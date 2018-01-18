Александр Мостовой: Травма Джикии? А где остальные? Сидят на банке, получают бабки и не прогрессируют
Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России — о последствиях травмы Георгия Джикии.
Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России — о последствиях травмы Георгия Джикии.
— Катастрофа для «Спартака»? — первый вопрос Мостовому.
— Если действительно «кресты», то это, конечно, серьезно… Любая такая травма катастрофа, прежде всего, для игрока. Но в «Спартаке» еще можно его заменить за счет перестроений, замен, за счет приобретений — благо трансферное окно открыто.
— А в сборной?
— Вот здесь сложнее. Не так много у нас игроков этой позиции, которые могут сыграть за национальную команду.
— В последнее время Джикия являлся нашим сильнейшим центральным защитником?
— Да. Когда меня просили назвать лучших центральных защитников первой части сезона, я сразу выделил Джикию и Кверквелию.
— Кто может теперь заменить Джикию в сборной, если подозрения на «кресты» подтвердятся?
— Мне некорректно называть фамилии. Есть тренерский штаб.
— Допускаете, что вновь позовут Игнашевича и Березуцких.
— Ох, на эту тему уже много всего сказано. Смысл повторяться?
— Вы поймете, если Березуцкие и Игнашевич откажутся возвращаться в сборную?
— Ну конечно! Это их решение, которое нужно уважать! Игнашевич вряд ли вернется. Он сам понимает, что уже не основной защитник. Хотя ясно, что он картины не испортит.
— А Березуцкие?
— Им будет проще вернуться в национальную команду. Но если откажутся, их можно будет понять.
— Травма Джикии не высветила серьезную проблему нашего футбола — где защитники?
— Эта проблема существует уже давно. Где резерв? Дефицит защитников… Надо задавать вопросы к нашему футбольному руководству и к самим игрокам. Почему в такой огромной стране мы не можем вырастить хороших защитников? Наверняка они