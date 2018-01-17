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15:07 (мск), источник: Чемпионат.com

СМИ: Рауш отправился в Москву для подписания контракта с «Динамо»

Защитник «Кёльна» Константин Рауш пропустил сегодняшнюю тренировку своей команды.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщает Geissblog.Koeln, 27-летний игрок с разрешения тренерского штаб покинул расположение клуба, чтобы отправиться в Москву для подписания контракта с «Динамо».

Ранее в СМИ сообщалось, что «Динамо» и «Кёльн» достигли договорённости о переходе в стан московской команды футболиста сборной России, за которого бело-голубые заплатят около € 2 млн.

В текущем сезоне Рауш провёл в Бундеслиге 12 матчей и сделал одну голевую передачу. Также он выступал за такие команды, как «Ганновер», «Штутгарт» и «Дармштад».

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