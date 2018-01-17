«Песню Бузовой мне показал Давыдов»: Промес — о рэпе, «Ливерпуле» и Кокорине

Источник: Спорт-Экспресс

ЛУЧШИМ БЫТЬ НЕ ТЯЖЕЛО

«Я лучший? Спасибо, конечно, но где мой приз? Покажите мне, что я выиграл-то, — развел руками Промес. — Сначала приз, потом интервью». Через день он уже забыл об этой шутке и придумывал новые почти по любому поводу. Голландец великолепен не только на поле, но и в простом общении.

Победа Квинси в голосовании «СЭ», РФС и РФПЛ оказалась настолько очевидной, что его даже не включил в пятерку Массимо Каррера. Весной Промес привел «Спартак» к чемпионству, летом выиграл Суперкубок России, осенью зажег в Лиге чемпионов, где разнес «Севилью» (2 гола, 2 голевые передачи в матче, который красно-белые выиграли со счетом 5:1), зимой участвовал в победах над «Зенитом» и ЦСКА, закончил год одним из лидеров среди бомбардиров РФПЛ — у него, Федора Смолова и Александра Кокорина по 10 мячей.

— Тяжело чувствовать себя королем? — спрашиваю Промеса.

— Совсем нет. С одной стороны, это приятно, с другой — просто подтверждение того, как усердно я работаю и как расту из года в год. Для меня важно, что эти факты замечают другие люди.

— «Спартак» взял два трофея и попал в Лигу чемпионов. В чем 2017-й лучший лично для вас?

— Каждый год люди говорят: «Промес был лучшим». Посмотрим, сколько таких лет еще впереди.

ТРАНСФЕР? У МЕНЯ КОНТРАКТ СО «СПАРТАКОМ»

— За день до нашего интервью «Ливерпуль» победил «Манчестер Сити» (4:3).

— Да, невероятная игра.

— Как красные сделали это?

— Забили больше голов. Или вы хотите, чтобы я разобрал тактику? Я же не в «Ливерпуле»! Смотрел встречу как простой болельщик — нейтральный. «Ливерпуль» выиграл, браво.

— Из личного разговора понял, что вас раздражают вопросы о возможном уходе из «Спартака».

— Нет. Просто не хочу затрагивать эту тему. Мне нечего сказать на этот счет.

— Вы слышали об интересе «Эвертона»?

— Слушайте, я в «Спартаке», здесь у меня контракт, и этому рад. Ничего нового. Поехали дальше.

— Каррера говорит, что в случае вашего трансфера согласен только на равноценную замену. Вроде Салаха.

— Мохаммед — прекрасный нападающий, забил много голов. В том числе — «Спартаку». Но в матче против нас меня больше впечатлил Коутинью.

— Он сможет стать для «Барселоны» тем, кем был Неймар?

— Хм, не думаю. Неймар мой любимый игрок!

Ивелин ПОПОВ, Квинси ПРОМЕС, Артем ДЗЮБА (слева направо) | Источник: Спорт-Экспресс

ДЗЮБА И КОКОРИН — СИЛЬНЫЕ ФОРВАРДЫ

— Слухи отправляют в Англию не только вас, но и Зе Луиша. Вас это удивляет?

— У Зе — потенциал великолепного форварда. Сильный, быстрый, хорошая левая нога. А ведь левоногих бомбардиров сегодня не так много. Думаю, Зе в будущем будет конкурировать с лучшими нападающими мира. Всего мира, так и напишите. Все качества для этого у него есть.

— Комментатор матчей РФПЛ на канале ESPN Джон Брэдли в интервью «СЭ» журналист пошутил, что Зе Луиша в «Спартаке» мог бы заменить Дзюба.

— Это футболисты разного типа. Хотя с играл с Артемом, когда только пришел в «Спартак». Мы с Дзюбой не раз удачно комбинировали. Это сильный форвард.

— Осенью Зе Луиш получил травму мышц живота.

