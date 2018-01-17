Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Стареющий безработный актер: СМИ узнали о новой роли ДиКаприо
У популярного обезболивающего обнаружился побочный эффект
Ксения Собчак тяжело переживает разлуку с сыном
«Смертельное селфи» гимнастки из КНДР, облетевшее все СМИ
Образ дня: Рената Литвинова в «цветочном» платье от Balenciaga
Текущие события
Футбол. Зарубежный
16.01
Монако2
Ницца2
Футбол. Зарубежный
16.01
Бордо0
Кан2
Футбол. Зарубежный
16.01
Марсель2
Страсбур0
Футбол. Зарубежный
21:00
Генгам
Лион
Футбол. Зарубежный
21:00
Анже
Труа
Футбол. Зарубежный
21:00
Амьен
Монпелье
Все события
7-летняя актриса расплакалась на вручении премии кинокритиков
Мария Шукшина вернулась на «Первый»: фото со съемок нового шоу
Новый Volkswagen Jetta: первые фото
Создан автосалон только для женщин
Названа дата боя Нурмагомедова и Фергюсона за титул чемпиона UFC
Медведева начинает в Москве защиту титула чемпионки Европы
Виктория Бекхэм стала героиней чувственной съемки
Кейт Миддлтон надела розовое пальто за $2000
У популярного обезболивающего обнаружился побочный эффект
Тем, кто спит и днем, и ночью, стоит проверить здоровье
Что можно купить в Доминикане, продав двушку в Москве
Ипотека станет доступной для половины семей РФ
Фоторепортажи
14Денис Юсков — чемпион Европы! Лучшие кадры
10Мастер-шоу КХЛ в Астане
00:25 (мск), источник: Чемпионат.com

Таски попал в сферу интересов «Вердера»

Защитник «Спартака» Сердар Таски попал в сферу интересов «Вердера», информирует интернет-портал Weser-Kurier.

Источник: РИА "Новости"

По данным источника, бременский клуб ищет нового защитника на место итальянца Луки Кальдиролы, который, скорее всего, будет продан в случае хорошего предложения. «Вердер» рассматривает кандидатуру Таски и может попытаться подписать с ним контракт летом этого года, когда у 30-летнего немца истечёт соглашение со «Спартаком».

В нынешнем сезоне Таски провёл за «Спартак» 12 матчей в российской Премьер-Лиге.

Спартак М
НовостиМатчиСоставСтатистика
Вердер
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Суперкубок России
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
 Пятница, 13-е. Как регбисты ели друг друга, чтобы выжить
Самые яркие болельщицы недели КХЛ. От «Сибири» до «Ак Барса»
Названа дата боя Нурмагомедова и Фергюсона за титул чемпиона UFC
Медведева начинает в Москве защиту титула чемпионки Европы
Роналдинью завершил карьеру после двух лет без большого футбола
МОК может предоставить Бьорндалену возможность выступить на ОИ
«Спартак» стал четвертым в Европе по приросту посещаемости
СМИ: Перес дал карт-бланш агенту Роналду для поиска нового клуба
СКА одержал пятую победу подряд, обыграв «Спартак»
Новости
Авто
Два с «ГАКом»: главная авантюра Детройта На американский рынок рвется китайская компания GAC: не имеющая пока в США ни одного дилера, но уже ставшая героем конфуза с президентом Трампом
Hi-Tech
В Мировом океане все больше мертвых зон Участки океана, лишенные кислорода, становятся безжизненными. Год от года количество мертвых зон увеличивается
Кино
Шурыгина обиделась на Малахова: «Это подло и низко, я считаю» Резонансная история получила продолжение после досрочного освобождения Сергея Семенова, который пришел в шоу Малахова, а Шурыгина посетила «Пусть говорят» с Борисовым
Недвижимость
Минприроды не исключает отказ от мусоропроводов в многоэтажках
Малоэтажная Россия: почему у нас пока так не строят
В Уфе снесли жилой дом, пока хозяин был в командировке
Законопроект о реновации жилья в России почти готов
Леди
Звезды, которые ограничили знакомство друг с другом одним свиданием Из некоторых знаменитостей могли бы получиться неплохие пары. Но, увы, их общение закончилось после одного единственного свидания.
Дети
Иглесиас и Курникова показали новорожденных детей Знаменитые родители поделились милыми снимками в микроблогах.  
Все о ремонте
Готовимся к главному празднику года: 25 игрушек своими руками
Классика и ар-деко в одной петербургской квартире
Как украсить кухню к праздникам и оформить новогодний стол
6 вещей, которые нужно сделать до наступления Нового года
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь