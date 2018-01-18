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СМИ: Дортмундская «Боруссия» может купить Смолова
Нападающий «Краснодара» Федор Смолов может пополнить состав дортмундской «Боруссии», сообщает Kiker.
Нападающий «Краснодара» Федор Смолов может пополнить состав дортмундской «Боруссии», сообщает Kiker.
По информации издания, немецкий клуб намерен заменить российским форвардом
Помимо Смолова, «Боруссия» рассматривает вариант приглашения форварда «Челси» Миши Батшуайи.
В нынешнем сезоне Смолов провел 13 матчей в чемпионате России, забил десять мячей и отдал две передачи.