Почему «Спартак» играет с командой Халка, а не с «МЮ»?

ЗАКРЫТОСТЬ КАРРЕРЫ И ОТКРЫТОСТЬ МАНЧИНИ

17 января у «Спартака» — одна тренировка вместо уже привычных двух. Причина объяснима: на следующий день команде предстоит первый матч в 2018 году. Вечером среды даже не все игроки разъехались в город. На прогулку коляску с дочкой Аделиной вывез Андрей Ещенко, такси вместе с девушкой Марьей ждал Марио Пашалич, в большой торговый центр отправился Дмитрий Комбаров. Возможно, именно в тот, где несколько дней назад Артем Ребров повстречал легендарного голландца Эдгара Давидса.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Bd8UKc4hnuf/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Bd8UKc4hnuf/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Крутой мужик @edgardavidsofficial #ребров32 #дубай #давидс</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A post shared by <a href="https://www.instagram.com/rebrov32/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Artem Rebrov</a> (@rebrov32) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-01-14T19:57:18+00:00">Jan 14, 2018 at 11:57am PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Всю неделю тренировки «Спартака» проходят в закрытом от прессы режиме. В отличие, кстати, от «Зенита». Роберто Манчини не прячет от журналистов ничего — хоть стретчинг (итальянец растягивает мышцы вместе с игроками), хоть двусторонки. А вот Массимо Каррера, поначалу открывавший двери на первые пятнадцать минут занятий, теперь не хочет видеть рядом с командой никого постороннего.

ГОТОВЫ ВСЕ, КРОМЕ ТРОИХ

По индивидуальной программе продолжают заниматься защитник Георгий Тигиев и полузащитники Артем Тимофеев и Джано Ананидзе. Они не примут участия в матче с «Шанхаем» и в лучшем случае восстановятся к концу февраля. Все остальные футболисты занимаются в полную силу — в том числе в двусторонках, которые регулярно устраивает Каррера. Как говорят в клубе, футболисты выкладываются так, будто противостоят «Локомотиву», «Зениту» или ЦСКА. Команда-победитель по окончании игры даже делает победную фотографию — словно из раздевалки или самолета.

Днем среды в расположение клуба прибыли генеральный директор Сергей Родионов и вице-президент Наиль Измайлов. Как стало известно «СЭ», менеджеры обсудят с главным тренером Массимо Каррерой ряд вопросов, включая трансферные. Вечером в отеле «Спартака» Родионов и Измайлов встретили и команду, в том числе Сергея Еременко, который находится на просмотре. К нему в гости заехал отец Алексей Еременко-старший.

Вполне вероятно, что Сергей выйдет в матче с «Шанхаем» на замену. В двусторонках он уже успешно себя проявлял — старший брат Алексей остался доволен. Но в целом ничто не указывает на то, что стартовый состав «Спартака» будет неоптимальным. По версии «СЭ», он может выглядеть так: Селихов, Комбаров, Таски, Джикия, Ещенко, Фернанду, Глушаков, Зобнин, Промес, Луиз Адриану, Зе Луиш.

Также вероятно, что с первых минут мы увидим на поле и главную звезду «Шанхая» — Халка. В отличие от Карлоса Тевеса, который досрочно покинул другой шанхайский клуб — «Шеньхуа» — и вернулся в «Боку Хуниорс», бразилец в Китае играет успешно и в ноябре дошел с командой до финала национального кубка. Вместе со своим соотечественником Оскаром, а также Одилом Ахмедовым, знакомым нам до выступления в «Краснодаре», бразилец наверняка доставит «Спартаку» немало проблем.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Bd7ElzbFHRG/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/Bd7ElzbFHRG/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by Givanildo V. De Sousa- Hulk (@hulkparaiba)</a> on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-01-14T08:21:59+00:00">Jan 14, 2018 at 12:21am PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

КТО УСТРОИЛ МАТЧ С «ШАНХАЕМ»?