— Он и сам над этим посмеялся, да и вся команда много шутила! Но, конечно, все желали Зе выздоровления. «Спартаку» его не хватало.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BbIH-oPhV5i/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BbIH-oPhV5i/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Happy with the win and my goal tonight #QP10 #Spartak</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A post shared by <a href="https://www.instagram.com/qpromes/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Quincy Promes</a> (@qpromes) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-11-05T20:27:32+00:00">Nov 5, 2017 at 12:27pm PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— После мяча в ворота «Уфы» Георгий Джикия дал вам пинок. За что?

— Ха-ха, помню то фото! Мы просто прикалывались. К такому празднованию гола я не был готов. Что угодно, но не пинок под зад! Джикия — сумасшедший парень. И это только один из моментов! Не знаю всех слов по-русски, но с Георгием всегда весело. И при этом он шутит с таким серьезным лицом!

— В последнем интервью вы гениально затроллили Александра Кокорина (нападающий «Зенита» сказал, что проблема сборной Голландии в том, что ее лидер из «Спартака», а Промес ответил, что не знает, кто такой Кокорин — Прим. А. М.).

— Так он первый начал! Ну конечно, я знал про Кокорина. Хороший игрок. Просто не люблю обсуждать других футболистов в прессе, вот и перевел все в шутку. А Александру желаю только лучшего, пусть его карьера сложится.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Bcz_1yZhM3h/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/Bcz_1yZhM3h/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by Quincy Promes (@qpromes)</a> on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-12-17T17:54:24+00:00">Dec 17, 2017 at 9:54am PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

ПИ ДИДДИ МЕНЯ МОТИВИРУЕТ

— В декабре вы ездили в Суринам и назвали это путешествие особенным. Почему?

— Я родился в Амстердаме, но мои родители — из Суринама. Там мои корни. Слышал рассказы еще о своем прапрадеде. С него все и началось. В том числе, благодаря ему я добился многого и говорю сейчас с вами.

— Местные носили вас на руках?

— Нет, я и не за этим отправился в Суринам, а к своей семье. Забывать о ней нельзя. Там живет моя бабушка.

— Суринам сегодня — страшное место?

— Жизнь там жестока, да. Но не скажу, что меня ужаснуло увиденное. Суринамцы довольствуются малым. Мы никогда не жалуемся, потому что наши требования не велики. Но, конечно же, стараюсь помогать местным жителям.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BcvLfwgB_GX/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:62.5% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BcvLfwgB_GX/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by Quincy Promes (@qpromes)</a> on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-12-15T21:00:02+00:00">Dec 15, 2017 at 1:00pm PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— Еще на каникулах вы встречались с рэпером Пи Дидди. Как это получилось?

— Хорошие люди всегда находят друг друга! Я приехал туда (в Майами — Прим. А. М.) и пошел в боулинг с его сыновьями. Веселились, болтали, а потом Пи Дидди написал мне, что приглашает на вечеринку и хочет, чтобы я вместе с ним был на ней ведущим. И предложил мне сфотографироваться.

— Каков Пи Дидди в обычной жизни?

— Мы давно знакомы. Золотые цепи и перстни — часть хип-хопа, но вне этого имиджа это обычный парень. Он меня мотивирует. Пи Дидди даже не столько мой любимый рэпер, сколько любимый бизнесмен: владеет музыкальным лейблом, хороший менеджер — просто забейте его имя в гугл.

У Пи Дидди есть чему поучиться. Я же и сам хозяин парикмахерской, автомойки, есть другие проекты, и серьезно в них вовлечен. Дела идут хорошо!

— Кто из музыкантов вам нравится больше всего?

— Дрейк, Мик Милл, и еще назову Майкла Джексона. Их музыка меня трогает.

— А знаете, кто на этом фото?

— Нет. Хотя татуировка забавная! Она певица, да? Если вы назовете какую-то ее песню, я пойму.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BdmOL3dBfFp/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:62.53387533875339% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BdmOL3dBfFp/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by Ольга Бузова (@buzova86)</a> on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-01-06T06:01:46+00:00">Jan 5, 2018 at 10:01pm PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— Вы рассказывали, что слушаете хит Ольги Бузовой «Мало половин», и даже напевали его.

