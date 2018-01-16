Новый лимит и реформы Федуна: клубы сопротивляются

Источник: Спорт-Экспресс

В повестке дня были важнейшие вопросы:

— сколько легионеров можно будет внести в заявку на сезон-2020/21 — 7 или 8? (напомним, с сезона-2020/21 предлагается отменить действие лимита на легионеров на поле и перейти к лимиту в заявке).

— каких легионеров можно будет привозить в России, а какие будут признаваться «бракованными»?

— какое минимальное число доморощенных игроков нужно будет иметь в заявке на следующий чемпионат? (заявка, напомним, будет ограничена 25 футболистами).

— как отнестись к предложению Леонида Федуна сократить число команд в чемпионате и изменить формат проведения турнира?

Но важно понимать, что окончательное слово по всем этим вещам в любом случае будет за РФС. Лига в данном случае может только выработать свою позицию и известить об этом футбольный союз. А уж прислушаются ли к ней — другой вопрос.

Собрание длилось 2,5 часа. Представители клубов, в том числе генеральные директора «Спартака» и ЦСКА Сергей Родионов и Роман Бабаев, по большей части проигнорировали общение с прессой. Скорее всего, по той простой причине, что понимали: после общих вопросов о лиге начнут спрашивать о трансферах.

Президент «Локо» Илья Геркус произнес следующее:

— Говорить вообще не о чем. «Принято за основу», «создана рабочая группа». Никакой конкретики…

Генеральный директор «Арсенала» Дмитрий Балашов сообщил об итогах заседания:

— Большинство клубов высказалось за 8 легионеров. Я сам, в принципе, тоже за 8, — сказал босс туляков. — Больше вопросов вызвали критерии качества легионеров. И еще ничего не принято. Много говорилось о том, что по предлагаемым критериям клубам так называемой нижней восьмерки не пригласить иностранцев вообще.

А затем к журналистам вышел глава премьер-лиги Сергей Прядкин и рассказал обо всем подробно. Заодно сообщив ряд неожиданных новостей. Например, о том, что Суперкубок может пройти не летом. И не в России, а… в Катаре.

Сергей ПРЯДКИН | Источник: Спорт-Экспресс

О ЛИМИТЕ: КЛУБЫ ПРОСЯТ БОЛЬШЕ ИНОСТРАНЦЕВ

— По поручению исполкома рассмотрели вопрос количества (7 или 8) и качества легионеров, начиная с сезона-2020/21. Нет ничего удивительного, что клубы отстаивали большее количество иностранцев. И было принято единогласное решение предложить оставить 8 человек. Окончательное решение принимать РФС.

О КАЧЕСТВЕ ЛЕГИОНЕРОВ: КЛУБЫ ПРОСЯТ ПРАВИЛА ПОМЯГЧЕ

— Что касается критериев качества, то под моим руководством создается рабочая группа. В нее войдут члены группы, которую возглавлял Владимир Хашиг. Изначально от РФС были спущены достаточно жесткие требования. Клубы их не поддержали. К следующему общему собранию, которое пройдет в начале февраля, определим критерии, которые направим РФС в качестве ответного предложения. Потому что не так просто привозить в Россию игроков, которые выступают в еврокубках, регулярно играют за свои сборные.

О ДОМОРОЩЕННЫХ: КЛУБЫ ПРОСЯТ ВРЕМЯ

— То же самое касается пункта о доморощенных игроках. Планировалось, что уже со следующего сезона появится правило о необходимости иметь минимум четырех таких футболистов из 25 (в заявке — Прим. «СЭ»). Но с учетом жесткого лимита посчитали, что это слишком. Клубы выступили с инициативой сделать все по схеме 2/2/4 — то есть в ближайшие два сезона будет по два доморощенных, а четыре введем одновременно с новым лимитом в сезоне-20/21. Нужно дать клубам время. Хочу отметить, что большие клубы в данном случае поддержали команды из нижней части. Это приятно. Опять же, окончательное слово за РФС.

О ГЛАВНОЙ РЕФОРМЕ ФЕДУНА: ЛИГА ПОКА НЕ ГОТОВА

Напомним, революционный проект владельца «Спартака» предусматривает сокращение количества команд РФПЛ до 14, введение второго этапа с разбивкой команд на две группы с дальнейшей борьбой за чемпионство и выживание.

— Еще один вопрос касался обращения Леонида Арнольдовича. Создана рабочая группа, которая изучит его предложения. Там есть три основных посыла: изменение проведения чемпионата, изменение формата проведения Кубка России и реформа механизма солидарности. Могу сказать, что по двух последним вопросам практически все клубы выразили поддержку, инициативы очень хорошие.

