Промес — Канчельскис: Жесткий баттл, где нет неправых

Источник: Спорт-Экспресс

Сравнительно новый для русского языка англицизм «баттл», по данным лингвистов, парадоксально стал одним из самых популярных русскоязычных слов 2017 года. Рэперы Оксимирон и Гнойный и их поклонники (к которым я в силу своей старомодности не отношусь) вывели этот жанр на новый виток популярности. Не скажу, что это меня радует, поскольку целью ставит не спокойный и взаимно уважительный поиск истины, а личное и как можно более язвительное унижение. Кстати, консервативный компьютер мне по-прежнему подчеркивает слово «баттл» на русском, как неправильное…

Мне и в нашей профессии кажется неприемлемым, когда разговор соскакивает с обсуждения темы и высказывания мнений на оскорбления их авторов. Поэтому в тех же социальных сетях больше всего не переношу так называемые «медиасрачи» — есть, поясняю читателям старшего поколения, даже такой термин. На месте главных редакторов, читая все эти бесконечные петушиные бои, задумался бы о том, что их сотрудники явно недозагружены работой по основному профилю, раз у них есть время, силы и эмоции на то, чтобы поносить коллег.

И вот именно поэтому в заочном баттле на страницах «СЭ» между Андреем Канчельскисом и Квинси Промесом я не вижу ровно ничего плохого. Ведь они, подойдя к грани перехода на личности, эту незримую черту не пересекли — и темой их жесткой полемики в конечном счете остался футбол. Оба высказывались зло, подчас весьма спорно, — но не оскорбительно. Так мне, по крайней мере, показалось.

КАНЧЕЛЬСКИС ИМЕЕТ ПРАВО

Да, Канчельскис вошел в роль Александра Бубнова. Но, во-первых, в той же Англии бывших футболистов, критикующих современных коллег, хватает — например, Крис Уоддл, Ян Райт. А во-вторых и в-главных, давайте задумаемся — разве Канчельскис на это не имеет права?

Он — единственный российский футболист, игравший в «Манчестер Юнайтед», причем у лучшего тренера этого клуба всех времен, Алекса Фергюсона (тут, впрочем, кто-то может поспорить, назвав Мэтта Басби, но не суть). Причем не мелькнул на полсезона-сезон, как Игорь Корнеев в «Барселоне», Денис Черышев в «Реале», Игорь Добровольский и Дмитрий Сычев в «Марселе» — хотя сами появления в таких командах тоже заслуживают уважения — а на четыре полных сезона. И был все это время не на подхвате, а твердым игроком основы.

Его фото до сих пор висит в коридоре «Олд Траффорд», через который футболисты «МЮ» выходят на игры. В музее «Юнайтед», где вы можете посмотреть видео, легко найти хет-трик Канчельскиса в дерби с «Манчестер Сити» — первый в истории «МЮ» после образования премьер-лиги. Когда пару лет назад в канун матчей «МЮ» с ЦСКА я предложил коллегам из английских СМИ перевести отрывки из своей беседы с Андреем для «СЭ», те восприняли это на ура — и резкие формулировки (пожестче, чем про Промеса) про Луи ван Гала растиражировали, начиная с последней полосы, которая по части освещения спорта для английских изданий аналогична первой в «СЭ» или других российских спортивных медиа.

Наконец, когда Канчельскис, причем по собственной инициативе (агент запудрил голову), перешел из «МЮ» в «Эвертон», то блистал и там, с 16 голами в первом сезоне став лучшим снайпером «ирисок». В клубе — как, кстати, и в «МЮ» — до сих пор регулярно приглашают его на разные мероприятия, и никогда не забывают, как в том сезоне он забил в обоих дерби с «Ливерпулем». С тем самым «Ливерпулем», 0:7 от которого он регулярно припоминает Промесу — хотя провалился в тот вечер на «Энфилде» весь «Спартак».

В общем, если кто-то из бывших или нынешних российских футболистов и имеет право бросать вызов Промеса на английскую тему — так Канчельскис и едва ли кто другой. Пусть даже Алексей Смертин или Юрий Жирков становились с «Челси» чемпионами Англии, но ведущих ролей там явно не играли. А покер Андрея Аршавина за «Арсенал» в ворота все того же «Ливерпуля» на том же «Энфилде» был вишенкой, но не на торте — лишь один яркий сезон был не вполне тем, чего ожидали на «Эмирейтс» от одной из главных звезд Евро-2008. И никаких командных достижений на его счету в составе «канониров» нет.

