Гиа Григалава: Твит Джикии? Из легионеров делают каких-то жертв

Источник: Спорт-Экспресс

ВИДИМО, САПОГОВ СЧИТАЛ, ЧТО СМОЖЕТ ПОПАСТЬ В «ЮВЕНТУС»

— Тяжело даются первые тренировки на сборе?

— Лично мне — да. Потому что я отдохнул хорошо (улыбается).

— Лишний вес с собой в Турцию привезли?

— Да. Обычно приезжаю из отпуска с лишними килограммами. Но организм уже привык быстро их скидывать и приводить себя в норму. На это потребуется где-то первая неделя cборов.

— Миодраг Божович сказал, что 2 лишних килограмма — это еще нормально.

— У меня больше, это точно…

— Попадаете на штраф, получается?

— Ну да. Плюс наказывают — заставляют больше бегать на тренировках.

— Ваш соотечественник Заза Джанашия постоянно имел проблемы с лишним весом, и Юрий Семин заставлял его бегать в «болоньке». Божович — мягче?

— Мне кажется, Джанашия не мог играть без лишнего веса. Ему это даже помогало (улыбается). Мне мешает. «Болонька»? Нет, таких жестких требований у нас нет. Ты сам решаешь — надевать ее или выходить на тренировку в другой экипировке.

— Главная причина вашего лишнего веса — хинкали?

— Да нет. Почему только хинкали? Грузинская кухня в целом — тяжелая, калорийная. Но отдых для того и дан, чтобы хорошо отдохнуть. Разве нет? В сезоне я не позволяю себя запустить. А в отпуске можно немного расслабиться, сделать себя послабления по еде.

— А отпуск в Грузии провели?

— Да, в основном, там.

— Алексей Сапогов, с которым вы играли в «Волге», называл вас нетипичным грузином, угрюмым. В это сложно поверить.

— Не знаю, почему он так сказал. Со стороны, может быть, ему виднее. Возможно, в тот период я действительно был неразговорчивый, сосредоточенный. Веселых ребят в команде всегда хватает.

— А вы не самый веселый?

— Иногда — нет.

— Сапогова многие называют чудаком.

— У меня с ним никогда проблем не было, ладили. Конечно, он своеобразный человек. Есть в нем что-то особенное. Кто-то находил к нему подход, кто-то — нет. Мне было с ним легко.

— Как воспринимали его заявления о том, что он мечтает играть в «Ювентусе» и собирается отсылать туда диски с записями своих матчей?

— Что тут сказать? Алексей отличался от других. Он же из второго дивизиона сразу попал в премьер-лигу — такое нечасто случается. И в первом же сезоне забил восемь мячей. Наверное, считал, что ему хватит потенциала и амбиций попасть в «Ювентус».

— Самый смешной случай, связанный с ним?

— Да много всего было. Но, когда он находился на просмотре в «Анжи», в контрольном матче забил головой. Лег на землю и пробил головой по пустым воротам. То есть, повторил трюк, который проделал в составе России-2 против Турции. Это было сильно.

— Как отреагировали?

— Тренер ничего не сказал. Просто заменил его сразу (смеется). Потом, правда, вновь выпустил.

— А вы бы могли, как он, не продлить контракт с клубом и уйти в никуда, только потому что российский футбол вам бы показался скучным?

— Наверное, мог бы не продлить соглашение, если бы у меня были адекватные предложения из других чемпионатов.

— Но у Сапогова-то их не было.

— Потому он и является таким своеобразным человеком. Хотя, может быть, на тот момент у него и были какие-то варианты. Мы же не знаем. Желаю ему удачи. «Ювентус» — это, конечно, очень серьезный уровень, но если увижу его вновь в нашей премьер-лиге, сильно за него порадуюсь.

ПРОТИВ ДЗЮБЫ МНЕ ИГРАТЬ ЛЕГЧЕ, ЧЕМ ПРОТИВ МАЛЕНЬКИХ

— Заметил, что команда подкалывает Максима Беляева по поводу его возможного перехода в «Зенит».

— Ой. Я узнал про интерес к нему со стороны «Зенита» буквально пару дней назад. В отпуске старался вообще не читать футбольные новости.

Я над ним не шучу. Если действительно есть предложение от «Зенита», дай бог, чтобы у Максима все получилось.

— Как он реагирует на шутки партнеров?

— Да нормально. У него с чувством юмора все в порядке. Адекватный парень.

— А он действительно в таком порядке, что мог привлечь внимание «Зенита»?

— Тут все просто. Если «Зенит» им интересуется, значит, он им подходит. Так? А в порядке он или нет — уже другой вопрос, не нам судить.

— Вам не кажется, что Максим какой-то слишком мягкий для защитника?

— Как понять — мягкий, добрый? А, по-вашему, защитник должен быть обязательно костоломом? Такой вопрос лучше задавать тренерам.

— Нет опасений, что в «Зените» Беляева ждет судьба Новосельцева?

