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18:37 (мск), источник: Чемпионат.com

Джикия получил травму и покинул поле на носилках

Защитник «Спартака» Георгий Джикия получил повреждение в контрольном матче с «Шанхай СИПГ».

Джикия пострадал в результате жёсткого стыка и схватился за колено. Поле 24-летний футболист покинул на носилках. Вместо него на 15-й минуте вышел Сальваторе Боккетти.

Напомним, что первый официальный матч в 2018 году подопечные Массимо Карреры проведут 15 февраля в Москве против «Атлетика» в рамках 1/16 финала Лиги Европы.

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