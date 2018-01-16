Промес — Канчельскис: Жесткий баттл, где нет неправых
Игорь РАБИНЕР — о словесном баттле Квинси Промеса и Андрея Канчельскиса.
Игорь РАБИНЕР — о словесном баттле Квинси Промеса и Андрея Канчельскиса.
Сравнительно новый для русского языка англицизм «баттл», по данным лингвистов, парадоксально стал одним из самых популярных русскоязычных слов 2017 года. Рэперы Оксимирон и Гнойный и их поклонники (к которым я в силу своей старомодности не отношусь) вывели этот жанр на новый виток популярности. Не скажу, что это меня радует, поскольку целью ставит не спокойный и взаимно уважительный поиск истины, а личное и как можно более язвительное унижение. Кстати, консервативный компьютер мне
Мне и в нашей профессии кажется неприемлемым, когда разговор соскакивает с обсуждения темы и высказывания мнений на оскорбления их авторов. Поэтому в тех же социальных сетях больше всего не переношу так называемые «медиасрачи» — есть, поясняю читателям старшего поколения, даже такой термин. На месте главных редакторов, читая все эти бесконечные петушиные бои, задумался бы о том, что их сотрудники явно недозагружены работой по основному профилю, раз у них есть время, силы и эмоции на то, чтобы поносить коллег.
И вот именно поэтому в заочном баттле на страницах «СЭ» между Андреем Канчельскисом и Квинси Промесом я не вижу ровно ничего плохого. Ведь они, подойдя к грани перехода на личности, эту незримую черту не пересекли — и темой их жесткой полемики в конечном счете остался футбол. Оба высказывались зло, подчас весьма спорно, — но не оскорбительно. Так мне, по крайней мере, показалось.
КАНЧЕЛЬСКИС ИМЕЕТ ПРАВО
Да, Канчельскис вошел в роль Александра Бубнова. Но,
Он — единственный российский футболист, игравший в «Манчестер Юнайтед», причем у лучшего тренера этого клуба всех времен, Алекса Фергюсона (тут, впрочем,
Его фото до сих пор висит в коридоре «Олд Траффорд», через который футболисты «МЮ» выходят на игры. В музее «Юнайтед», где вы можете посмотреть видео, легко найти
Наконец, когда Канчельскис, причем по собственной инициативе (агент запудрил голову), перешел из «МЮ» в «Эвертон», то блистал и там, с 16 голами в первом сезоне став лучшим снайпером «ирисок». В клубе — как, кстати, и в «МЮ» — до сих пор регулярно приглашают его на разные мероприятия, и никогда не забывают, как в том сезоне он забил в обоих дерби с «Ливерпулем». С тем самым «Ливерпулем», 0:7 от которого он регулярно припоминает Промесу — хотя провалился в тот вечер на «Энфилде» весь «Спартак».
В общем, если
Поэтому — Канчельскис и только Канчельскис. Другое дело, что нынешний чемпионат Англии невозможно сравнить с тем, что был в первой половине 90-х. Тогда денег в
Да, полагаю, что если бы у него начало складываться в тренерской профессии, то он наверняка не стал бы давать таких огненных интервью. Наблюдения показывают, что самые яростные критики современных футболистов — те, кто не находится, что называется, в бизнесе здесь и сейчас. Но тренерских мест на высоком уровне мало, плюс часть из них занимают иностранцы. И вообще, игрок и тренер — две абсолютно разные профессии, и меня удивляют те, кто на зарубежных примерах вроде Сакки и Моуринью и нашем — Слуцкого этого до сих пор не понял.
И
Безусловно, Канчельскис оперирует впечатлениями и эмоциями, а не фактами и цифрами — и это не осталось без внимания Квинси. Я всегда вдалбливаю своим студентам, что, если ты решил написать
Вообще, это слово тоже может иметь разные трактовки. Кого можно так называть — любого бывшего футболиста, тем более знаменитого? Или только того, кто сделал разборы игр, тактических моделей команд своей профессией — и берет не былым авторитетом, а глубиной суждений? Вопрос терминологии.
Канчельскис говорит, что «раньше были Гаврилов, Черенков, Дасаев, Хидиятуллин. Вот это игроки, даже не футболисты, а футболистища! А Промес — середнячок». С удовольствием присоединяюсь к комплиментам в адрес людей, на которых сам, будучи юным болельщикам, рос. Но ведь и они блистали дома, а не в заграничных чемпионатах. Что не помешало Канчельскису применить превосходные степени без всяких «но». О субъективизме, разной строгости подхода к своим и иностранцам это
КАРРЕРА НЕ ВКЛЮЧИЛ КВИНСИ В ПЯТЕРКУ ЛУЧШИХ. И НЕ ВАЖНО, ПОЧЕМУ
Я рад, что Квинси не смолчал — или не отреагировал
Задеть за живое — это на самом деле в спорте очень важно. И, судя по его реакции, Квинси задет. Возможно, пройдет время — и Каррере впору будет Канчельскису проставиться бутылочкой хорошего итальянского вина.
«Он останется в “Спартаке” пожизненно», — приговаривает Канчельскис Промеса. Думаю, болельщики
Мне трудно представить, чтобы Промес резко снизил требования к себе и превратился в такую же обузу, какой в свое время стал для «Спартака» Веллитон. Голландец не из тех людей, о каких классик в свое время говорил, что он лег спать талантливым, а проснулся бездарным.
