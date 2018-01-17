«Спартак» стал четвертым в Европе по приросту посещаемости в сезоне-2016/17

Источник: ИТАР-ТАСС

В сезоне-2016/17 семь европейских клубов добились увеличения посещаемости домашних матчей на 5 тыс. зрителей и более по сравнению с предыдущим сезоном.

Первое место по этому показателю занял английский «Вест Хэм», переехавший с «Аптон Парка», который вмещает 35 тыс. зрителей, на Олимпийский стадион в Лондоне (60 тыс.), прирост составил более 22 тыс. зрителей. На втором месте шотландской «Селтик» (прирост 9876 зрителей). Третьим стал английский «Ливерпуль», летом 2016 года увеличивший количество мест на стадионе «Энфилд» с 45522 до 54000, получив за счет этого прирост в 9106 зрителей.

«Спартак», ставший чемпионом России впервые за 16 лет, расположился на четвертой строчке. Средняя посещаемость в сезоне-2015/16 составила 25179 зрителей, а в следующем сезоне — 32760 зрителей («Открытие-Арена» вмещает 45 тыс. зрителей). Таким образом, прирост посещаемости московского клуба составил 7581 зритель.

На пятой строчке расположился еще один российский клуб — «Краснодар», который по ходу сезона перебрался на новую арену вместимостью в 33979 мест. Средняя посещаемость в сезоне-2015/16 составляла 9464 зрителя, в следующем сезоне — 15886 зрителей (прирост — 6442 зрителя).