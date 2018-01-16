Лоренсо Мельгарехо: Джикия — самый веселый в «Спартаке»

Источник: Спорт-Экспресс

ДОЧЬ ЛЮБИТ ВСЕ РУССКОЕ

В матче за Суперкубок он появился на поле только перед овертаймом — и отдал победную голевую передачу. Через четыре дня — еще один ассист, теперь во встрече с «Динамо». В двух дерби с ЦСКА он поучаствовал в двух результативных атаках «Спартака», а его голы положили начало разгрому «Севильи» (5:1) и спасли команду от поражения от «Анжи» (2:2). Все это — Лоренсо Мельгарехо. «Индеец» не котируется в Англии так, как Промес или Зе Луиш, но точно не чувствует себя лишним в их компании. А когда нужно, преображается в защитника и бьется за всю команду.

Интервью Мельгарехо «СЭ» задержалось на день потому, что вечер накануне Лоренсо потратил на дочку. Ей исполнилось два года: по этому случаю в одном из номеров отеля «Спартака» в Дубае случился праздник.

— Несмотря на то, что мы из Парагвая, Самию восхищает все русское. Да, уже в два года! Красная площадь, матрешка, другие типично русские игрушки ей действительно нереально нравятся. Меня это просто поражает! Я в России уже пять лет, но Самия любит вашу страну не меньше меня!

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Bd3KagGg_LI/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/Bd3KagGg_LI/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by Melgarejo (@melgarejo25)</a> on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-01-12T19:55:54+00:00">Jan 12, 2018 at 11:55am PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— Зе Луиш говорил, что его напрягает настроение русских людей — они будто хотят подраться. Замечали подобное?

— Не сталкивался в Краснодаре и Москве с бытовыми моментами, которые показались бы из ряда вон выходящими или неприемлемыми. А люди в России, по-моему, такие же, как и во всем мире. Никакой сверхъестественной холодности я не заметил.

Квинси ПРОМЕС (слева) в борьбе с игроком «Ливерпуля» Садио МАНЕ | Источник: Reuters

ПРОМЕС МОЖЕТ ДОСТОЙНО ИГРАТЬ В АПЛ

— В этом сезоне у вас 5+4 по системе гол+пас, круче только Промес и Луиз Адриану.

— И это несмотря на не такое большое количество игровых минут! Да и в стартовом составе выходил не всегда. Но самое главное — те минуты, когда мне доверяли, провел с необходимой интенсивностью. Мне важно помогать команде даже за короткие промежутки времени. И я в самом деле успеваю забивать и отдавать передачи!

— Планируете обойти Промеса и Адриану по этим показателям?

— Да нет, таких задач перед собой не ставлю. Пусть кто угодно забивает за «Спартак». Нет ничего важнее наших побед!

— Чем вас восхищает Квинси? Он потянул бы уровень английской премьер-лигой, если и правда однажды там окажется?

— Потрясающий футболист! Да что там, просто выдающийся. За несколько лет в «Спартаке» показывает стабильный уровень и так же постоянно дает результат. Промес раскрыл свои лучшие качества, и не сомневаюсь: они помогут ему играть на достойном уровне в любом чемпионате.

— Квинси всегда в хорошем настроении. Кто самый веселый игрок в команде?

— Джикия! Ну, а кроме него — и Промес, конечно же, и Адриану, и Зе… Все игроки в «Спартаке» подшучивают друг над другом — совершенно по-доброму. Если бы вы находились внутри команды, отлично бы это понимали. У нас великолепная атмосфера, где каждому комфортно.

Лоренсо МЕЛЬГАРЕХО (справа) атакует ворота Игоря АКИНФЕЕВА | Источник: Спорт-Экспресс

ПРОСТО МЕНЯЮ ПОЗИЦИИ И ИГРАЮ

— По ходу декабрьского матча с ЦСКА Каррера перевел вас с правого фланга полузащиты налево в оборону. Помните, как все происходило?

— Игра справа была для меня не очень привычна, не особо часто выходил там. А вот слева в защите уже выступал ранее в «Бенфике». Так что это не стало проблемой. Для перестроений, которые от меня требует Каррера, необходимы предельная концентрация и понимание командной игры, и я успешно с этим справляюсь. Просто меняю позицию и играю!

— Чего от вас требует Каррера? Какой-то разговор с тренером сделал вас лучше?

— Честно, такого не припомню. Массимо просит меня просто действовать на своем уровне на той позиции, на которой нужно в данный момент. И пытаться забить, если такой шанс представится.

— Известный болельщик «Спартака» Александр Градский назвал вас идеальным левым защитником для «Спартака». Так и есть? Или Дмитрий Комбаров круче?

— Нет смысла выяснять, кто из нас с Димой лучше. Факт в том, что тот, кто играет на этой позиции, и приносит команде пользу. Если хотите, сопоставляйте нас с Комбаровым в разных моментах, оценивайте. Но в нашем спартаковском доме каждому важно работать над техникой, тактикой, да и в целом над собой.

— Во время неудачных матчей партнеры пихали вам прямо на поле: Глушаков — подталкивал, Промес — кричал. Как вы это переживали?

— Я бы не назвал это проблемой. Подсказки на поле — это нормально, тем более, от капитана и лидера команды. Не ощущал никакого давления, а даже если оно и было, не придавал значения. Уверяю, ничто не мешало мне адаптироваться — и я счастлив, что это, похоже, наконец, произошло.

Полузащитник «Базеля» Сергей ЕРЕМЕНКО проходит просмотр в «Спартаке» | Источник: Спорт-Экспресс

У СЕРГЕЯ ЕРЕМЕНКО ЕСТЬ БУДУЩЕЕ

— Как догнать «Локомотив» весной?

— Первый матч будет во многом определяющим. Хотя у соперника есть некое преимущество: «Локомотив» играет дома, а в первом круге на нашем стадионе уже победил. И в целом его позиции в таблице очень сильны. Восемь очков — это серьезно. Но нам остается делать все, чтобы догнать «Локо». О рецепте победы говорить еще рано.

— Каковы шансы у «Спартака» выиграть весной и чемпионат России, и Кубок, и Лигу Европы?

— Конечно, все в «Спартаке» хотят трофеев, и почему бы не выиграть три из трех, раз есть такой шанс? Но это будет непросто. Придется концентрироваться на каждом матче, как на последнем. А прямо сейчас надо как следует подготовиться, чтобы пройти оставшийся отрезок сезона в нужных физических кондициях.

— В «Спартаке» на просмотре находится Сергей Еременко. Как он вам?

— Успел заметить, что это техничный, выносливый футболист. Мне Еременко нравится, у него есть будущее. Но останется ли он в «Спартаке», решать не мне, а тренеру.

— Слышал, вас называют «парагвайский Бэйлом». Вам подходит это прозвище? Или ориентируетесь на других звезд?