— Со стороны рассуждать легко. Не знаю, что там не получилось у Новосельцева. Факт остается фактом: в «Зените» подобраны качественные футболисты и нельзя сказать, что кого-то ущемляют и специально не ставят в состав. Все определяет конкуренция. Разве к Ивановичу могут быть претензии?

— В то же время в «Арсенал» сватают Артема Дзюбу.

— Я буду рад, если он придет. И дело не в его веселом характере, а в том, что он может нам помочь. Качественный форвард.

— Много раз играли против него?

— Достаточно. Но лично мне играть против таких габаритных форвардов легче, чем противостоять маленьким, юрким, более резким. С Артемом можно побороться, удобнее вести единоборства.

— Чем с Кокориным?

— Нет. Кокорин тоже довольно крупный парень. А вот маленькие нападающие после каждого касания могут упасть. Иногда их даже не трогаешь, а они уже на земле. Но это точно не про Дзюбу.

Гиа ГРИГАЛАВА | Источник: Спорт-Экспресс

НЕ РАССТРОИЛСЯ, КОГДА НЕ ОСТАЛСЯ В «АЯКСЕ»

— Сапогов мечтал о «Ювентусе». А у вас была возможность повторить путь Шоты Арвеладзе в «Аяксе».

— Да, я был на просмотре в амстердамском клубе. Однако вернулся в Россию.

— Почему?

— Были определенные нюансы. Скорее не подошел им, чем подошел. Хотел закрепиться в первой команде, а не во второй. Мне тогда 18 лет было.

— И вы в 18 приехали и сразу хотели играть за первый состав?

— А что здесь такого? В Голландии в 20 лет люди вовсю играют за основную команду. В 25−26 многие уже считаются ветеранами. Так что, думаю, у меня были здоровые амбиции. Когда вернулся обратно, в 19 лет выходил за первый состав «Москвы».

— Чем тогда Голландия вас поразила в футбольном плане?

— Если честно, тогда я не расстроился, когда не остался в «Аяксе».

— Вот это да.

— Я вообще ничего не понимал по-английски. Две недели там пробыл, а даже двух слов не мог никому сказать. Так что испытывал дискомфорт. В итоге обрадовался, когда вернулся в Россию, где можно было нормально поговорить с людьми. В Голландии мне тогда было очень тяжело.

ЗАЧЕМ РОССИЯНАМ УЕЗЖАТЬ В СРЕДНИЙ ЕВРОПЕЙСКИЙ КЛУБ НА МЕНЬШУЮ ЗАРПЛАТУ?

— Почему российские игроки не уезжают за границу. Не хотят выходить из зоны комфорта? Не знают языка? Боятся потерять в зарплате?

— Да зарплата тут точно ни при чем! Всех волнует, сколько получают футболисты. Но вообще-то во многих других сферах люди получают больше и никто про это ничего не говорит. А мы на виду…

— Вы про чиновников, депутатов?

— Поверьте, хватает сфер, где люди имеют более высокие зарплаты, чем мы.

— Допустим. Но почему тогда никто не едет в Европу?

— А зачем уезжать в средний европейский клуб, а не в топовый, и получать меньшие деньги? Где логика? Лучше пусть человек останется дома, будет получать больше. Согласен, если имеешь предложение от очень сильной команды, надо его принимать. Не поверю, что кто-то откажется. Но разве кого-то сейчас звал, например, лондонский «Арсенал»?

— Не так давно у Кокорина был вариант с арендой, но там не успели оформить документы.

— Мне кажется, если «Арсенал» реально очень хотел Кокорина, футболист точно не отказал бы лондонцам. А зачем, например, ехать в среднюю испанскую команду? Она разве сильнее российской?

— Зато там футбольная атмосфера, полные трибуны, конкуренция.

— Где? В Испании полные трибуны? Я вас умоляю. Есть пять команд, которые вызывают ажиотаж.

— Ок. Возьмем Англию.

— А кого зовут в Англию? Вы так говорите, как будто у каждого есть оттуда предложение. Не уезжают, потому что не зовут. Если будет адекватный вариант в Англии, любой футболист — по крайней мере из тех, с которыми я общаюсь — его примет.

— «Вест Хэм» для Смолова — адекватный вариант?

— Мне кажется, Федору не стоит ехать в эту обычную, среднюю английскую команду. Зачем? После домашнего чемпионата мира у него могут появиться боле серьезные варианты. Если он хорошо сыграет. Все от него зависит. Забьет пять мячей — и к нему проявят интерес реальные гранды.

Георгий ДЖИКИЯ | Источник: Спорт-Экспресс

ПРОБЛЕМА РАСИЗМА У НАС ВЫСОСАНА ИЗ ПАЛЬЦА!

— Вы с кем из грузинских футболистов РФПЛ дружите, постоянно общаетесь?

— С Кверквелией часто на связи. С Джикией тоже, конечно, общаемся.

