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17 января, источник: Спорт-Экспресс

Почему «Спартак» играет с командой Халка, а не с «МЮ»?

В четверг «Спартак» проведет дебютный контрольный матч на сборе в Дубае. Соперник — китайский «Шанхай Шанган», начало — в 18:00 по московскому времени. «СЭ» рассказывает о подготовке чемпионов России к первому испытанию года.

ЗАКРЫТОСТЬ КАРРЕРЫ И ОТКРЫТОСТЬ МАНЧИНИ

17 января у «Спартака» — одна тренировка вместо уже привычных двух. Причина объяснима: на следующий день команде предстоит первый матч в 2018 году. Вечером среды даже не все игроки разъехались в город. На прогулку коляску с дочкой Аделиной вывез Андрей Ещенко, такси вместе с девушкой Марьей ждал Марио Пашалич, в большой торговый центр отправился Дмитрий Комбаров. Возможно, именно в тот, где несколько дней назад Артем Ребров повстречал легендарного голландца Эдгара Давидса.

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Всю неделю тренировки «Спартака» проходят в закрытом от прессы режиме. В отличие, кстати, от «Зенита». Роберто Манчини не прячет от журналистов ничего — хоть стретчинг (итальянец растягивает мышцы вместе с игроками), хоть двусторонки. А вот Массимо Каррера, поначалу открывавший двери на первые пятнадцать минут занятий, теперь не хочет видеть рядом с командой никого постороннего.

ГОТОВЫ ВСЕ, КРОМЕ ТРОИХ

По индивидуальной программе продолжают заниматься защитник Георгий Тигиев и полузащитники Артем Тимофеев и Джано Ананидзе. Они не примут участия в матче с «Шанхаем» и в лучшем случае восстановятся к концу февраля. Все остальные футболисты занимаются в полную силу — в том числе в двусторонках, которые регулярно устраивает Каррера. Как говорят в клубе, футболисты выкладываются так, будто противостоят «Локомотиву», «Зениту» или ЦСКА. Команда-победитель по окончании игры даже делает победную фотографию — словно из раздевалки или самолета.

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Днем среды в расположение клуба прибыли генеральный директор Сергей Родионов и вице-президент Наиль Измайлов. Как стало известно «СЭ», менеджеры обсудят с главным тренером Массимо Каррерой ряд вопросов, включая трансферные. Вечером в отеле «Спартака» Родионов и Измайлов встретили и команду, в том числе Сергея Еременко, который находится на просмотре. К нему в гости заехал отец Алексей Еременко-старший.

Вполне вероятно, что Сергей выйдет в матче с «Шанхаем» на замену. В двусторонках он уже успешно себя проявлял — старший брат Алексей остался доволен. Но в целом ничто не указывает на то, что стартовый состав «Спартака» будет неоптимальным. По версии «СЭ», он может выглядеть так: Селихов, Комбаров, Таски, Джикия, Ещенко, Фернанду, Глушаков, Зобнин, Промес, Луиз Адриану, Зе Луиш.

Также вероятно, что с первых минут мы увидим на поле и главную звезду «Шанхая» — Халка. В отличие от Карлоса Тевеса, который досрочно покинул другой шанхайский клуб — «Шеньхуа» — и вернулся в «Боку Хуниорс», бразилец в Китае играет успешно и в ноябре дошел с командой до финала национального кубка. Вместе со своим соотечественником Оскаром, а также Одилом Ахмедовым, знакомым нам до выступления в «Краснодаре», бразилец наверняка доставит «Спартаку» немало проблем.

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КТО УСТРОИЛ МАТЧ С «ШАНХАЕМ»?

Встречу «Спартака» и «Шанхая» устроила компания, которая давно занимается организацией сборов для футбольных команд. Ее представителя, матч-агента Николая Кицкана, игроки «Спартака» видят не намного реже Карреры и его помощников. Кицкан — все его называют просто Колей — сопровождает команды на тренировки и контролирует все службы отеля — от кухни до транспорта.

— Уже когда работа на поле закипает — не дай бог, кто-то получит травму, я тут же связываюсь с гостиницей и вызываю «скорую помощь», — рассказывает Кицкан. — Вот на днях тренеры остались на поле и играли в теннис-бол. Я остался на всякий случай рядом, подстраховать. Каррера — в великолепной форме для своего возраста. Но мало ли что!

Кицкан долго работал в молдавском футболе на административных должностях, с 2004 по 2006 годы тренером-селекционером в московском «Динамо» (где застал уйму тренеров, от Виктора Бондаренко до Иво Вортманна). Сейчас Кицкан живет в Ирландии, а организацией сборов занимается уже более десяти лет. Впервые Кицкан принял «Спартак» в Абу-Даби, когда команду тренировал Валерий Карпин. Уже сейчас его компания озабочена летними сборами «Спартака» — вероятно, они снова состоится в австрийском Филлахе, «на фарт».

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ЭКСКЛЮЗИВ ДЛЯ «СПАРТАКА»

«Спартак» живет в гостинице, расположенной в районе Джебел-Али, здесь он впервые. Последние годы команда начинала подготовку к сезону в Абу-Даби. Но еще в 2017-м на местном стадионе «Шейх Зайед» — а «Спартак» тренировался именно там — шел капитальный ремонт. Осенью арену готовили к клубному чемпионату мира, а сейчас там проводится турнир азиатских сборных. «Только из-за этого нам пришлось предложить «Спартаку» другой вариант, — говорит Кицкан. — Еще в сентябре мы сделали несколько оферт. Представитель «Спартака» лично поехал, смотрел гостиницу, поля, все условия. Здесь имеют опыт работы с футбольными командами, в частности с российскими. Тут не один раз гостил «Зенит».

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— В Дубае «Спартаку» была важна близость тренировочного поля — до него три-четыре минуты, — рассказывает Кицкан. — Рядом с гостиницей — береговая линия. Это особенно важно потому, что «Спартак» разрешил футболистам приезжать с семьями. Сколько я ни работаю с красно-белыми, они всегда так делают.

Еще одно требование «Спартака» — свое, эксклюзивное поле. И в самом деле, никто больше на площадке в «Стрелковом клубе» Джебел-Али не тренируется. Это один из лучших вариантов в Дубае. Такого освещения, например, нет практически ни у кого.

По словам Кицкана, недавно в Дубае тренировался «Манчестер Юнайтед». «Все-таки это первый, втягивающий сбор. На нем играть с топовыми командами не стоит. А ведь “Спартак” мог. Да не с кем-то, а с “Манчестер Юнайтед”! К вашему сведению, команда Моуринью находилась в Дубае, когда сюда уже приехал “Спартак”. Они вылетели из какого-то турнира, и образовалось свободное окно», — рассказал он.

«Но “МЮ” — все же слишком сильная команда для первого матча первого сбора. К тому же 15 января у них был уже следующий матч в Англии, никаких каникул у них нет. “МЮ” в Дубае экспромтом, а “Шанхай” проводит серьезные сборы. И это один из сильнейших возможных соперников», — отметил матч-агент.

Александр МУЙЖНЕК
из Дубая.

Спартак М
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