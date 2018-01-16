Лоренсо Мельгарехо: Джикия — самый веселый в «Спартаке»
Нападающий «Спартака» в интервью «СЭ» — о советах Карреры, уровне Промеса и русском характере.
Нападающий «Спартака» в интервью «СЭ» — о советах Карреры, уровне Промеса и русском характере.
ДОЧЬ ЛЮБИТ ВСЕ РУССКОЕ
В матче за Суперкубок он появился на поле только перед овертаймом — и отдал победную голевую передачу. Через четыре дня — еще один ассист, теперь во встрече с «Динамо». В двух дерби с ЦСКА он поучаствовал в двух результативных атаках «Спартака», а его голы положили начало разгрому «Севильи» (5:1) и спасли команду от поражения от «Анжи» (2:2). Все это — Лоренсо Мельгарехо. «Индеец» не котируется в Англии так, как Промес или Зе Луиш, но точно не чувствует себя лишним в их компании. А когда нужно, преображается в защитника и бьется за всю команду.
Интервью Мельгарехо «СЭ» задержалось на день потому, что вечер накануне Лоренсо потратил на дочку. Ей исполнилось два года: по этому случаю в одном из номеров отеля «Спартака» в Дубае случился праздник.
— Несмотря на то, что мы из Парагвая, Самию восхищает все русское. Да, уже в два года! Красная площадь, матрешка, другие типично русские игрушки ей действительно нереально нравятся. Меня это просто поражает! Я в России уже пять лет, но Самия любит вашу страну не меньше меня!
— Зе Луиш говорил, что его напрягает настроение русских людей — они будто хотят подраться. Замечали подобное?
— Не сталкивался в Краснодаре и Москве с бытовыми моментами, которые показались бы из ряда вон выходящими или неприемлемыми. А люди в России,
ПРОМЕС МОЖЕТ ДОСТОЙНО ИГРАТЬ В АПЛ
— В этом сезоне у вас 5+4 по системе гол+пас, круче только Промес и Луиз Адриану.
— И это несмотря на не такое большое количество игровых минут! Да и в стартовом составе выходил не всегда. Но самое главное — те минуты, когда мне доверяли, провел с необходимой интенсивностью. Мне важно помогать команде даже за короткие промежутки времени. И я в самом деле успеваю забивать и отдавать передачи!
— Планируете обойти Промеса и Адриану по этим показателям?
— Да нет, таких задач перед собой не ставлю. Пусть кто угодно забивает за «Спартак». Нет ничего важнее наших побед!
— Чем вас восхищает Квинси? Он потянул бы уровень английской
— Потрясающий футболист! Да что там, просто выдающийся. За несколько лет в «Спартаке» показывает стабильный уровень и так же постоянно дает результат. Промес раскрыл свои лучшие качества, и не сомневаюсь: они помогут ему играть на достойном уровне в любом чемпионате.
— Квинси всегда в хорошем настроении. Кто самый веселый игрок в команде?
— Джикия! Ну, а кроме него — и Промес, конечно же, и Адриану, и Зе… Все игроки в «Спартаке» подшучивают друг над другом — совершенно
ПРОСТО МЕНЯЮ ПОЗИЦИИ И ИГРАЮ
— По ходу декабрьского матча с ЦСКА Каррера перевел вас с правого фланга полузащиты налево в оборону. Помните, как все происходило?
— Игра справа была для меня не очень привычна, не особо часто выходил там. А вот слева в защите уже выступал ранее в «Бенфике». Так что это не стало проблемой. Для перестроений, которые от меня требует Каррера, необходимы предельная концентрация и понимание командной игры, и я успешно с этим справляюсь. Просто меняю позицию и играю!
— Чего от вас требует Каррера?
— Честно, такого не припомню. Массимо просит меня просто действовать на своем уровне на той позиции, на которой нужно в данный момент. И пытаться забить, если такой шанс представится.
— Известный болельщик «Спартака» Александр Градский назвал вас идеальным левым защитником для «Спартака». Так и есть? Или Дмитрий Комбаров круче?
— Нет смысла выяснять, кто из нас с Димой лучше. Факт в том, что тот, кто играет на этой позиции, и приносит команде пользу. Если хотите, сопоставляйте нас с Комбаровым в разных моментах, оценивайте. Но в нашем спартаковском доме каждому важно работать над техникой, тактикой, да и в целом над собой.
— Во время неудачных матчей партнеры пихали вам прямо на поле: Глушаков — подталкивал, Промес — кричал. Как вы это переживали?
— Я бы не назвал это проблемой. Подсказки на поле — это нормально, тем более, от капитана и лидера команды. Не ощущал никакого давления, а даже если оно и было, не придавал значения. Уверяю, ничто не мешало мне адаптироваться — и я счастлив, что это, похоже, наконец, произошло.
У СЕРГЕЯ ЕРЕМЕНКО ЕСТЬ БУДУЩЕЕ
— Как догнать «Локомотив» весной?
— Первый матч будет во многом определяющим. Хотя у соперника есть некое преимущество: «Локомотив» играет дома, а в первом круге на нашем стадионе уже победил. И в целом его позиции в таблице очень сильны. Восемь очков — это серьезно. Но нам остается делать все, чтобы догнать «Локо». О рецепте победы говорить еще рано.
— Каковы шансы у «Спартака» выиграть весной и чемпионат России, и Кубок, и Лигу Европы?
— Конечно, все в «Спартаке» хотят трофеев, и почему бы не выиграть три из трех, раз есть такой шанс? Но это будет непросто. Придется концентрироваться на каждом матче, как на последнем. А прямо сейчас надо как следует подготовиться, чтобы пройти оставшийся отрезок сезона в нужных физических кондициях.
— В «Спартаке» на просмотре находится Сергей Еременко. Как он вам?
— Успел заметить, что это техничный, выносливый футболист. Мне Еременко нравится, у него есть будущее. Но останется ли он в «Спартаке», решать не мне, а тренеру.
— Слышал, вас называют «парагвайский Бэйлом». Вам подходит это прозвище? Или ориентируетесь на других звезд?
— Нет, я ни за кем не следую. Не хотел бы, чтобы меня с