Для Курниковой и Иглесиаса эти дети первые, несмотря на то, что они вместе с 2001 года.
СМИ: Рауш отправился в Москву для подписания контракта с «Динамо»
Защитник «Кёльна» Константин Рауш пропустил сегодняшнюю тренировку своей команды.
Защитник «Кёльна» Константин Рауш пропустил сегодняшнюю тренировку своей команды.
Как сообщает Geissblog.Koeln, 27-летний игрок с разрешения тренерского штаб покинул расположение клуба, чтобы отправиться в Москву для подписания контракта с «Динамо».
Ранее в СМИ сообщалось, что «Динамо» и «Кёльн» достигли договорённости о переходе в стан московской команды футболиста сборной России, за которого
В текущем сезоне Рауш провёл в Бундеслиге 12 матчей и сделал одну голевую передачу. Также он выступал за такие команды, как «Ганновер», «Штутгарт» и «Дармштад».