Иск благотворительного фонда к «Ростову» вновь оставлен без движения

Фонд 7 ноября 2017 года подал к ФК «Ростов» два иска — на 86,6 миллиона и на 166,7 миллиона рублей. Согласно информации из картотеки арбитражных дел, фонд требовал взыскать с ФК «Ростов» задолженности по кредитным договорам в сумме более 147 миллионов рублей, свыше 75 миллионов неустойки, еще почти 31 миллион — проценты по кредитам. Арбитражный суд Ростовской области тогда оставил без движения эти два иска
«Исковое заявление некоммерческой благотворительной организации “Фонд поддержки игровых видов спорта в Ростовской области” оставить без движения», — говорится в новом определении суда.
Теперь суд предложил истцу до 8 февраля устранить нарушения в исковом требовании, а именно представить доказательства направления копии искового заявления с приложенными документами ответчику, а также доказательства досудебного урегулирования спора.
В январе 2018 года представитель Арбитражного суда Ростовской области сообщил РИА Новости, что всего истец просит взыскать с ответчика около 328,5 миллиона рублей, в том числе почти 259 миллионов рублей неосновательного обогащения. По его словам, фонд просит признать недействительной сделку по передаче футбольному клубу около 259 миллионов рублей. Детали сделки не уточнялись.
По информации из открытых источников, благотворительный фонд находится в стадии ликвидации. Он должен был представить суду документ об уплате государственной пошлины или справки из банков в подтверждение отсутствия денежных средств на всех счетах предприятия. Однако фонд представил справки из банков об отсутствии средств только на трех счетах из пяти. По этой причине иски первый раз оставили без движения.