Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
7-летняя актриса расплакалась на вручении премии кинокритиков
У популярного обезболивающего обнаружился побочный эффект
Ученые: как сохранить правильный баланс веса во время беременности
Васильева рассказала о домогательствах в кинематографе в СССР
Кейт Бланшетт вышла на красную дорожку в сияющем платье
Текущие события
Футбол. Зарубежный
17.01
ПСЖ8
Дижон0
Футбол. Зарубежный
17.01
Генгам0
Лион2
Футбол. Зарубежный
17.01
Анже3
Труа1
Футбол. Зарубежный
17.01
Амьен1
Монпелье1
Футбол. Зарубежный
17.01
Лилль1
Ренн2
Футбол. Зарубежный
17.01
Метц3
Сент-Этьен0
Футбол. Зарубежный
17.01
Тулуза1
Нант1
Все события
Кира Найтли пожаловалась на постоянные изнасилования в фильмах
Шурыгина обиделась на Малахова: «Это подло и низко, я считаю»
Новый Nissan: он может испугать даже взрослого
Infiniti показал «просто красивый автомобиль»
Дзюбу зовут в «Енисей»: обзор главных трансферных слухов среды
«Зенит» стал самым прибыльным клубом Европы в 2016 году
СМИ: Мишель Уильямс помолвлена
Старшая дочь Веры Глаголевой показала редкое фото мамы
Найдено спасение от измен
Заведующий якутской больницей избил пришедшую снимать побои пациентку
Что можно купить в Доминикане, продав двушку в Москве
Ипотека станет доступной для половины семей РФ
Фоторепортажи
14Денис Юсков — чемпион Европы! Лучшие кадры
18Матч Звезд КХЛ в Астане
17 января, источник: Спорт-Экспресс

Гиа Григалава: Твит Джикии? Из легионеров делают каких-то жертв

Защитник «Арсенала» — о грузинской кухне, Алексее Сапогове, просмотре в «Аяксе», скандале с Джикией из-за «шоколадок» и о том, почему российские футболисты не уезжают за рубеж.

Источник: Спорт-Экспресс

ВИДИМО, САПОГОВ СЧИТАЛ, ЧТО СМОЖЕТ ПОПАСТЬ В «ЮВЕНТУС»

— Тяжело даются первые тренировки на сборе?

— Лично мне — да. Потому что я отдохнул хорошо (улыбается).

— Лишний вес с собой в Турцию привезли?

— Да. Обычно приезжаю из отпуска с лишними килограммами. Но организм уже привык быстро их скидывать и приводить себя в норму. На это потребуется где-то первая неделя cборов.

— Миодраг Божович сказал, что 2 лишних килограмма — это еще нормально.

— У меня больше, это точно…

— Попадаете на штраф, получается?

— Ну да. Плюс наказывают — заставляют больше бегать на тренировках.

— Ваш соотечественник Заза Джанашия постоянно имел проблемы с лишним весом, и Юрий Семин заставлял его бегать в «болоньке». Божович — мягче?

— Мне кажется, Джанашия не мог играть без лишнего веса. Ему это даже помогало (улыбается). Мне мешает. «Болонька»? Нет, таких жестких требований у нас нет. Ты сам решаешь — надевать ее или выходить на тренировку в другой экипировке.

— Главная причина вашего лишнего веса — хинкали?

— Да нет. Почему только хинкали? Грузинская кухня в целом — тяжелая, калорийная. Но отдых для того и дан, чтобы хорошо отдохнуть. Разве нет? В сезоне я не позволяю себя запустить. А в отпуске можно немного расслабиться, сделать себя послабления по еде.

— А отпуск в Грузии провели?

— Да, в основном, там.

— Алексей Сапогов, с которым вы играли в «Волге», называл вас нетипичным грузином, угрюмым. В это сложно поверить.

— Не знаю, почему он так сказал. Со стороны, может быть, ему виднее. Возможно, в тот период я действительно был неразговорчивый, сосредоточенный. Веселых ребят в команде всегда хватает.

— А вы не самый веселый?

— Иногда — нет.

— Сапогова многие называют чудаком.

— У меня с ним никогда проблем не было, ладили. Конечно, он своеобразный человек. Есть в нем что-то особенное. Кто-то находил к нему подход, кто-то — нет. Мне было с ним легко.

— Как воспринимали его заявления о том, что он мечтает играть в «Ювентусе» и собирается отсылать туда диски с записями своих матчей?

— Что тут сказать? Алексей отличался от других. Он же из второго дивизиона сразу попал в премьер-лигу — такое нечасто случается. И в первом же сезоне забил восемь мячей. Наверное, считал, что ему хватит потенциала и амбиций попасть в «Ювентус».

— Самый смешной случай, связанный с ним?

