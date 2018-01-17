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15:45 (мск), источник: ТАСС

Геркус: ФК «Зенит» вряд ли будет усиливать конкурента Дзюбой и Шатовым

МОСКВА, 17 января. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Переходы полузащитника Олега Шатова и нападающего Артема Дзюбы из футбольного клуба «Зенита» в «Локомотив» сейчас вряд ли актуальны. Такое мнение ТАСС высказал президент «Локомотива» Илья Геркус.

29-летний Дзюба и 27-летний Шатов не полетели на учебно-тренировочные сборы «Зенита» в ОАЭ. Ранее сообщалось, что «Локомотив» заинтересован в услугах футболистов.

«Я к Артему [Дзюбе] отношусь с большим уважением, это замечательный, большой футболист, но у нас на этой позиции играют Ари, Эдер и Джефферсон Фарфан. Один из них [Фарфан] играет феноменально хорошо. Приводить еще одного очень хорошего игрока на эту единственную позицию — решение спорное. Оно создает дополнительное напряжение и вряд ли даст безусловные варианты в игре», — сказал Геркус.

«Я вообще сомневаюсь, что трансферы из “Зенита” в “Локомотив” сегодня актуальны. Не потому что мы против, а потому что, скорее всего, “Зенит” вряд ли захочет усиливать конкурента за медали и место в пятерке», — добавил президент красно-зеленых.

По его словам, Шатов мог бы подойти «Локомотиву», но не все зависит от желания железнодорожников. «Это замечательный игрок, который, возможно, подошел бы нам — играет слева, выступал за сборную, но у нас он попадет в конкуренцию. Это, как и желание игрока и “Зенита”, мы должны принимать в расчет. Есть сомнения, что все это сложится, хотя я ничего не отрицаю, все бывает», — отметил Геркус.

Дзюба выступает за «Зенит» с 2015 года и с того времени становился обладателем Кубка России и дважды — Суперкубка страны. В 22 играх нынешнего сезона форвард забил два мяча. Шатов выступает за «Зенит» с 2013 года, выиграв, помимо кубковых трофеев, чемпионат страны. В этом сезоне полузащитник сыграл за команду 16 матчей, в которых отдал четыре голевые передачи.

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