Поэтому — Канчельскис и только Канчельскис. Другое дело, что нынешний чемпионат Англии невозможно сравнить с тем, что был в первой половине 90-х. Тогда денег в премьер-лиге было в разы меньше, чем сейчас, клубы только оправлялись от пятилетнего бана на участие в еврокубках (можно ли сегодня представить проигрыши «МЮ» по итогам двухматчевых противостояний от «Торпедо» и «Ротора» — а ведь тогда такое случилось!), фантастическими телеконтрактами еще не пахло. С другой стороны, неангличанину вписаться в английский клуб, тем более ведущий, было гораздо сложнее, чем сейчас, но Канчельскису, игравшему как раз в типично британской манере, это удалось.

Да, полагаю, что если бы у него начало складываться в тренерской профессии, то он наверняка не стал бы давать таких огненных интервью. Наблюдения показывают, что самые яростные критики современных футболистов — те, кто не находится, что называется, в бизнесе здесь и сейчас. Но тренерских мест на высоком уровне мало, плюс часть из них занимают иностранцы. И вообще, игрок и тренер — две абсолютно разные профессии, и меня удивляют те, кто на зарубежных примерах вроде Сакки и Моуринью и нашем — Слуцкого этого до сих пор не понял.

И по-моему, только хорошо, когда находятся люди, способные говорить вслух то, что действительно думают. Дипломатов, не желающих обострять ни с кем отношения, в нашей жизни гораздо больше, но кому интересны экс-футболисты, высказывающиеся обтекаемо и политкорректно — лишь бы чего не вышло? Так что спасибо Канчельскису, что раздул пламя этой дискуссии — и, быть может, дал Промесу лишнюю мотивацию на будущее.

Безусловно, Канчельскис оперирует впечатлениями и эмоциями, а не фактами и цифрами — и это не осталось без внимания Квинси. Я всегда вдалбливаю своим студентам, что, если ты решил написать какой-то острый текст с мощными, а то и провокационными формулировками, — фактология, аргументационная база должны быть такими, что не придерешься. У экс-полузащитника «МЮ» с этим есть проблемы. Добавить к своим выводам несколько доказательств из области продвинутой статистики Андрею не помешало бы. И тогда бы Промес точно не смог бы сказать, что не считает своего оппонента экспертом.

Вообще, это слово тоже может иметь разные трактовки. Кого можно так называть — любого бывшего футболиста, тем более знаменитого? Или только того, кто сделал разборы игр, тактических моделей команд своей профессией — и берет не былым авторитетом, а глубиной суждений? Вопрос терминологии.

Канчельскис говорит, что «раньше были Гаврилов, Черенков, Дасаев, Хидиятуллин. Вот это игроки, даже не футболисты, а футболистища! А Промес — середнячок». С удовольствием присоединяюсь к комплиментам в адрес людей, на которых сам, будучи юным болельщикам, рос. Но ведь и они блистали дома, а не в заграничных чемпионатах. Что не помешало Канчельскису применить превосходные степени без всяких «но». О субъективизме, разной строгости подхода к своим и иностранцам это все-таки говорит.

Квинси ПРОМЕС (слева) и Массимо КАРРЕРА | Источник: Спорт-Экспресс

КАРРЕРА НЕ ВКЛЮЧИЛ КВИНСИ В ПЯТЕРКУ ЛУЧШИХ. И НЕ ВАЖНО, ПОЧЕМУ

Я рад, что Квинси не смолчал — или не отреагировал лениво-вальяжно, отмахнувшись от слов Канчельскиса как от назойливой мухи. Между прочим, любопытно было бы узнать, заставил ли этот баттл голландца залезть в интернет и покопаться, кто это вообще на него посягнул, — ведь из его слов «наверное, он играл, когда я еще был ребенком?» явствует, что о Канчельскисе он не ведал. И для большинства футболистов такое совершенно нормально.

Задеть за живое — это на самом деле в спорте очень важно. И, судя по его реакции, Квинси задет. Возможно, пройдет время — и Каррере впору будет Канчельскису проставиться бутылочкой хорошего итальянского вина.

