Пермь, Саранск, Дагестан и тюрьма: Фибель — «убийца из Гваделупы»
«Анжи» расторг контракт с защитником, которому припомнили преступление 10-летней давности.
«Анжи» расторг контракт с защитником, которому припомнили преступление 10-летней давности.
В конце сентября — начале октября «Анжи» выдал серию удачных матчей. Сначала сыграл вничью 2:2 со «Спартаком» в гостях. Затем дома с тем же счетом завершил поединок против «Зенита». В обеих встречах по 90 минут на поле провел 31-летний защитник Тома Фибель.
Казалось бы, крепкий футболист основы. Но после игры с питерцами он исчез. Никто на этот факт не обратил внимания. И только сегодня, когда «Анжи» расторг с игроком контракт, широкую огласку получила информация о том, что Фибель арестован в Европе.
Представитель Фибеля Павел Банатин сообщил «СЭ»:
— Тема щепетильная, речь идет об истории 10-летней давности. Все комментарии дадут представители «Анжи».
— Единственное, что могу сказать — «Анжи» расторг контракт с Фибелем. Больше никаких комментариев, к сожалению, дать не могу, — сказал в свою очередь спортивный директор махачкалинского клуба Александр Танцюра.
Что же натворил Фибель 10 лет назад?
На самом деле, его уголовное прошлое — не новость. В ноябре 2008 года в районе голландского города Маастрихт Фибель, выступавший на тот момент за «Брюссель», сбил на машине 38-летнюю женщину, управлявшую мопедом. Через несколько дней она скончалась. В местной прессе писали, что футболист возвращался с дискотеки на недопустимо высокой скорости и был пьян. В итоге в 2010-м Фибеля приговорили к двум годам тюрьмы и трем годам лишения водительских прав. Он подал апелляцию.
Был ли Фибель помилован? Такой информации в интернете не найти. Зато есть новости о том, как ему пришлось выслушивать скандирования с трибун: «Фибель — убийца».
Вот что рассказывал уроженец Гваделупы с французским паспортом в интервью «СЭ» в 2014 году после дебютного сезона в России (его первым клубом в
— Можно задать неприятный вопрос?
— О ДТП шестилетней давности? О нем все спрашивают. Ту историю раздули в Бельгии, где недолюбливают французов. Журналисты не знали, что именно произошло, но захотели сенсации с участием футболиста «Стандарда», которому я тогда еще принадлежал.
— Вас оправдали?
— Вы же видите, что я продолжаю играть в футбол. Неужели думаете, что голландское правосудие пощадило бы иностранца? А на Бельгию я зол, потому что она создала мне плохую репутацию. Полгода оставался без клуба. Оказавшись в «Антверпене» во второй лиге, провел три хороших сезона, но всякий раз, когда поступало предложение от более солидного клуба из Англии или Шотландии, вспоминали, что я был под судом. Те злоключения сделали меня сильнее духом, заставили упорно работать, чтобы доказать, что я
Витсель, который знает, на что я способен,
Оказалось, Фибель рассказал не все, потому что дело, как теперь выясняется, никто не закрыл. И все то время, что защитник выступал за «Амкар», «Мордовию», «Црвену Звезду» и «Анжи», его поджидал тюремный срок в Голландии.
Это не единственный криминальный след в жизни Фибеля. В 2012-м в бельгийской прессе одна за другой появились две новости.
В июне того года суд Антверпена оштрафовал француза на 1100 евро за то, что в его квартире выращивали марихуану. Причем родственник игрока. Соседи сообщили о подозрительном запахе, и полиция обнаружила в одной из спален девять кустов запрещенного растения и специфический «реквизит». Изначально Фибелю грозили 100 часов общественных работ и штраф в 5500 евро, но ему удалось доказать, что зять (муж сестры) выращивал «травку» единолично.
А в августе 2012-го, в другом бельгийском городе — Левене, Фибеля оштрафовали на 2750 евро за езду на скорости 153 км/ч и без прав (которые, напомним, были конфискованы у него голландским судом).
Остается один вопрос: почему все эти годы ему не припоминали то ДТП со смертельным исходом, а сейчас вдруг арестовали?
Словом, темный персонаж. Ясно одно: по всей видимости футболиста Фибеля мы в России больше не увидим.