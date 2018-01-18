Борис Игнатьев получил предложение о работе от клуба РФПЛ
МОСКВА, 18 января. /Корр. ТАСС Михаил Личков/. Борис Игнатьев может продолжить работу в одном из клубов Российской футбольной
МОСКВА, 18 января. /Корр. ТАСС Михаил Личков/. Борис Игнатьев может продолжить работу в одном из клубов Российской футбольной
В четверг было объявлено, что Игнатьев покинул пост
«Что касается моих дальнейших планов, сейчас говорить о них преждевременно. После вчерашних событий я еще не получил на руки трудовую книжку. В любом случае, пока позволяет здоровье, хотелось бы и дальше заниматься футбольной деятельностью и делать все во благо отечественного спорта. Уже есть предложение от одного клуба РФПЛ, но, кто именно мне сделал предложение, по понятным причинам я говорить не могу», — сказал Игнатьев.
Игнатьев — воспитанник
В 1973 году занялся тренерской деятельностью, возглавив владимирское «Торпедо», а с 1976 по 1989 год тренировал юношескую сборную СССР. Под руководством Игнатьева команда стала победителем чемпионата Европы 1988 года. С 1992 по 1996 год был одним из помощников главного тренера сборной России, а с 1996 по 1998 год уже возглавлял национальную сборную. Далее в тренерской карьере специалиста были «Торпедо-ЗИЛ» (1998−2000), китайский «Шандун Люэн» (2001−2002) и раменский «Сатурн» (2004).
С 2009 по 2012 год Игнатьев работал помощником главного тренера московского «Локомотива» и киевского «Динамо» Юрия Семина. В ноябре 2012 года возглавил московское «Торпедо», далее занимал должность спортивного директора автозаводцев (2013−2014), а в июле 2014 года стал