«Он останется в “Спартаке” пожизненно», — приговаривает Канчельскис Промеса. Думаю, болельщики красно-белых против такого совсем бы не возражали. Ведь голландец по типажу — совсем не Веллитон, который после двух великолепных сезонов, в которых становился лучшим бомбардиром РФПЛ, загулял по ночным клубам и в футбол по большому счету так и не вернулся. Квинси — отец троих детей, профессионал и очень гордый человек, которому не наплевать на то, что о нем думают люди.

Мне трудно представить, чтобы Промес резко снизил требования к себе и превратился в такую же обузу, какой в свое время стал для «Спартака» Веллитон. Голландец не из тех людей, о каких классик в свое время говорил, что он лег спать талантливым, а проснулся бездарным.

Прошлой весной я разговаривал для «СЭ» и книги «Как возрождали «Спартак» с Никитой Симоняном, и лучший бомбардир в истории «Спартака» всех времен пожелал Промесу задержаться в команде до конца карьеры и побить его рекорд. Тогда никто не верил в то, что подобное возможно — разговоры о «Ливерпуле» (тогда — об аренде) начались еще прошлой зимой. Теперь же об этом говорят — правда, в другом тоне — и Канчельскис, и Сергей Горлукович.

Канчельскис иронически отзывается об уровне чемпионата России, и в его словах есть много правды (уж по сравнению с Англией — точно), но не вся. Другая часть этой правды заключается в том, что чемпионат РФПЛ — едва ли не самый закрытый в Европе, больше, чем пол-лиги, играют по схеме с тремя центральными защитниками, и талантливым атакующим игрокам проявить себя в условиях этого тотально оборонительного футбола гораздо сложнее, чем в более ориентированных на атаку лигах. Достаточно посмотреть на показатели лучших снайперов. Поэтому в вопросе об игре на «чистых мячах», полагаю, Канчельскис не прав. Такое было бы актуальнее как раз в родном чемпионате Промеса — голландском.

Квинси ПРОМЕС (справа) и ЛУИЗ АДРИАНУ | Источник: Спорт-Экспресс

ОСЕНЬЮ КЛЮЧЕВОЙ ФИГУРОЙ СТАЛ ЛУИЗ АДРИАНУ

Промес же, как и Смолов, и в суровых условиях РФПЛ ухитряется сохранять стабильность. Ни в одном из четырех чемпионатов в «Спартаке», включая нынешний, Квинси не забил меньше десяти мячей. Да, далеко не каждый матч ему удается провести на пределе своего таланта — но цифры показывают, что в чемпионате России ему не стало скучно. Зачастую, когда команда одновременно выступает в Лиге чемпионов, все эмоции ее звезд сосредоточены на главном еврокубке — но даже с учетом того, что «Спартак» туда попал при Квинси впервые, на РФПЛ он не «забил». В Европе же показал, что способен блистать не только на уровне чемпионата России, в домашнем матче с «Севильей», когда два мяча забил сам и отдал две голевые передачи партнерам. Хотя ожидали от него блеска и в других играх.

На месте Канчельскиса я обратил бы внимание на другое — о чем он не сказал. На то, что минувшей осенью центральной фигурой в атаке «Спартака» Промес впервые за годы в красно-белой форме быть перестал. Каркас игры впереди начал формироваться вокруг Луиза Адриану, тогда как Квинси остался звездой, но не тем человеком, без удачной игры которого успех команды невозможен. Доводилось слышать о том, что голландец по этому поводу несколько рефлексирует, и его нестабильная игра в конце осени в определенной степени связана именно с этим: он впервые ощутил, что есть человек сильнее него.

А может, отсутствие промесозависимости — это как раз то, к чему стремился Массимо Каррера? Ведь принципиальная разница его «Спартака» и «Спартака» Мурата Якина и Дмитрия Аленичева заключалась как раз в том, что при двух прежних тренерах от удачного или неудачного дня Промеса зависел результат. Каррере же удалось снять с него этот груз ответственности.