Сошлись на том, что раз инициатива исходит от «Спартака», то рабочую группу возглавит вице-президент красно-белых Наиль Измайлов. Клубам дано поручение, чтобы они прислали своих кандидатов для работы над этим. Предложения по отработке этих инициатив обсудим на очередном собрании лиги.

А вот первый вопрос, связанный с изменением формата чемпионата, клубы не поддержали. Пока мы не готовы. Хотя с точки зрения экономически стабильных клубов — это хорошее финансовое подспорье. Они понимают, что это дало бы им большой плюс.

О КАЛЕНДАРЕ: ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ НАЧАТЬ И ЗАКОНЧИТЬ РАНЬШЕ

Предполагалось, сезон-2018/19 начнется 27 июля матчем за Суперкубок, а 29 июля пройдет первый тур чемпионата. До зимней паузы пройдет 17 туров, последний из которых был запланирован на 7 декабря.

— Сегодня поступило предложение провести первый тур на неделю раньше — в районе 21 числа, — сообщил Прядкин. — Тогда 17-й тур, который предварительно был намечен на 9 декабря, тоже смогли бы сместить на неделю раньше. Ушли бы на зимний перерыв раньше. Но пока клубы взяли время на то, чтобы обсудить все с тренерами. Утвердим структуру на следующем собрании.

О СУПЕРКУБКЕ: ЕСТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ КАТАРА И КАЗАХСТАНА

— По Суперкубку есть несколько предложений. Или мы проведем его как обычно перед началом сезона, за неделю, или в пятницу, накануне старта, и тогда его участники будут играть выносной матч в среду или четверг. Но есть предложение вообще изменить сроки проведения Суперкубка. Провести его в декабре за границей. Для популяризации российского футбола это будет полезно. Например, есть предложения от Катара, от федерации футбола Казахстана. Будем обсуждать. Определимся в начале февраля.

О СООТВЕТСТВИИ КЛУБОВ: «АМКАР» СЕЗОН ДОИГРАЕТ

29 января правление РФПЛ выработает критерии соответствия клубов и обсудит принципы перераспределения доходов лиги между клубами. Ранее Прядкин говорил, что клубы-лидеры по посещаемости, по эффективности взаимодействия с болельщиком должны получать больше, а те, кто привлекает меньшее внимание аудитории, станут получать меньше, будет выработана соответствующая шкала оценок.

— Правлению лиги поручено обсудить критерии соответствия клубов и обсудить перераспределение коммерческих доходов лиги между клубами 29 января, — отметил Прядкин. — Нужно выработать критерии. Это один из вопросов, который был затронут при обсуждении наследия чемпионата мира — ряд клубов получает в распоряжение новые стадионы. Если клубы не соответствуют критериям по бюджету, по работе со зрителями, со спонсорами, то возникает вопрос — как мы их принимаем? Такие вещи на собрании сегодня звучали.

— В этой связи обсуждалась плачевная ситуация в «Амкаре»?

— На собрании про это не говорили. Но я общался в пятницу с руководством РФС. Я уверен, «Амкар» сезон доиграет. Да и дальше будет играть. Просто когда меняется глава региона, то достаточно сложно быстро все наладить и найти компромисс. Определенные тревоги есть, но все должно быть нормально.

О ДИСЦИПЛИНЕ: ЗА ВЫХОДЫ ИЗ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЗОНЫ ДИСКВАЛИФИЦИРОВАТЬ БОЛЬШЕ НЕ БУДУТ

— На заседании мы поднимали вопрос о дисциплинарных взысканиях. Речь идет о дисквалификации тренеров в случае неоднократного выхода за пределы технической зоны. Сейчас есть норма, согласно которой за выход более четырех раз идет предупреждение, штраф и дальше дисквалификация. Все клубы единогласно поддержали идею убрать дисквалификацию и оставить только штраф. Мы направим это предложение в РФС. Менять норму — это их прерогатива.

О СПОНСОРАХ: БУКМЕКЕРЫ В ВОСТОРГЕ

Также Прядкин сообщил, что букмекерская компания вышла с предложением продлить с лигой спонсорский контракт.

— На собрании я зачитал письмо от компании «Лига ставок». Наш генеральный партнер доволен сотрудничеством и предложил нам продлить контракт на следующий сезон. Правлению поручено рассмотреть контракт и вынести его на подписание общему собранию. Здорово, потому что это один из наших крупнейших контрактов, мы им дорожим.

— Есть подвижки по соглашению с «Матч ТВ»?

— Работа ведется, но о конкретике говорить пока рано. Ведем переговоры.