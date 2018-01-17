Пермь, Саранск, Дагестан и тюрьма: Фибель — «убийца из Гваделупы»

Источник: Спорт-Экспресс

В конце сентября — начале октября «Анжи» выдал серию удачных матчей. Сначала сыграл вничью 2:2 со «Спартаком» в гостях. Затем дома с тем же счетом завершил поединок против «Зенита». В обеих встречах по 90 минут на поле провел 31-летний защитник Тома Фибель.

Казалось бы, крепкий футболист основы. Но после игры с питерцами он исчез. Никто на этот факт не обратил внимания. И только сегодня, когда «Анжи» расторг с игроком контракт, широкую огласку получила информация о том, что Фибель арестован в Европе.

Представитель Фибеля Павел Банатин сообщил «СЭ»:

— Тема щепетильная, речь идет об истории 10-летней давности. Все комментарии дадут представители «Анжи».

— Единственное, что могу сказать — «Анжи» расторг контракт с Фибелем. Больше никаких комментариев, к сожалению, дать не могу, — сказал в свою очередь спортивный директор махачкалинского клуба Александр Танцюра.

Что же натворил Фибель 10 лет назад?

На самом деле, его уголовное прошлое — не новость. В ноябре 2008 года в районе голландского города Маастрихт Фибель, выступавший на тот момент за «Брюссель», сбил на машине 38-летнюю женщину, управлявшую мопедом. Через несколько дней она скончалась. В местной прессе писали, что футболист возвращался с дискотеки на недопустимо высокой скорости и был пьян. В итоге в 2010-м Фибеля приговорили к двум годам тюрьмы и трем годам лишения водительских прав. Он подал апелляцию.

Был ли Фибель помилован? Такой информации в интернете не найти. Зато есть новости о том, как ему пришлось выслушивать скандирования с трибун: «Фибель — убийца».

Вот что рассказывал уроженец Гваделупы с французским паспортом в интервью «СЭ» в 2014 году после дебютного сезона в России (его первым клубом в премьер-лиге был «Амкар»):

Тома ФИБЕЛЬ (слева) в борьбе с ЛУИЗОМ АДРИАНУ | Источник: Спорт-Экспресс

— Можно задать неприятный вопрос?

— О ДТП шестилетней давности? О нем все спрашивают. Ту историю раздули в Бельгии, где недолюбливают французов. Журналисты не знали, что именно произошло, но захотели сенсации с участием футболиста «Стандарда», которому я тогда еще принадлежал.

— Вас оправдали?

— Вы же видите, что я продолжаю играть в футбол. Неужели думаете, что голландское правосудие пощадило бы иностранца? А на Бельгию я зол, потому что она создала мне плохую репутацию. Полгода оставался без клуба. Оказавшись в «Антверпене» во второй лиге, провел три хороших сезона, но всякий раз, когда поступало предложение от более солидного клуба из Англии или Шотландии, вспоминали, что я был под судом. Те злоключения сделали меня сильнее духом, заставили упорно работать, чтобы доказать, что я кое-чего стою.

Витсель, который знает, на что я способен, как-то, глядя мне в глаза, сказал: «Плюнь и уезжай». Аксель — мой лучший друг. Став игроком «Зенита», он много рассказывал о вашей стране, доказывал, что в ней увлекательный чемпионат. Я решил попробовать — и убедился, что Аксель прав. Он убеждал, что я мог бы играть за такой клуб, как «Зенит». И я уехал в Польшу, а потом в Россию, где насчет меня нет предубеждений. И продолжил работать, потому что только труд приносит плоды. Моя цель — прогрессировать и играть в еврокубках. И даже если я проиграю и ее не достигну, буду знать, что не сдавался под ударами судьбы.

Оказалось, Фибель рассказал не все, потому что дело, как теперь выясняется, никто не закрыл. И все то время, что защитник выступал за «Амкар», «Мордовию», «Црвену Звезду» и «Анжи», его поджидал тюремный срок в Голландии.

Это не единственный криминальный след в жизни Фибеля. В 2012-м в бельгийской прессе одна за другой появились две новости.

В июне того года суд Антверпена оштрафовал француза на 1100 евро за то, что в его квартире выращивали марихуану. Причем родственник игрока. Соседи сообщили о подозрительном запахе, и полиция обнаружила в одной из спален девять кустов запрещенного растения и специфический «реквизит». Изначально Фибелю грозили 100 часов общественных работ и штраф в 5500 евро, но ему удалось доказать, что зять (муж сестры) выращивал «травку» единолично.

А в августе 2012-го, в другом бельгийском городе — Левене, Фибеля оштрафовали на 2750 евро за езду на скорости 153 км/ч и без прав (которые, напомним, были конфискованы у него голландским судом).

Остается один вопрос: почему все эти годы ему не припоминали то ДТП со смертельным исходом, а сейчас вдруг арестовали?