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14:32 (мск), источник: Газета.Ру

СМИ: Дортмундская «Боруссия» может купить Смолова

Нападающий «Краснодара» Федор Смолов может пополнить состав дортмундской «Боруссии», сообщает Kiker.

Источник: Reuters

По информации издания, немецкий клуб намерен заменить российским форвардом Пьера-Эмерика Обамеянга, который может перейти в лондонский «Арсенал».

Помимо Смолова, «Боруссия» рассматривает вариант приглашения форварда «Челси» Миши Батшуайи.

В нынешнем сезоне Смолов провел 13 матчей в чемпионате России, забил десять мячей и отдал две передачи.

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