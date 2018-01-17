Отец Дзюбы: Сын должен остаться в «Зените»

Источник: Спорт-Экспресс

Дзюба не полетел в Дубай с основным составом «Зенита» на первый в этом году тренировочный сбор команды. Как «СЭ» рассказал заместитель спортивного директора санкт-петербургского клуба Вячеслав Малафеев, это связано с тем, что на медицинском обследовании у нападающего были выявлены проблемы со здоровьем, из-за чего он должен пройти лечение. Однако вчера поздно вечером Дзюба выложил в своем Инстаграме видео с хештегами #ЗдоровКакЛев и #ГотовНаВсе100.

— Где ваш сын должен выступать до чемпионата мира? — вопрос Сергею Дзюбе.

— В «Зените». В руководстве должны решить, что делать с игроком. Мы — законопослушные люди, поэтому поступим так, как решит клуб. Естественно, хочется, чтобы учитывалось мнение игроков. Как к нему прислушаются, и результаты действий мы увидим в это трансферное окно.

— Вячеслав Малафеев уже заявил, что у Артема проблемы со здоровьем.

— Малафеев является не руководителем, а только заместителем спортивного директора. Он высказал свое предположение. Если вы такие допытливые, сами задайте вопрос напрямую кому-то из руководства «Зенита». Пусть они или подтвердят, или опровергнут слова Малафеева, или дадут конкретную формулировку, что точно случилось с Артемом. Не хочу сказать что-то некорректное. Нужно уважать руководство и не наступать на грабли.

— Говоря о руководстве, вы имеете в виду президента Сергея Фурсенко?