Встречу «Спартака» и «Шанхая» устроила компания, которая давно занимается организацией сборов для футбольных команд. Ее представителя, матч-агента Николая Кицкана, игроки «Спартака» видят не намного реже Карреры и его помощников. Кицкан — все его называют просто Колей — сопровождает команды на тренировки и контролирует все службы отеля — от кухни до транспорта.

— Уже когда работа на поле закипает — не дай бог, кто-то получит травму, я тут же связываюсь с гостиницей и вызываю «скорую помощь», — рассказывает Кицкан. — Вот на днях тренеры остались на поле и играли в теннис-бол. Я остался на всякий случай рядом, подстраховать. Каррера — в великолепной форме для своего возраста. Но мало ли что!

Кицкан долго работал в молдавском футболе на административных должностях, с 2004 по 2006 годы тренером-селекционером в московском «Динамо» (где застал уйму тренеров, от Виктора Бондаренко до Иво Вортманна). Сейчас Кицкан живет в Ирландии, а организацией сборов занимается уже более десяти лет. Впервые Кицкан принял «Спартак» в Абу-Даби, когда команду тренировал Валерий Карпин. Уже сейчас его компания озабочена летними сборами «Спартака» — вероятно, они снова состоится в австрийском Филлахе, «на фарт».

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BeD1C0XHQsu/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BeD1C0XHQsu/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Если эти парни берутся за работу, их уже не остановить #Спартак #ФКСпартак #краснобелый #ВпередСпартак #СпартаквОАЭ #Spartak #FCSpartak #fcsm</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A post shared by <a href="https://www.instagram.com/fcsm_official/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> FC Spartak Moscow</a> (@fcsm_official) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-01-17T17:59:18+00:00">Jan 17, 2018 at 9:59am PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

ЭКСКЛЮЗИВ ДЛЯ «СПАРТАКА»

«Спартак» живет в гостинице, расположенной в районе Джебел-Али, здесь он впервые. Последние годы команда начинала подготовку к сезону в Абу-Даби. Но еще в 2017-м на местном стадионе «Шейх Зайед» — а «Спартак» тренировался именно там — шел капитальный ремонт. Осенью арену готовили к клубному чемпионату мира, а сейчас там проводится турнир азиатских сборных. «Только из-за этого нам пришлось предложить «Спартаку» другой вариант, — говорит Кицкан. — Еще в сентябре мы сделали несколько оферт. Представитель «Спартака» лично поехал, смотрел гостиницу, поля, все условия. Здесь имеют опыт работы с футбольными командами, в частности с российскими. Тут не один раз гостил «Зенит».

— В Дубае «Спартаку» была важна близость тренировочного поля — до него три-четыре минуты, — рассказывает Кицкан. — Рядом с гостиницей — береговая линия. Это особенно важно потому, что «Спартак» разрешил футболистам приезжать с семьями. Сколько я ни работаю с красно-белыми, они всегда так делают.

Еще одно требование «Спартака» — свое, эксклюзивное поле. И в самом деле, никто больше на площадке в «Стрелковом клубе» Джебел-Али не тренируется. Это один из лучших вариантов в Дубае. Такого освещения, например, нет практически ни у кого.

По словам Кицкана, недавно в Дубае тренировался «Манчестер Юнайтед». «Все-таки это первый, втягивающий сбор. На нем играть с топовыми командами не стоит. А ведь “Спартак” мог. Да не с кем-то, а с “Манчестер Юнайтед”! К вашему сведению, команда Моуринью находилась в Дубае, когда сюда уже приехал “Спартак”. Они вылетели из какого-то турнира, и образовалось свободное окно», — рассказал он.

«Но “МЮ” — все же слишком сильная команда для первого матча первого сбора. К тому же 15 января у них был уже следующий матч в Англии, никаких каникул у них нет. “МЮ” в Дубае экспромтом, а “Шанхай” проводит серьезные сборы. И это один из сильнейших возможных соперников», — отметил матч-агент.