— Да много всего было. Но, когда он находился на просмотре в «Анжи», в контрольном матче забил головой. Лег на землю и пробил головой по пустым воротам. То есть, повторил трюк, который проделал в составе России-2 против Турции. Это было сильно.

— Как отреагировали?

— Тренер ничего не сказал. Просто заменил его сразу (смеется). Потом, правда, вновь выпустил.

— А вы бы могли, как он, не продлить контракт с клубом и уйти в никуда, только потому что российский футбол вам бы показался скучным?

— Наверное, мог бы не продлить соглашение, если бы у меня были адекватные предложения из других чемпионатов.

— Но у Сапогова-то их не было.

— Потому он и является таким своеобразным человеком. Хотя, может быть, на тот момент у него и были какие-то варианты. Мы же не знаем. Желаю ему удачи. «Ювентус» — это, конечно, очень серьезный уровень, но если увижу его вновь в нашей премьер-лиге, сильно за него порадуюсь.

ПРОТИВ ДЗЮБЫ МНЕ ИГРАТЬ ЛЕГЧЕ, ЧЕМ ПРОТИВ МАЛЕНЬКИХ

— Заметил, что команда подкалывает Максима Беляева по поводу его возможного перехода в «Зенит».

— Ой. Я узнал про интерес к нему со стороны «Зенита» буквально пару дней назад. В отпуске старался вообще не читать футбольные новости.

Я над ним не шучу. Если действительно есть предложение от «Зенита», дай бог, чтобы у Максима все получилось.

— Как он реагирует на шутки партнеров?

— Да нормально. У него с чувством юмора все в порядке. Адекватный парень.

— А он действительно в таком порядке, что мог привлечь внимание «Зенита»?

— Тут все просто. Если «Зенит» им интересуется, значит, он им подходит. Так? А в порядке он или нет — уже другой вопрос, не нам судить.

— Вам не кажется, что Максим какой-то слишком мягкий для защитника?

— Как понять — мягкий, добрый? А, по-вашему, защитник должен быть обязательно костоломом? Такой вопрос лучше задавать тренерам.

— Нет опасений, что в «Зените» Беляева ждет судьба Новосельцева?

— Со стороны рассуждать легко. Не знаю, что там не получилось у Новосельцева. Факт остается фактом: в «Зените» подобраны качественные футболисты и нельзя сказать, что кого-то ущемляют и специально не ставят в состав. Все определяет конкуренция. Разве к Ивановичу могут быть претензии?

— В то же время в «Арсенал» сватают Артема Дзюбу.

— Я буду рад, если он придет. И дело не в его веселом характере, а в том, что он может нам помочь. Качественный форвард.

— Много раз играли против него?

— Достаточно. Но лично мне играть против таких габаритных форвардов легче, чем противостоять маленьким, юрким, более резким. С Артемом можно побороться, удобнее вести единоборства.

— Чем с Кокориным?

— Нет. Кокорин тоже довольно крупный парень. А вот маленькие нападающие после каждого касания могут упасть. Иногда их даже не трогаешь, а они уже на земле. Но это точно не про Дзюбу.

Гиа ГРИГАЛАВА | Источник: Спорт-Экспресс

НЕ РАССТРОИЛСЯ, КОГДА НЕ ОСТАЛСЯ В «АЯКСЕ»

— Сапогов мечтал о «Ювентусе». А у вас была возможность повторить путь Шоты Арвеладзе в «Аяксе».

— Да, я был на просмотре в амстердамском клубе. Однако вернулся в Россию.

— Почему?

— Были определенные нюансы. Скорее не подошел им, чем подошел. Хотел закрепиться в первой команде, а не во второй. Мне тогда 18 лет было.

— И вы в 18 приехали и сразу хотели играть за первый состав?

— А что здесь такого? В Голландии в 20 лет люди вовсю играют за основную команду. В 25−26 многие уже считаются ветеранами. Так что, думаю, у меня были здоровые амбиции. Когда вернулся обратно, в 19 лет выходил за первый состав «Москвы».

— Чем тогда Голландия вас поразила в футбольном плане?

— Если честно, тогда я не расстроился, когда не остался в «Аяксе».

— Вот это да.

— Я вообще ничего не понимал по-английски. Две недели там пробыл, а даже двух слов не мог никому сказать. Так что испытывал дискомфорт. В итоге обрадовался, когда вернулся в Россию, где можно было нормально поговорить с людьми. В Голландии мне тогда было очень тяжело.

ЗАЧЕМ РОССИЯНАМ УЕЗЖАТЬ В СРЕДНИЙ ЕВРОПЕЙСКИЙ КЛУБ НА МЕНЬШУЮ ЗАРПЛАТУ?

— Почему российские игроки не уезжают за границу. Не хотят выходить из зоны комфорта? Не знают языка? Боятся потерять в зарплате?

