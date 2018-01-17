Доходы «Спартака» растут. А прибыль?

Источник: Советский спорт

700 МЛН «РЕАЛА» И 60 МЛН «СПАРТАКА»

KPMG проанализировала доходы клубов по трем показателям: день матча, телетрансляции, реклама + иные доходы.

Лидером является «Реал»: за сезон-2016/17 доход клуба составил 671 миллион евро, что на восемь процентов выше прошлогоднего показателя. Наибольший рост дохода зафиксирован у «Монако» — 144 миллиона евро, это на 86% лучше предыдущего показателя клуба.

Что же касается «Спартака», то клуб увеличил доход на 22% — до 60 миллионов евро. Но по этому показателю он находится на предпоследнем месте из 12 европейских чемпионов. Хуже лишь румынская команда «Вииторул».

1. «Реал» (Испания) — 671 млн евро +8%

2. «Бавария» (Германия) — 588 млн евро -1%

3. «Челси» (Англия) — 420 млн евро — 4%

4. «Ювентус» (Италия) — 412 млн евро +21%

5. «Бешикташ» (Турция) — 145 млн евро +43%

6. «Монако» (Франция) — 144 млн евро +86%

7. «Бенфика» (Португалия) — 128 млн евро +2%

8. «Селтик» (Шотландия) — 105 млн евро +52%

9. «Фейеноорд» (Голландия) — 69 млн евро +13%

10. «Базель» (Швейцария) — 62 млн евро -4%

11. «Спартак» (Россия) — 60 млн евро +22%

12. «Вииторул» (Румыния) — 3 млн евро.

«СПАРТАК» — НЕ ЧЕМПИОН СОЦСЕТЕЙ

Если исключить клубы из топ-5 европейских чемпионатов, «Спартак» находится на пятом месте по суммарной аудитории в соцсетях. Больше всего подписчиков у турецкого «Бешикташа» — 11,4 миллиона.

1. «Бешикташ» — 11,4 миллиона/самый популярный футболист: Пепе — 21,6 млн подписчиков.

2. «Бенфика» — 5,7 млн/самый популярный футболист: Рауль Хименес — 5,2 млн.

3. «Селтик» — 2,5 млн.

4. «Базель» — 2,3 млн.

5. «Спартак» — 1,9 млн/ самый популярный футболист: Луис Адриано — 0,5 млн.

«СПАРТАК» — ЛУЧШИЙ ПО РЕКЛАМЕ И ХУДШИЙ ПО ДОХОДАМ С ТРАНСЛЯЦИЙ

Доход с трансляций у российских клубов всегда был одним из самых низких по всей Европе. Именно поэтому в соответствующей графе значатся катастрофичные 5% от общего дохода «Спартака». Лидером по этому показателю является «Монако» — 75%. Такие цифры объясняются успешным выступлением в Лиге чемпионов — клуб дошел до полуфинала.

У «Спартака лучше всего обстоят дела с рекламой и спонсорами — в этой категории у чемпиона России 75% от общего дохода. И это лучший показатель среди 12 клубов. Вторыми идут «Бавария» и «Фейеноорд» — по 58%.

Лидером по доходам в день матча оказался «Базель» — 47%, вторым идет «Селтик» — 42%. Худший процент у «Монако» — всего 6%.

«Спартак» дорожает, но как-то медленно, а ЦСКА — в топе.

Читайте также Новый лимит и реформы Федуна: клубы сопротивляются

Доходы «Спартака» (60 миллионов евро).

20% — день матча.

5% — телетрансляции.

75% — реклама и иные доходы.

К сожалению, «Спартак» стал единственным клубом, который не предоставил KPMG данные о прибыли. Вот какие показатели у остальных.

«Бенфика» — 44,5 млн евро.

«Ювентус» — 42,6.

«Бавария» — 39,2.

«Реал» — 21,4.

«Челси» — 17,7.

«Селтик» — 8.

«Фейеноорд» — 6,2.

«Базель» — 4,7.

«Бешикташ» — 1,3.

«Вииторул» — 0,4.

«Монако» — 0,1.

KPMG отмечает, что самый быстрый рост доходов «Спартак» показал в дни матчей.