— А, да, конечно. Этот и другие русские треки показал мне Давыдов (нападающий «Спартака-2» — Прим. А. М.), так они мне и понравились. Под них приятно танцевать. Правда, слова я плохо разбираю.

6 декабря 2017. Ливерпуль. «Ливерпуль» — «Спартак» — 7:0. Квинси ПРОМЕС не смог проявить себя | Источник: Спорт-Экспресс

ТАКОГО, КАК В ЛИВЕРПУЛЕ, СО МНОЙ БОЛЬШЕ НЕ БУДЕТ

— Какие русские выражения вам нравятся больше всего? Кроме «братухи».

— Это плохие слова, вы все равно их не напечатаете!

— Знаете, что значит «позорище»?

— Нет.

— Именно так многие назвали поражение «Спартака» на «Энфилде». Справедливо?

— Никто не хочет получить 0:7. Конечно, мне за это стыдно. Я рыдал прямо на поле. Жутко это вспоминать.

— Как вы ожили после такого и разгромили ЦСКА со счетом 3:0?

— Понадобилось два дня, чтобы отвлечься и переключиться. Поговорил с женой, с семьей. Они меня поддержали. Сказали: «Не переживай. Ничего с этим поделаешь. Теперь просто иди дальше.

Я пообещал себе: «Такого больше не произойдет». И вы видели, что с сделал в дерби? И как вам? Окей.

Квинси ПРОМЕС | Источник: Спорт-Экспресс

Я — НЕ ВЕСЬ «СПАРТАК»

— «Спартак» возобновит сезон в РФПЛ встречей с главным конкурентом. В первом круге вы уступили «Локомотиву», ведя в счете (3:4).

— Не хочу много говорить о том матче. Но мы будем готовы к ответному.

— Какие выводы сделали после того поражения?

— А какие уроки можно извлечь? Иногда ты выигрываешь, иногда — наоборот. «Локомотив» — отличная команда. А ведь мы уже побеждали ее в Суперкубке, и раньше тоже.

Я куда больше зол, когда не можем взять три очка там, где обязаны это делать. Стоит волноваться о том, почему «Спартак» не обыграл такие команды, как, например, «Анжи».

— И почему?

— Слабо начали сезон. Не знаю, что тогда произошло. Тем более, в сентябре получил травму и не мог помочь команде.

— Как объяснить две ничьи «Спартака» с «Марибором» в Лиге чемпионом?

— Это было ужасно. Та же хрень, о которой говорил. В этих матча вся команда выглядела плохо. Почему вы считаете, что не победили только из-за того, что я сыграл плохо? Я весь «Спартак», что ли? Может, еще кому-то что-то сделать, если у меня не получается? Скажем, отдать мне голевой пас.

— Это проблема?

— Побеждаю не я, а команда. И проигрываем тоже все вместе. Никогда не снимаю с себя вины, но всегда показываю на поле что-то стоящее. Думайте, прежде чем писать: «Промес выглядит дерьмово, он устал, он не тренируется». А когда я забиваю, почему-то вдруг становлюсь лучшим. Это как так?

Ладно, сейчас дела пошли в гору. Мы уже вторые в чемпионате России (у красно-белых поровну очков с «Зенитом» — по 37 — Прим. А. М.). Давайте смотреть вперед.

— Давайте. «Локомотив» опережает красно-белых на восемь очков. Это не безнадежно много?

— Три игры, всего три поражения «Локомотива» и три наших победы. И все возможно. Лидер проделал классную работу в первой части сезона. Однако и мы все еще в гонке.

— Как далеко «Спартак» способен продвинуться в плей-офф Лиги Европы?

— А почему бы не победить? Давайте сделаем это! Сейчас в сетке полно сильных соперников, но в жизни ничего не дается просто так. Прямо сейчас думаем об «Атлетике», к нему нужно как следует подготовиться. Я слежу за этой командой, она крутая. Там полно классных футболистов: Адурис, Рауль Гарсия. Но и у нас игроки не хуже. «Спартак» способен на многое.