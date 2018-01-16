Артем, это клиника. Теперь Дзюбу спасет только Слуцкий
Дмитрий СИМОНОВ — про человека, которого «Зенит» отправил в «аккредитованную клинику ФИФА».
Дмитрий СИМОНОВ — про человека, которого «Зенит» отправил в «аккредитованную клинику ФИФА».
«Мы понять не можем, он вообще кто — футболист или клоун?».
Говорят, эту фразу сказал про Дзюбу один из высоких руководителей «Зенита» еще в декабре. С судьбой Дзюбы уже тогда всё было глобально решено. Именно его в Петербурге, как мне рассказывали, обозначили главным виновником осенних неудач — на поле надежд не оправдывал, а главное, раскачивал лодку, усиливал конфликты в и без того непростом коллективе и заразил нормальных в
В интервью Вячеслава Малафеева, которое звучит, на мой взгляд, как некий «коллективный голос «Зенита», многое легко читается между строк. Мы отправим в «Зенит-2» всех. И хорошего талантливого парня, которому нужно просто встать на путь истинный и повысить точность передач на 6%. И овеянного древней славой (не путать со Славой — таков внутренний позывной у Малафеева), но скандального и грустного ветерана с чересчур большим контрактом. И человека с женой и собачкой, которому (которым?) будут искать новый клуб. Всех в «Зенит-2»! Но вот ЭТОГО — нет, вот этого в клинику.
Интересно, кстати, в какой она находится стране. И есть ли там тайный секретный этаж, с десятками охранников и безумным
Не готов спорить, есть ли травма у Дзюбы, потому что если я скажу, что ее нет, врачи клуба меня засудят и закидают фактами. Уверен, что при необходимости и меня в целях заботы о моем здоровье можно вполне аргументировано отправить на
У Дзюбы много сторонников, но лично у меня ситуация, в которую он угодил, сочувствия не вызывает. Ирония ведь в том, что по аналогичной причине —
Поступив так, как он поступил, Дзюба не просто ушел от Черчесова (которого динамил целый год, хотя тренер честно давал ему один шанс за другим), а предал сборную своей страны перед важным турниром, где на него рассчитывали. