были пройти на текущей неделе.

«Спартак» попросил руководство «Сантоса» отложить переговоры по трансферу Вериссимо на пару дней. Вчера на игре с «Линенсе» присутствовали скауты из Москвы, и в четверг должна была решиться судьба защитника. Сегодня наши коллеги сослались на экстренные обстоятельства и заверили, что в ближайшие два дня дадут окончательный ответ, — сказал Вита.

По информации ТАСС, на данный момент стороны остановились на сумме трансфера в €8,5 млн. При этом «Спартак» будет обязан выплатить «Сантосу» 5% от перепродажи игрока за сумму до €15 млн и 10%, если сумма превысит €15 млн.

Контракт Вериссимо с «Сантосом» рассчитан до июля 2022 года.

В основной команде центральный защитник дебютировал в 2015 году, а до этого играл за молодежный состав клуба. В 2017 году игрок провел 35 матчей в чемпионате Бразилии, в которых не отметился результативными действиями и получил девять желтых карточек.

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