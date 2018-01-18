Экс-гендиректор «СКА-Хабаровск» Флегонтов: Мкртычев давно грозил уволить

Источник: Советский спорт

Олег Флегонтов более десяти лет был связан с «Лучом», а до новогодних каникул являлся генеральным директором «СКА-Хабаровск». Сейчас он без работы, но слухи отправляют его опять в Приморский край.

«ВЫХОД “СКА-ХАБАРОВСК” В РФПЛ — ЧУДО»

— Это правда — про «Луч», где вас якобы хотят видеть в качестве менеджера?

— Официального предложения не было, да и быть не могло — я 29-го декабря вернулся домой из Хабаровска, встретил Новый год и уехал на отдых с семьей. Если позовут, поеду! Для меня Дальний Восток не просто точка на карте, а место, где я провел хорошее время и многого добился.

— В декабре вас уволили из «СКА-Хабаровск». Примерная формулировка решения: «все нужно менять, эти люди непригодны для нового шага в развитии клуба». Согласны с ней?

— Трудно быть довольным результатом, когда команда замыкает турнирную таблицу. Другой вопрос, что слова Председателя Попечительского Совета Аркадия Мкртычева о том, что мы не справились с работой, отсюда и турнирный результат команды, реальности не соответствуют.

Мне за работу и свою «команду» в Хабаровске не стыдно. Я пришел в СКА как менеджер, который должен был решать несколько задач, в том числе — очистить структуру от долгов. В какой-то момент они превышали 100 миллионов рублей. Гасить долги приходилось, когда нужно и спортивные задачи решать, и инфраструктуру подтягивать и клубную структуру создавать, оптимизируя расходы. На момент моего увольнения долгов не было. За два года клуб сделал огромный шаг вперед и добился поразительного результата — от спасения от вылета в ПФЛ до четвертьфинала Кубка России и дебюта в РФПЛ. Причем впервые за 70-летнюю историю клуба.

— На Дальнем Востоке много говорят о тренере Александре Григоряне. Он начинал успешный сезон как главный тренер «СКА-Хабаровска», а потом ушел в «Анжи». Велика ли его роль в историческом успехе Хабаровска?

— В 2016-м году мы с Александром Витальевичем вместе собирали игроков, которые сумели в итоге совершить спортивное чудо. Именно так нужно оценивать выход «СКА» в РФПЛ через стыковые игры. Он делал из футболистов, которые приехали в Хабаровск, команду с характером. Григорян — неординарный тренер, с ним очень нелегко в работе, но дело свое он знает. Но я не стал бы преуменьшать заслуг сменившего его Андрея Гордеева и, конечно же, Алексея Поддубского. Каждый внес вклад в общее дело.

Сейчас уже мало кто помнит, что после стартовых пяти туров прошлого сезона «СКА» был последним в ФНЛ. Тогда Председатель Попечительского совета меня услышал. После очередного поражения и непростого разговора я сказал: «Верю в команду. Всё у нас наладится, просто надо подождать».

— Почему в этот раз ждать изменений к лучшему не стали?

— Мы не раз спорили с Мкртычевым, причем не только по спортивным вопросам. В итоге, видимо, Аркадий Николаевич решил, что споры — это хорошо, но еще тяжело и утомительно.

Правда такова: СКА вышел в премьер-лигу, вытянув счастливый билет, выиграв серию пенальти второго стыкового матча. Объективно «Оренбург» был и остается сильнее по составу, своим финансовым возможностям. Летом мы пытались пригласить его игроков, но ничего не смогли им предложить. «СКА-Хабаровск» вышел в РФПЛ вопреки обстоятельствам и был не готов к новой и весьма сложной реальности. В первую очередь финансово. Но говорить об этом Мкртычеву тяжело, и, наверное, не хочется.

«ХАБАРОВСК И ВЛАДИВОСТОК — ЭТО КАК МОСКВА И ПИТЕР»

— СКА подписал в январе контракты с молодыми футболистами, которые прежде играли в ФНЛ. Клуб готовится к турниру в ФНЛ или это просьба нового главного тренера Рината Билялетдинова, который умеет работать с молодыми?

