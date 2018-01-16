Иск благотворительного фонда к «Ростову» вновь оставлен без движения

Фонд 7 ноября 2017 года подал к ФК «Ростов» два иска — на 86,6 миллиона и на 166,7 миллиона рублей. Согласно информации из картотеки арбитражных дел, фонд требовал взыскать с ФК «Ростов» задолженности по кредитным договорам в сумме более 147 миллионов рублей, свыше 75 миллионов неустойки, еще почти 31 миллион — проценты по кредитам. Арбитражный суд Ростовской области тогда оставил без движения эти два иска из-за неуплаты истцом госпошлины.

«Исковое заявление некоммерческой благотворительной организации “Фонд поддержки игровых видов спорта в Ростовской области” оставить без движения», — говорится в новом определении суда.

Теперь суд предложил истцу до 8 февраля устранить нарушения в исковом требовании, а именно представить доказательства направления копии искового заявления с приложенными документами ответчику, а также доказательства досудебного урегулирования спора.

В январе 2018 года представитель Арбитражного суда Ростовской области сообщил РИА Новости, что всего истец просит взыскать с ответчика около 328,5 миллиона рублей, в том числе почти 259 миллионов рублей неосновательного обогащения. По его словам, фонд просит признать недействительной сделку по передаче футбольному клубу около 259 миллионов рублей. Детали сделки не уточнялись.