Александр Мостовой: Травма Джикии? А где остальные? Сидят на банке, получают бабки и не прогрессируют

Источник: Спорт-Экспресс

— Катастрофа для «Спартака»? — первый вопрос Мостовому.

— Если действительно «кресты», то это, конечно, серьезно… Любая такая травма катастрофа, прежде всего, для игрока. Но в «Спартаке» еще можно его заменить за счет перестроений, замен, за счет приобретений — благо трансферное окно открыто.

— А в сборной?

— Вот здесь сложнее. Не так много у нас игроков этой позиции, которые могут сыграть за национальную команду.

— В последнее время Джикия являлся нашим сильнейшим центральным защитником?

— Да. Когда меня просили назвать лучших центральных защитников первой части сезона, я сразу выделил Джикию и Кверквелию.

— Кто может теперь заменить Джикию в сборной, если подозрения на «кресты» подтвердятся?

— Мне некорректно называть фамилии. Есть тренерский штаб.

— Допускаете, что вновь позовут Игнашевича и Березуцких.

— Ох, на эту тему уже много всего сказано. Смысл повторяться?

— Вы поймете, если Березуцкие и Игнашевич откажутся возвращаться в сборную?

— Ну конечно! Это их решение, которое нужно уважать! Игнашевич вряд ли вернется. Он сам понимает, что уже не основной защитник. Хотя ясно, что он картины не испортит.

— А Березуцкие?

— Им будет проще вернуться в национальную команду. Но если откажутся, их можно будет понять.

— Травма Джикии не высветила серьезную проблему нашего футбола — где защитники?