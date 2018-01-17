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15:48 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Сербский талант, который стоил 25 миллионов. Кого хочет приобрести «Локо»

По информации «СЭ», железнодорожники заинтересованы в 23-летнем полузащитнике «Ливерпуля» Лазаре Марковиче.

Источник: AFP 2018

Переход футболиста, способного сыграть на обоих флангах, а также выйти в роли второго форварда, возможен на правах аренды.

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В 17 ЛЕТ — ЛУЧШИЙ ИГРОК «ПАРТИЗАНА»

Маркович очень рано раскрылся. Уже в 17 он был переведен на постоянной основе в главную команду «Партизана» и с 2011 года стал для нее важным и незаменимым футболистом. Специалисты отмечали его разносторонность, дриблинг и умение прикрыть мяч корпусом, отличную скорость, интеллект, склонность к обострению атак. По итогам первого же полноценного футбольного года Маркович был признан болельщиками лучшим игроком клуба, а сербская суперлига включила его в символическую сборную сезона. Стало понятно, что его переезд в Европу — дело скорого времени.

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УЧАСТНИК ГРОМКИХ И СТРАННЫХ ПЕРЕХОДОВ

В Сербии полузащитник задержался еще на год, а затем перебрался в «Бенфику» за внушительные 10 миллионов евро. Правда, этот переход вызывал вопросы. Сначала игрока окучивал «Челси», затем появилась новость, что лондонский клуб приобретает его, но отдает в аренду португальцам, но в итоге Лазар подписал с «орлами» полноценный контракт. Причем «Бенфика» получила лишь 50 процентов прав на футболиста, другая половина осталась у агента Пини Захави, известному по партнерству с «Челси».

А еще переход был оформлен таким образом, что лондонцы получили возможность выкупить Марковича в дальнейшем за фиксированную сумму в 15 миллионов евро. Только позднее они ей не воспользовались. По одной из версий, от трансфера отказался главный тренер Жозе Моуринью, посовещавшись со скаутским отделом. По другой, в дело вмешались посторонние силы.

И «Бенфика», и Захави хотели заработать как можно больше и после сезона-2013/14 устроили переход Лазара в «Ливерпуль» не за 15, а за 25 миллионов. На тот момент эта покупка стала шестой по дороговизне из когда-либо совершенных мерсисайдским клубом.

ДОЛЖЕН БЫЛ ПОМОЧЬ ЗАМЕНИТЬ СУАРЕСА

Как относиться к тем 25 миллионам? Конечно, талант серба никто не оспаривал, а если брать во внимание перспективу (на момент отъезда в Англию ему исполнилось лишь 20, а за спиной было уже пять титулов и два десятка матчей в еврокубках), стоимость футболиста действительно можно было оценить высоко. Но еще нужно понимать, что «Ливерпуль» летом 2014-го только-только продал Суареса в «Барселону» за 82 миллиона евро и массово набирал атакующих футболистов ему на замену.

Помимо Марковича, «красные» приобрели Ориги за 13 миллионов, Балотелли за 20, Лаллану за 31, Ламберта за 5. Суммарно — 94 миллиона!

Но даже сообща они не смогли компенсировать отъезд уругвайского бомбардира, а заиграл из всех лишь Лаллана, и то не сразу. Ту трансферную кампанию «Ливерпуля» при позднем Брендане Роджерсе можно смело назвать одной из худших в истории клуба.

В «ЛИВЕРПУЛЕ» ОТЫГРАЛ ОДИН СЕЗОН

Поначалу на «Энфилде» в талантливого нападающего верили. Он играл на любой позиции, где попросят, — и справа в атаке, и в оттяжке, а иногда даже трудился по всей бровке, исполняя роль крайнего защитника. За сезон-2014/15 Лазар провел 34 матча во всех турнирах и забил три мяча. Но в один прекрасный день отношения с Роджерсом у Марковича начали портиться, серб перестал попадать в состав и впоследствии вспоминал: «С тренером мы не сошлись. И это проблема. Я играл на всех позициях, кроме своей».

Перед началом сезона-2015/16 Лазар уехал в аренду в «Фенербахче». В «Ливерпуле» назревала смена тренера. Пришедший Юрген Клопп поначалу выражал готовность вернуть Марковича, но сыграть за красных в официальном матче тому больше оказалось не суждено. Турецкий этап завершился бесславно, следующая аренда в «Спортинг» — тоже. Третьим временным местом работы Лазара в прошлом году стал «Халл». Общий итог за четыре последних сезона: постоянные скитания, травмы, 48 суммарных матчей, шесть голов и неопределенность.

В июне 2017-го сообщалось об интересе к хавбеку со стороны «Зенита».

BBC утверждал, что «Ливерпуль», получив Салаха, хотел продать Марковича и выручить порядка 30 миллионов фунтов. Но Лазар так никуда и не уехал: ни в Россию, ни даже в «Уотфорд», с которым шли реальные переговоры. Так и просидел полгода без практики.

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НЕ ЛЮБИТ ПРАЗДНОВАТЬ ГОЛЫ, НО…

— Я не праздную свои голы, — говорил Маркович перед английским этапом карьеры. — Просто никогда этого не делал, даже в раннем возрасте. Возможно, в один день все изменится, но, если честно, тратить на это время не хочу. В любом случае, каждый гол имеет для меня огромное значение, даже если я не подаю вида.

Последний на сегодня гол Лазар забил в апреле 2017-го. В ворота «Уотфорда», выступая за «Халл».

Трудный период все-таки поменял мнение серба. Красиво вонзив мяч под перекладину, он устроил забег к бровке, подпрыгнул и даже пнул угловой флажок. Когда голов становится мало, а трудных отрезков — все больше, каждый успех начинаешь ценить.

Возможно, в случае перехода в «Локомотив» у Марковича появится еще больше поводов для радости. Примеры Игоря Денисова, Соломона Кверквелии, Джефферсона Фарфана говорят о том, что в этом клубе умеют реанимировать карьеры футболистов.

МИХАИЛ ГОНЧАРОВ

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