Но заметим и то, что Каррера не включил Промеса в опросе «СЭ» и РФС за звание лучшего игрока сезона в свою пятерку, где было трое спартаковцев — Джикия, Луиз Адриану и Глушаков, а также Головин (на третьем месте) и Смолов. И можно сколько угодно говорить, что итальянец сделал это потому, что и так был уверен в победе Промеса и желал подтянуть остальных, — но сделал же! Факт налицо, остальное — трактовки. Кстати, не включили Промеса в свои пятерки и некоторые другие авторитетные тренеры — Бердыев, Гончаренко, Гаджиев, Черчесов (но у последнего, само собой, были только игроки сборной России).

Конечно, вполне возможно, что со стороны Карреры это был такой же педагогический ход, как со стороны Юрия Семина решение не включать в пятерку Алексея Миранчука, а со стороны Виктора Гончаренко — «забыть» об Александре Головине. Но те-то двое — молодые футболисты, и тренеры заведомо боятся их «звездняка», а 26-летний Промес — в самом соку. И в глубине души то, что Каррера не включил его в пятерку, уверен, завело его гораздо больше, чем любые слова Канчельскиса. И заставило задуматься.

Квинси ПРОМЕС | Источник: Спорт-Экспресс

ЛУЧШИЙ ЛЕГИОНЕР В ИСТОРИИ «СПАРТАКА»

Доказать что-либо Канчельскису можно только одним способом — поехать в АПЛ и заиграть там. Но это сказать легко. Нужны: а) интерес (тот же Джон Барнс в декабре сказал, что впервые слышит от меня о заинтересованности «Ливерпуля»), б) готовность платить прописанную в контракте со «Спартаком» сумму отступных. А она немала — по моим данным, не 30 миллионов евро, указывавшихся в СМИ, а 37,5. Дальше — «свой» тренер, быстрая адаптация к новому сложнейшему турниру, использованный шанс…

Промес — человек, который слов на ветер не бросает. В прошлом декабре команда, понурив головы, выходила из гостиницы «Титаник» в автобус на следующий день после 0:7 от «Ливерпуля». Состояние у всех без исключения можно было охарактеризовать одним словом — шок. Один из заметных игроков говорил мне: «Как теперь в футбол играть?».

Матч с ЦСКА был через два дня.

Я подошел к Квинси. Интервью он по понятным причинам давать не захотел. И лишь ответил на мой вопрос, трудно ли будет после такого фиаско за два дня подготовиться к дерби: «Трудно, но надо. У нас нет другого выбора. И оправданий в матче с ЦСКА тоже не будет. No excuses! После этих 0:7 мы должны выиграть дерби для наших болельщиков».

«Спартак» выиграл. Промес, прежде армейцам (единственному сильному клубу в России) не забивавший, сделал дубль. Пацан пообещал — пацан сделал.

Год назад я спросил Промеса насчет его стремления в иностранные чемпионаты. Он сказал: «Не люблю то, когда люди сомневаются в сказанном мною. А я сказал, что никуда не уйду из «Спартака» до того, пока не произойдет… что-то хорошее. И пока что мы не выиграли ничего. Поэтому не думаю, что сейчас правильное время для ухода. Определенно нет. Какой-то одной лиги, где я мечтал бы играть, не существует. Мне нравятся испанская, немецкая, английская, конечно. Но чтобы идти туда, нужно быть готовым. Считаю, что все у меня идет в правильном направлении, и я все еще молод. Но повторяю: я хочу чего-то добиться в «Спартаке».

С тех пор Промес выиграл чемпионат и Суперкубок России, забил свои первые мячи в Лиге чемпионов, впервые поразил ворота ЦСКА. Он выполнил все то, что обещал. В начале 2017-го он вовсе не заявлял о том, что рвется в Англию и поставит ее на колени.

Квинси не привык, что в России его критикуют — тем более так жестко. И, может, слова Канчельскиса разожгут в нем азарт, который все-таки понесет его на острова. Или в другую топ-лигу.

Но если этого не произойдет, и сбудутся слова Симоняна, болельщики «Спартака» будут только счастливы. Им-то меньше всего надо, чтобы их любимца с уже почти четырехлетним красно-белым стажем, который тысячу раз доказывал, что на него можно положиться, куда-то выпихивали. Ведь по совокупности таланта, стабильности и достижений Промес — лучший легионер клуба в истории.

Медалей больше у Робсона, видения поля — у Алекса, титулов лучшего снайпера — у Веллитона, послеспартаковская карьера доказывает величие Видича. Но если брать все вместе, равных ему среди иностранцев «Спартака» — нет.