Француз Блан мог стать главным тренером ФК «Зенит» после ухода Виллаш-Боаша

Последним местом работы Блана был французский «Пари Сен- Жермен», который расторг контракт с тренером в июне 2016 года. «Я хочу вернуться к работе главным тренером, но когда это произойдет, пока не знаю. Надеюсь, к началу следующего сезона. Жду хорошего предложения или проекта», — рассказал Блан.

«Могу ли оказаться в России? Почему нет, это может быть интересный опыт, все зависит от предложения. Например, я мог возглавить “Зенит”, когда оттуда ушел Виллаш-Боаш (контракт португальца с петербургским клубом истек после сезона-2015/16), но тогда не получилось», — сказал собеседник ТАСС.

Блан, который играл на позиции центрального защитника, выступал за такие клубы, как испанская «Барселона», французские «Монпелье», «Сент-Этьен» и «Марсель», английский «Манчестер Юнайтед», итальянские «Интер» и «Наполи». В качестве тренера Блан привел «Бордо» к последней на данный момент в истории клуба победе в чемпионате Франции (2008/09), завоевал с командой Кубок французской лиги и дважды Суперкубок страны. В 2010 году специалист возглавил сборную Франции и вывел ее на чемпионат Европы, на котором команда уступила в четвертьфинале будущим победителям турнира — испанцам. В ПСЖ Блан за три года работы (с июля 2013 года) выиграл 11 титулов внутри Франции, контракт с тренером был расторгнут из-за недовольства руководства выступлениями клуба в еврокубках.

В составе сборной Франции Блан с 1989 по 2000 год принял участие в 97 играх, стал победителем домашнего чемпионата мира 1998 года, а также завоевал золото (2000) и бронзу (1996) чемпионатов Европы.