— Мне сложно ответить, переговоры с Билялетдиновым проходили без моего участия.

Полагаю, попечители СКА будут нацеливать команду на попадание в «стыки». Ничего не потеряно, пока остается даже один шанс.

А смена состава напрашивалась еще летом. В премьер-лигу СКА вышел в ночь на 28 мая по местному времени. Когда вернулись в Хабаровск, собрали совещание по комплектованию команды. Мне сказали: «Парни — герои, они заслужили шанс сыграть в РФПЛ. Выполняйте». Так было принято решение сохранить не менее 70 процентов состава. Я с ним был не согласен.

— Что предлагали взамен?

— Сменить не менее двух третей состава, найти опытного авторитетного главного тренера, сохранив Алексея Поддубского в роли старшего тренера. Только так мы могли конкурировать в новой лиге, но Мкртычев меня не услышал. Алексей Николаевич Поддубский — способный, вдумчивый и перспективный специалист. Но на момент дебюта команды в РФПЛ он работал самостоятельно один сезон с молодежной командой, выступавшей в Первенстве Дальнего Востока. Даже молодежный чемпионат РФПЛ намного сложнее!

В июне несколько раз пытался добиться от попечителей решения о смене курса в комплектовании команды, но наталкивался на жесткие слова Мкртычева: «Я вас уволю за саботаж, делайте, как вами сказали». Прислушиваться ко мне начали после поражения в третьем туре от ЦСКА. Услышали, видимо, уже осенью, когда команда теряла очки, регулярно пропуская голы на последних минутах.

Да, был создан боевой сплоченный коллектив, который в матчах с лучшими командами России брал самоотверженностью, азартом, желанием. На старте чемпионата этого хватало. Однако долго так продолжаться не могло. Постепенно на первое место вышло индивидуальное мастерство футболистов, слаженность командных взаимодействий, начала накапливаться усталость и наше отставание в классе стало очевидным. Менять что-то — право любого руководителя, но говорить о том, что люди, которые ушли, плохо работали, некрасиво.

За всё время моей работы в клубе с февраля 2016 года на трансферы СКА не потратил даже рубля! Не было выплат агентам или «подъемных» футболистам. Мы брали только тех, кто готов играть в Хабаровске на условиях клуба. Бывшие спортивный директор Андрей Скорочкин и руководитель селекционной службы Дмитрий Агеев сработали выше всяческих похвал. За короткий срок собрали футболистов, которые сейчас составляют костяк команды: Федотов, Савичев, Баляйкин, Пуцко, Карасёв, Наваловский, Маркович. По Федотову, Савичеву, Карасёву и Марковичу на сегодня есть предметный интерес из других клубов РФПЛ.

— Какой бюджет сегодня у СКА? Он увеличился по сравнению с прошлым сезоном?

— Увеличился, но несущественно.

— Говорят, сложно пригласить высококлассных футболистов на Дальний Восток. Это так?

— Не могу согласиться. Хабаровск и Владивосток — приятные города для жизни. Они очень разные, как Москва и Питер, но яркие и динамичные. Владивосток живее. Там люди менее консервативны, но это и понятно: Приморье — это море, наше «окно» в Тихий океан, портовый край. В Хабаровске другая культура. Это город армии, порядка. Везде очень чисто, центр буквально «вылизан», есть парки, где можно погулять, отдохнуть.

Для того чтобы в эти города приехали пусть не топовые, но добротные игроки, нужны соответствующие финансовые условия. В СКА с этим были проблемы. Средняя зарплата у футболистов в ФНЛ была порядка 350 тысяч рублей. Прошлой весной мы со своим фондом оплаты труда были на тот момент от силы пятой, если не шестой командой ФНЛ. В Премьер-Лиге фонд оплаты труда у игроков вырос на 50 процентов. Этого мало! В РФПЛ Хабаровск ничего, кроме стабильных выплат, предложить игрокам не мог.

— Сколько денег нужно футбольному клубу Дальнего Востока, чтобы достойно играть в РФПЛ?