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18:48 (мск), источник: Чемпионат.com

Билялетдинов: Не смущает место СКА в таблице РФПЛ, не боюсь потерять имидж

Новый главный тренер «СКА-Хабаровск» Ринат Билялетдинов рассказал, как у него появился вариант с хабаровским клубом, поведал, какие положительные и отрицательные моменты в игре команды он отметил, а также какие моменты в первую очередь следует поменять. «СКА-Хабаровск» после 20 туров замыкает таблицу российской Премьер-Лиги.

Источник: РИА "Новости"

«Я находился в Германии по семейным делам, когда раздался звонок от уважаемого в футбольных кругах человека. Он спросил, как я отнесусь к возможному предложению из Хабаровска? Я дал положительный ответ и через некоторое время мне позвонил президент клуба — Аркадий Николаевич Мкртычев. У нас был достаточно долгий разговор, и мы достигли предварительной договорённости о моей работе в СКА. В Хабаровске существуют достаточно серьёзные планы по развитию футбола. Игроки, тренеры и функционеры приходят и уходят, а инфраструктура остаётся городу и краю. А это подразумевает, что должна быть и команда, представляющая регион на высоком уровне. Меня абсолютно не смущает место команды в турнирной таблице. Я не боюсь потерять имидж или репутацию, мне интересна мотивация ребят и команды в целом.

В первых турах команда явно проявляла характер, была сплочённой и казалась вполне боеспособным коллективом. Другое дело, это стартовый базовый уровень мастерства. Всегда подсознательно присутствует «комплекс новичка», и игроки смотрят на эту лигу, как на что-то запредельное. Это наблюдается у многих новичков. Тем не менее многие моменты в игре хабаровчан мне импонировали. К сожалению, в конце что-то сломалось. Возможно, подкосили два, как я считаю, незаслуженных поражения дома — с ЦСКА и «Локомотивом». Наверное, это было следствием какого-то внутреннего надлома, но особо пугаться этого не следует.

В первую очередь надо менять психологию. Надо убирать элементы ущербности. Если у тебя не получалось раньше, это не значит, что у тебя не будет получаться в будущем. Самое главное — в команде нет нытиков! В коллективе хорошие и что немаловажно неизбалованные ребята. Есть такие молодые игроки, которые прочитав о себе несколько хвалебных статей, решают, что они уже все познали в футболе и начинают учить всех вокруг. Здесь у ребят совсем другое отношение к делу.

Я не смотрю в таблицу и не высчитываю — сколько мы можем набрать очков и кто из соперников может где-то споткнуться. Мне важно построить игру команды. Потом, этим годом ничего не ограничивается, и если за эти 10 туров собрать боеспособный коллектив и поставить его на правильный путь, то Премьер-Лига никуда не денется в дальнейшем. В любом случае надо стараться выиграть каждый матч и ни в коем случае не выходить с мыслями, как бы не проиграть, — поведал Билялетдинов в интервью клубной пресс-службе.

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