Прошлой весной я разговаривал для «СЭ» и книги «Как возрождали «Спартак» с Никитой Симоняном, и лучший бомбардир в истории «Спартака» всех времен пожелал Промесу задержаться в команде до конца карьеры и побить его рекорд. Тогда никто не верил в то, что подобное возможно — разговоры о «Ливерпуле» (тогда — об аренде) начались еще прошлой зимой. Теперь же об этом говорят — правда, в другом тоне — и Канчельскис, и Сергей Горлукович.
Канчельскис иронически отзывается об уровне чемпионата России, и в его словах есть много правды (уж по сравнению с Англией — точно), но не вся. Другая часть этой правды заключается в том, что чемпионат РФПЛ — едва ли не самый закрытый в Европе, больше, чем
ОСЕНЬЮ КЛЮЧЕВОЙ ФИГУРОЙ СТАЛ ЛУИЗ АДРИАНУ
Промес же, как и Смолов, и в суровых условиях РФПЛ ухитряется сохранять стабильность. Ни в одном из четырех чемпионатов в «Спартаке», включая нынешний, Квинси не забил меньше десяти мячей. Да, далеко не каждый матч ему удается провести на пределе своего таланта — но цифры показывают, что в чемпионате России ему не стало скучно. Зачастую, когда команда одновременно выступает в Лиге чемпионов, все эмоции ее звезд сосредоточены на главном еврокубке — но даже с учетом того, что «Спартак» туда попал при Квинси впервые, на РФПЛ он не «забил». В Европе же показал, что способен блистать не только на уровне чемпионата России, в домашнем матче с «Севильей», когда два мяча забил сам и отдал две голевые передачи партнерам. Хотя ожидали от него блеска и в других играх.
На месте Канчельскиса я обратил бы внимание на другое — о чем он не сказал. На то, что минувшей осенью центральной фигурой в атаке «Спартака» Промес впервые за годы в
А может, отсутствие промесозависимости — это как раз то, к чему стремился Массимо Каррера? Ведь принципиальная разница его «Спартака» и «Спартака» Мурата Якина и Дмитрия Аленичева заключалась как раз в том, что при двух прежних тренерах от удачного или неудачного дня Промеса зависел результат. Каррере же удалось снять с него этот груз ответственности.
Но заметим и то, что Каррера не включил Промеса в опросе «СЭ» и РФС за звание лучшего игрока сезона в свою пятерку, где было трое спартаковцев — Джикия, Луиз Адриану и Глушаков, а также Головин (на третьем месте) и Смолов. И можно сколько угодно говорить, что итальянец сделал это потому, что и так был уверен в победе Промеса и желал подтянуть остальных, — но сделал же! Факт налицо, остальное — трактовки. Кстати, не включили Промеса в свои пятерки и некоторые другие авторитетные тренеры — Бердыев, Гончаренко, Гаджиев, Черчесов (но у последнего, само собой, были только игроки сборной России).
Конечно, вполне возможно, что со стороны Карреры это был такой же педагогический ход, как со стороны Юрия Семина решение не включать в пятерку Алексея Миранчука, а со стороны Виктора Гончаренко — «забыть» об Александре Головине. Но
ЛУЧШИЙ ЛЕГИОНЕР В ИСТОРИИ «СПАРТАКА»
Доказать
Промес — человек, который слов на ветер не бросает. В прошлом декабре команда, понурив головы, выходила из гостиницы «Титаник» в автобус на следующий день после 0:7 от «Ливерпуля». Состояние у всех без исключения можно было охарактеризовать одним словом — шок. Один из заметных игроков говорил мне: «Как теперь в футбол играть?».
Матч с ЦСКА был через два дня.
Я подошел к Квинси. Интервью он по понятным причинам давать не захотел. И лишь ответил на мой вопрос, трудно ли будет после такого фиаско за два дня подготовиться к дерби: «Трудно, но надо. У нас нет другого выбора. И оправданий в матче с ЦСКА тоже не будет. No excuses! После этих 0:7 мы должны выиграть дерби для наших болельщиков».
«Спартак» выиграл. Промес, прежде армейцам (единственному сильному клубу в России) не забивавший, сделал дубль. Пацан пообещал — пацан сделал.
Год назад я спросил Промеса насчет его стремления в иностранные чемпионаты. Он сказал: «Не люблю то, когда люди сомневаются в сказанном мною. А я сказал, что никуда не уйду из «Спартака» до того, пока не произойдет…
С тех пор Промес выиграл чемпионат и Суперкубок России, забил свои первые мячи в Лиге чемпионов, впервые поразил ворота ЦСКА. Он выполнил все то, что обещал. В начале 2017-го он вовсе не заявлял о том, что рвется в Англию и поставит ее на колени.
Квинси не привык, что в России его критикуют — тем более так жестко. И, может, слова Канчельскиса разожгут в нем азарт, который
Но если этого не произойдет, и сбудутся слова Симоняна, болельщики «Спартака» будут только счастливы.
Медалей больше у Робсона, видения поля — у Алекса, титулов лучшего снайпера — у Веллитона, послеспартаковская карьера доказывает величие Видича. Но если брать все вместе, равных ему среди иностранцев «Спартака» — нет.
Но нет и россиян, даже близко проявивших себя в Англии так, как Канчельскис. А потому в этом жестком баттле двух уважаемых футбольных людей нет неправых. И дай бог, чтобы Канчельскиса он «сделал известнее», а Промес ему «ответил на поле, а не в интервью».