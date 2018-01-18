Орлов: Манчини бросил вызов болельщикам «Зенита»

«Дзюба пишет в «Инстаграме», что он здоров, как лев. Шатов говорит, что Малафеев мог бы ему и сам всё рассказать, а не делать заявление через прессу. Какая же возможность всем журналистам, болельщикам говорить на эту тему. Пиар фантастический! Можно было бы эти вещи создавать специально для того, чтобы «Зенит» был на слуху. Понятно же, что большее количество упоминаний в СМИ приведёт к большей посещаемости на стадионе.