Отец Дзюбы: Сын должен остаться в «Зените»
Отец нападающего «Зенита» Артема Дзюбы — Сергей Дзюба — прокомментировал «СЭ» ситуацию, в которой оказался его сын.
Отец нападающего «Зенита» Артема Дзюбы — Сергей Дзюба — прокомментировал «СЭ» ситуацию, в которой оказался его сын.
Дзюба не полетел в Дубай с основным составом «Зенита» на первый в этом году тренировочный сбор команды. Как «СЭ» рассказал заместитель спортивного директора
— Где ваш сын должен выступать до чемпионата мира? — вопрос Сергею Дзюбе.
— В «Зените». В руководстве должны решить, что делать с игроком. Мы — законопослушные люди, поэтому поступим так, как решит клуб. Естественно, хочется, чтобы учитывалось мнение игроков. Как к нему прислушаются, и результаты действий мы увидим в это трансферное окно.
— Вячеслав Малафеев уже заявил, что у Артема проблемы со здоровьем.
— Малафеев является не руководителем, а только заместителем спортивного директора. Он высказал свое предположение. Если вы такие допытливые, сами задайте вопрос напрямую
— Говоря о руководстве, вы имеете в виду президента Сергея Фурсенко?
— Конечно. Задайте ему напрямую вопрос, как и мне. Он предоставит официальную позицию, и тогда мы узнаем истину. Артем уважает руководство и тренера. Он готов дальше бороться и показывать, что может и умеет. (Евгений БЕЛОУСОВ).