— Досрочно поздравили Кверквелию с чемпионством?

— Нет. Но, думаю, у «Локо» более чем реальные шансы взять золото. 10 игр и 8 очков отрыва. Приличный задел. Даже очень.

— Читали твит Джикии про «шоколадок», который вызвал такой резонанс.

— Да это полный бред! Чуть что — сразу расизм… Этой проблеме уделяют слишком пристальное внимание. Раздувают скандал из ничего. Жалеют темнокожих футболистов, называют их бедолагами. Но ведь их никто не обижает. Я очень хорошо знаю Джикию. Он веселый парень, его шутки понимают бразильцы, нормально реагируют. Все это высосано из пальца.

— А в итоге получился громкий скандал…

— Не знаю. Видимо, сидят специальные люди, которые все отслеживают… Да просто бред.

— Джикии пришлось извиняться.

— У меня нет слов. Просто из легионеров делают каких-то жертв. Я не знаю ни одного футболиста, который как-то негативно к ним относился, тем более на почве расизма. Джикия — добрый, положительный человек. Любит шутить, но никого не оскорбляет.

— В слове «шоколадки» нет ничего оскорбительного? Это же не «обезьяны»?

— Да даже если бы он сказал про них «обезьяны», что тут такого? Если они хорошие друзья и не обижаются, с юмором ко всему относятся. Зачем делать из этого трагедию? Если человек нормально воспринимает такие вещи (они же 24 часа в сутки находятся на сборе, отлично общаются), зачем приписывать сюда расизм? Что вообще происходит? Раздутая, короче, тема.

СИТУАЦИЯ С ОБВИНЕНИЯМИ В «АНЖИ» ДАВНО ЗАБЫТА

— Вам не кажется, что против российского футбола существует какой-то заговор? Расизм, обвинение игроков в допинге…

— Все адекватные люди все понимают. А остальных, которые уперлись, уже не переубедить.

— Вас же тоже два года назад «Анжи» назвал чуть ли не наркоманом, заявив, что в вашем организме найдены запрещенные препараты.

— Ох. Это перевернутая страница. Уже прошло достаточно времени. Я вернулся в чемпионат России. Если заметили, я ни в одном интервью не вспоминаю ту историю. Хорошо, что я вновь здесь, играю в РФПЛ. Хотя вообще не хотел уезжать, но пришлось (Григалава два сезона отыграл на Кипре. — Прим. «СЭ»).

— Почему? Из-за той истории?

— У меня не было предложений. Ситуация с «Анжи» — в прошлом, не хочу вообще к ней возвращаться. Слава богу, что сейчас я в «Арсенале».

21 мая 2017 года. Тула. «Арсенал» — «Спартак» — 3:0. Гиа ГРИГАЛАВА (второй слева) и спартаковец Луиз АДРИАНУ (слева) | Источник: Спорт-Экспресс

«СПАРТАК» ПРИЕХАЛ К НАМ РАЗОБРАННЫМ, И МЫ ДОЛЖНЫ БЫЛИ ЕМУ ПРОИГРАТЬ?

— Тогда в завершении беседы поговорим о вашей команде. На что способен «Арсенал» в этом сезоне?

— Многие увидели, что мы можем как обыграть любого соперника, так и проиграть любому.

— Веселая, нестабильная команда?

— Нет. Достаточно стабильная. По игре мы выглядим достойно, гораздо сильнее, чем в прошлом сезоне. Показываем атакующий футбол, не сидим ввосьмером в обороне. Способны показать хороший результат в чемпионате. Не бороться за выживание, а уверенно закрепиться в первой половине таблицы.

— Вы уже сняли скальпы с «Зенита», ЦСКА и «Краснодара». Но дважды уступили «Спартаку». Вас бесили разговоры о том, что «Арсенал» отдает красно-белым долг за прошлый сезон?

— Я вообще никаких разговоров внутри команды не слышал о сдаче. Да их и не могло быть у нас в принципе. Если «Спартак» в конце прошлого сезона приехал к нам разобранным после празднования чемпионства, мы что — должны им были все равно уступить? Это же бред! Я не критикую спартаковцев, их можно понять. Они еще пребывали в эйфории от золота. Может быть, они и хотели взять в Туле три очка, но нам эта победа была нужнее.

— Самая необычная, крутая установка Божовича на игру?

— Да я такие вещи как-то не запоминаю. На каждую игру своя установка.

— А перед победным поединком с «Зенитом» что в раздевалке говорил Миодраг?

— Да ничего особенного. Это, может быть, кому-то кажется, что «Зенит» — это «Реал» или «Барселона». Да, у них собраны в целом более мастеровитые футболисты. Но чтобы выходить и бояться их — нет, это не про нас! Сейчас уже другие времена. Если тебе страшно — лучше вообще не выходи на поле.

— Шутка Божовича в ваш адрес, которая запомнилась?

— Ох, много было. Но конкретной не могу вспомнить.

— Про лишний вес?