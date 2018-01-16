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16 января, источник: Чемпионат.com

Калошин: Цель РФС — получить разрешение на использование VAR с сезона-2018/19

Главный менеджер проекта по внедрению системы VAR (видеопомощник арбитра) в России Леонид Калошин сообщил, что целью Российского футбольного союза является получение разрешения, которое позволит использовать систему на матчах Премьер-Лиги начиная с сезона-2018/19.

Источник: РИА "Новости"

«Основная цель — сделать всё возможное с нашей стороны для соответствия критериям ИФАБ и к 1 июля получить от этого уважаемого футбольного законодательного органа разрешение, чтобы уже в сезоне-2018/19 на матчах чемпионата России среди команд РФПЛ функционировал VAR в полномасштабном «лайв"-режиме.

Задача непростая, но вполне выполнимая при условии чёткого профессионального взаимодействия между всеми сторонами: РФС, РФПЛ, технологическими провайдерами, бродкастерами, юристами, финансистами, персоналом стадионов. Для этого требуется провести огромную подготовительную работу, которая включает в себя много направлений: формирование и утверждение бюджета; рассмотрение конкретных предложений от технологических провайдеров; подготовка арбитров и технического персонала; заключение договоров со всеми субъектами; проработка всех деталей по технологии и коммуникации; проведение необходимого количества матчей в фазе «лайв» на несоревновательном уровне.

По состоянию на сегодняшний день на стадионе «Краснодар» есть аппаратура от одного провайдера, в учебном классе РФС смонтирован тренажер VAR от другого провайдера, чтобы приступить к специализированной подготовке арбитров. В ближайшее время в эту же аудиторию будет поставка оборудования ещё от одного провайдера. Всё это позволит в процессе обучения сравнить системы и сделать выводы для дальнейшей работы. Более того, сейчас ведём переговоры о возможности оборудовать учебный класс как минимум одним тренажером VAR на февральском учебно-тренировочном сборе арбитров в Турции.

В последней декаде января состоится ежегодное рабочее заседание ИФАБ, на котором будет заслушан доклад экспертов Бельгийского научного университета, уполномоченных анализировать ход эксперимента с VAR во всех конфедерациях и национальных ассоциациях ФИФА. По итогам этого мероприятия возможно внесение рекомендаций по изменению каких-либо компонентов данного эксперимента. После этого планируем подписать базовый трехсторонний контракт — РФС — ИФАБ — ФИФА, в котором, в частности, прописаны обязанности РФС строго следовать протоколу ИФАБ, — цитирует Калошина сайт РФС.

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