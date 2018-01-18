Орлов: Манчини бросил вызов болельщикам «Зенита»
Телекомментатор Геннадий Орлов высказал мнение о ситуации в «Зените», главный тренер которого Роберто Манчини не взял на сбор нападающего Артёма Дзюбу и полузащитника Олега Шатова.
Телекомментатор Геннадий Орлов высказал мнение о ситуации в «Зените», главный тренер которого Роберто Манчини не взял на сбор нападающего Артёма Дзюбу и полузащитника Олега Шатова.
«Дзюба пишет в «Инстаграме», что он здоров, как лев. Шатов говорит, что Малафеев мог бы ему и сам всё рассказать, а не делать заявление через прессу. Какая же возможность всем журналистам, болельщикам говорить на эту тему. Пиар фантастический! Можно было бы эти вещи создавать специально для того, чтобы «Зенит» был на слуху. Понятно же, что большее количество упоминаний в СМИ приведёт к большей посещаемости на стадионе.
Будут победы у команды или нет — никто не знает, но Манчини однозначно бросил вызов болельщикам команды, которые любят игру Дзюбы и Шатова. Это же болельщики «Зенита». И он своё тренерское имя и репутацию положил на весы. Добьётся успехов без них — ура. А если нет? Работу Манчини будем судить по результату, — заявил Орлов в эфире «Эха Москвы в Санкт-Петербурге».