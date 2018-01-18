Джикия получил травму и покинул поле на носилках

Джикия пострадал в результате жёсткого стыка и схватился за колено. Поле 24-летний футболист покинул на носилках. Вместо него на 15-й минуте вышел Сальваторе Боккетти.

Напомним, что первый официальный матч в 2018 году подопечные Массимо Карреры проведут 15 февраля в Москве против «Атлетика» в рамках 1/16 финала Лиги Европы.