Калошин: Цель РФС — получить разрешение на использование VAR с сезона-2018/19

Источник: РИА "Новости"

«Основная цель — сделать всё возможное с нашей стороны для соответствия критериям ИФАБ и к 1 июля получить от этого уважаемого футбольного законодательного органа разрешение, чтобы уже в сезоне-2018/19 на матчах чемпионата России среди команд РФПЛ функционировал VAR в полномасштабном «лайв"-режиме.

Задача непростая, но вполне выполнимая при условии чёткого профессионального взаимодействия между всеми сторонами: РФС, РФПЛ, технологическими провайдерами, бродкастерами, юристами, финансистами, персоналом стадионов. Для этого требуется провести огромную подготовительную работу, которая включает в себя много направлений: формирование и утверждение бюджета; рассмотрение конкретных предложений от технологических провайдеров; подготовка арбитров и технического персонала; заключение договоров со всеми субъектами; проработка всех деталей по технологии и коммуникации; проведение необходимого количества матчей в фазе «лайв» на несоревновательном уровне.

По состоянию на сегодняшний день на стадионе «Краснодар» есть аппаратура от одного провайдера, в учебном классе РФС смонтирован тренажер VAR от другого провайдера, чтобы приступить к специализированной подготовке арбитров. В ближайшее время в эту же аудиторию будет поставка оборудования ещё от одного провайдера. Всё это позволит в процессе обучения сравнить системы и сделать выводы для дальнейшей работы. Более того, сейчас ведём переговоры о возможности оборудовать учебный класс как минимум одним тренажером VAR на февральском учебно-тренировочном сборе арбитров в Турции.