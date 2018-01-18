Борис Игнатьев получил предложение о работе от клуба РФПЛ

В четверг было объявлено, что Игнатьев покинул пост вице-президента московского «Торпедо» по обоюдному согласию. Осенью в клубе сменился инвестор, после чего началась смена руководящего состава. Ранее черно-белых покинул президент Александр Тукманов.

«Что касается моих дальнейших планов, сейчас говорить о них преждевременно. После вчерашних событий я еще не получил на руки трудовую книжку. В любом случае, пока позволяет здоровье, хотелось бы и дальше заниматься футбольной деятельностью и делать все во благо отечественного спорта. Уже есть предложение от одного клуба РФПЛ, но, кто именно мне сделал предложение, по понятным причинам я говорить не могу», — сказал Игнатьев.

Игнатьев — воспитанник детско-юношеской школы московского «Спартака», в 1961 году перешел в ижевский «Зенит», далее выступал за нижегородскую «Волгу» (1963−1967), махачкалинское «Динамо» (1968−1969), жуковский «Метеор» (1970), целиноградское «Динамо» (1971) и уфимский «Строитель», сыграв в общей сложности более 400 матчей и забив 54 мяча. В составе нижегородского клуба полузащитник провел семь матчей в высшей лиге чемпионата СССР.

В 1973 году занялся тренерской деятельностью, возглавив владимирское «Торпедо», а с 1976 по 1989 год тренировал юношескую сборную СССР. Под руководством Игнатьева команда стала победителем чемпионата Европы 1988 года. С 1992 по 1996 год был одним из помощников главного тренера сборной России, а с 1996 по 1998 год уже возглавлял национальную сборную. Далее в тренерской карьере специалиста были «Торпедо-ЗИЛ» (1998−2000), китайский «Шандун Люэн» (2001−2002) и раменский «Сатурн» (2004).