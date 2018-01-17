Таски попал в сферу интересов «Вердера»

По данным источника, бременский клуб ищет нового защитника на место итальянца Луки Кальдиролы, который, скорее всего, будет продан в случае хорошего предложения. «Вердер» рассматривает кандидатуру Таски и может попытаться подписать с ним контракт летом этого года, когда у 30-летнего немца истечёт соглашение со «Спартаком».