— Да зарплата тут точно ни при чем! Всех волнует, сколько получают футболисты. Но вообще-то во многих других сферах люди получают больше и никто про это ничего не говорит. А мы на виду…

— Вы про чиновников, депутатов?

— Поверьте, хватает сфер, где люди имеют более высокие зарплаты, чем мы.

— Допустим. Но почему тогда никто не едет в Европу?

— А зачем уезжать в средний европейский клуб, а не в топовый, и получать меньшие деньги? Где логика? Лучше пусть человек останется дома, будет получать больше. Согласен, если имеешь предложение от очень сильной команды, надо его принимать. Не поверю, что кто-то откажется. Но разве кого-то сейчас звал, например, лондонский «Арсенал»?

— Не так давно у Кокорина был вариант с арендой, но там не успели оформить документы.

— Мне кажется, если «Арсенал» реально очень хотел Кокорина, футболист точно не отказал бы лондонцам. А зачем, например, ехать в среднюю испанскую команду? Она разве сильнее российской?

— Зато там футбольная атмосфера, полные трибуны, конкуренция.

— Где? В Испании полные трибуны? Я вас умоляю. Есть пять команд, которые вызывают ажиотаж.

— Ок. Возьмем Англию.

— А кого зовут в Англию? Вы так говорите, как будто у каждого есть оттуда предложение. Не уезжают, потому что не зовут. Если будет адекватный вариант в Англии, любой футболист — по крайней мере из тех, с которыми я общаюсь — его примет.

— «Вест Хэм» для Смолова — адекватный вариант?

— Мне кажется, Федору не стоит ехать в эту обычную, среднюю английскую команду. Зачем? После домашнего чемпионата мира у него могут появиться боле серьезные варианты. Если он хорошо сыграет. Все от него зависит. Забьет пять мячей — и к нему проявят интерес реальные гранды.

Георгий ДЖИКИЯ | Источник: Спорт-Экспресс

ПРОБЛЕМА РАСИЗМА У НАС ВЫСОСАНА ИЗ ПАЛЬЦА!

— Вы с кем из грузинских футболистов РФПЛ дружите, постоянно общаетесь?

— С Кверквелией часто на связи. С Джикией тоже, конечно, общаемся.

— Досрочно поздравили Кверквелию с чемпионством?

— Нет. Но, думаю, у «Локо» более чем реальные шансы взять золото. 10 игр и 8 очков отрыва. Приличный задел. Даже очень.

— Читали твит Джикии про «шоколадок», который вызвал такой резонанс.

— Да это полный бред! Чуть что — сразу расизм… Этой проблеме уделяют слишком пристальное внимание. Раздувают скандал из ничего. Жалеют темнокожих футболистов, называют их бедолагами. Но ведь их никто не обижает. Я очень хорошо знаю Джикию. Он веселый парень, его шутки понимают бразильцы, нормально реагируют. Все это высосано из пальца.

— А в итоге получился громкий скандал…

— Не знаю. Видимо, сидят специальные люди, которые все отслеживают… Да просто бред.

— Джикии пришлось извиняться.

— У меня нет слов. Просто из легионеров делают каких-то жертв. Я не знаю ни одного футболиста, который как-то негативно к ним относился, тем более на почве расизма. Джикия — добрый, положительный человек. Любит шутить, но никого не оскорбляет.

— В слове «шоколадки» нет ничего оскорбительного? Это же не «обезьяны»?

— Да даже если бы он сказал про них «обезьяны», что тут такого? Если они хорошие друзья и не обижаются, с юмором ко всему относятся. Зачем делать из этого трагедию? Если человек нормально воспринимает такие вещи (они же 24 часа в сутки находятся на сборе, отлично общаются), зачем приписывать сюда расизм? Что вообще происходит? Раздутая, короче, тема.

СИТУАЦИЯ С ОБВИНЕНИЯМИ В «АНЖИ» ДАВНО ЗАБЫТА

— Вам не кажется, что против российского футбола существует какой-то заговор? Расизм, обвинение игроков в допинге…

— Все адекватные люди все понимают. А остальных, которые уперлись, уже не переубедить.

— Вас же тоже два года назад «Анжи» назвал чуть ли не наркоманом, заявив, что в вашем организме найдены запрещенные препараты.

— Ох. Это перевернутая страница. Уже прошло достаточно времени. Я вернулся в чемпионат России. Если заметили, я ни в одном интервью не вспоминаю ту историю. Хорошо, что я вновь здесь, играю в РФПЛ. Хотя вообще не хотел уезжать, но пришлось (Григалава два сезона отыграл на Кипре. — Прим. «СЭ»).

— Почему? Из-за той истории?

— У меня не было предложений. Ситуация с «Анжи» — в прошлом, не хочу вообще к ней возвращаться. Слава богу, что сейчас я в «Арсенале».

21 мая 2017 года. Тула. «Арсенал» — «Спартак» — 3:0. Гиа ГРИГАЛАВА (второй слева) и спартаковец Луиз АДРИАНУ (слева) | Источник: Спорт-Экспресс

«СПАРТАК» ПРИЕХАЛ К НАМ РАЗОБРАННЫМ, И МЫ ДОЛЖНЫ БЫЛИ ЕМУ ПРОИГРАТЬ?

— Тогда в завершении беседы поговорим о вашей команде. На что способен «Арсенал» в этом сезоне?

— Многие увидели, что мы можем как обыграть любого соперника, так и проиграть любому.

— Веселая, нестабильная команда?

— Нет. Достаточно стабильная. По игре мы выглядим достойно, гораздо сильнее, чем в прошлом сезоне. Показываем атакующий футбол, не сидим ввосьмером в обороне. Способны показать хороший результат в чемпионате. Не бороться за выживание, а уверенно закрепиться в первой половине таблицы.

— Вы уже сняли скальпы с «Зенита», ЦСКА и «Краснодара». Но дважды уступили «Спартаку». Вас бесили разговоры о том, что «Арсенал» отдает красно-белым долг за прошлый сезон?

— Я вообще никаких разговоров внутри команды не слышал о сдаче. Да их и не могло быть у нас в принципе. Если «Спартак» в конце прошлого сезона приехал к нам разобранным после празднования чемпионства, мы что — должны им были все равно уступить? Это же бред! Я не критикую спартаковцев, их можно понять. Они еще пребывали в эйфории от золота. Может быть, они и хотели взять в Туле три очка, но нам эта победа была нужнее.

— Самая необычная, крутая установка Божовича на игру?

— Да я такие вещи как-то не запоминаю. На каждую игру своя установка.

— А перед победным поединком с «Зенитом» что в раздевалке говорил Миодраг?

— Да ничего особенного. Это, может быть, кому-то кажется, что «Зенит» — это «Реал» или «Барселона». Да, у них собраны в целом более мастеровитые футболисты. Но чтобы выходить и бояться их — нет, это не про нас! Сейчас уже другие времена. Если тебе страшно — лучше вообще не выходи на поле.

— Шутка Божовича в ваш адрес, которая запомнилась?

— Ох, много было. Но конкретной не могу вспомнить.

— Про лишний вес?

— Да, про это Божович шутит. Но скоро его не будет. Имею в виду лишний вес (улыбается). ​

Арсенал Т
НовостиМатчиСоставСтатистика
Аякс
НовостиМатчиСоставСтатистика
Спартак М
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Суперкубок России
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
"Он не понимает, что несет". Промес отвечает Канчельскису
Почему «Спартак» играет с командой Халка, а не с «МЮ»?
Медведева vs Загитова: кто королева льда?
Дзюбу зовут в «Енисей»: обзор главных трансферных слухов среды
«Зенит» стал самым прибыльным клубом Европы в 2016 году
Претенденты на поездку в Пхенчхан выступят на КМ в Антхольце
«ПСЖ» забил восемь голов «Дижону», Неймар оформил покер
«Эспаньол» победил «Барселону» в дерби, Месси не забил пенальти
Спорт-Экспресс
Авто
Девушки Детройта: в суровом городе — суровый дефицит красоты Наша галерея стендисток с Североамериканского моторшоу (и не только!)
Hi-Tech
В Мировом океане все больше мертвых зон Участки океана, лишенные кислорода, становятся безжизненными. Год от года количество мертвых зон увеличивается
Кино
Кира Найтли пожаловалась на постоянные изнасилования в фильмах Актриса отметила, что ситуация улучшается благодаря студиям Netflix и Amazon
Недвижимость
10 зданий в России, которые пощекочут вам нервы
Спрос россиян на зарубежную недвижимость неожиданно вырос
Стало известно имя исполнителя альфрейной росписи, найденной в одной из квартир в центре Петербурга
Путин поручил сделать ипотеку доступной для 50% семей к 2025 году
Леди
Знаменитости, которые выкладывают селфи «без макияжа», но врут Звезды выкладывают свои селфи, утверждая, что они отказались от косметики, а на самом деле выясняется, что без помады, туши и румян дело не обошлось
Дети
9 вещей, которые на самом деле изобрели дети Мы собрали удивительные открытия и изобретения, без которых трудно представить современную жизнь и которые меняют ее прямо сейчас. А главное, все их сделали дети
Все о ремонте
Дом недели: проект в бельгийском стиле в Подмосковье
Декорируем интерьер: 8 мест в квартире, о которых вы забыли
Квартира c удобной кухней-столовой в Москве
Как распознать правильный интерьер: 7 признаков
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь