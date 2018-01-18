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18 января, источник: Спорт-Экспресс

Александр Мостовой: Травма Джикии? А где остальные? Сидят на банке, получают бабки и не прогрессируют

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России — о последствиях травмы Георгия Джикии.

Источник: Спорт-Экспресс

— Катастрофа для «Спартака»? — первый вопрос Мостовому.

— Если действительно «кресты», то это, конечно, серьезно… Любая такая травма катастрофа, прежде всего, для игрока. Но в «Спартаке» еще можно его заменить за счет перестроений, замен, за счет приобретений — благо трансферное окно открыто.

— А в сборной?

— Вот здесь сложнее. Не так много у нас игроков этой позиции, которые могут сыграть за национальную команду.

— В последнее время Джикия являлся нашим сильнейшим центральным защитником?

— Да. Когда меня просили назвать лучших центральных защитников первой части сезона, я сразу выделил Джикию и Кверквелию.

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— Кто может теперь заменить Джикию в сборной, если подозрения на «кресты» подтвердятся?

— Мне некорректно называть фамилии. Есть тренерский штаб.

— Допускаете, что вновь позовут Игнашевича и Березуцких.

— Ох, на эту тему уже много всего сказано. Смысл повторяться?

— Вы поймете, если Березуцкие и Игнашевич откажутся возвращаться в сборную?

— Ну конечно! Это их решение, которое нужно уважать! Игнашевич вряд ли вернется. Он сам понимает, что уже не основной защитник. Хотя ясно, что он картины не испортит.

— А Березуцкие?

— Им будет проще вернуться в национальную команду. Но если откажутся, их можно будет понять.

— Травма Джикии не высветила серьезную проблему нашего футбола — где защитники?

— Эта проблема существует уже давно. Где резерв? Дефицит защитников… Надо задавать вопросы к нашему футбольному руководству и к самим игрокам. Почему в такой огромной стране мы не можем вырастить хороших защитников? Наверняка они где-то есть, просто нужно довести до ума. Да и некоторые игроки сами сидят на банке, получают неплохие бабки, но не прогрессируют. Как так? Не хочу называть фамилии, но ребята сами не рвутся, не хотят выходить из зоны комфорта. Проще не напрягаться и получать деньги. Зачем им куда-то стремиться? В этом и проблема российского футбола.

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