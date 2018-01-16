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16 января, источник: ТАСС

«Зенит» попытался выкупить у «Тосно» Маркова, но футболист выбрал переход в «Динамо»

МОСКВА, 16 января. /Корр. ТАСС Михаил Личков/. «Зенит» обратился в «Тосно» с предложением выкупить нападающего Евгения Маркова, однако сам футболист намерен перейти в московское «Динамо». Об этом ТАСС сообщил генеральный директор «Тосно» Евгений Матюшенко.

Источник: ИТАР-ТАСС

12 января «Динамо» вышло на «Тосно» с предложением купить Маркова, и клуб из Ленинградской области дал согласие. Однако как тогда уточнил Матюшенко, «Зенит», воспитанником которого является форвард, имеет приоритетное право его выкупа за ту же сумму, которую предложил московский клуб, и при желании самого игрока. «Зенит», согласно договору с «Тосно», имел три рабочих дня для того, чтобы повторить предложение «Динамо».

«Зенит» был готов подписать контракт с Марковым, сегодня нам поступил запрос от клуба из Санкт-Петербурга. Мы направили его игроку. Он ответил, что отказывается подписывать контракт с «Зенитом». Сегодня как раз истекает третий день после предложения «Динамо», и мы уже мы переслали бумаги с ответом Евгения в клуб из Санкт-Петербурга, — сообщил Матюшенко.

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«У «Зенита» было не только право, но и много времени, чтобы выкупить футболиста, однако по трансферу никто не обращался. Поступило оно только после того, как обратилось московское «Динамо», — также отметил собеседник ТАСС.

По информации ТАСС, «Динамо» намерено предложить футболисту контракт сроком на три или четыре года.

Марков начал профессиональную карьеру в 2013 году и на протяжении двух сезонов выступал за «Зенит-2» (30 матчей, 6 голов). В сезоне-2014/15 играл за красноярский «Енисей» на правах аренды (17, 4). В «Тосно» нападающий перешел в мае 2016 года и с тех пор забил 21 гол в 55 матчах.

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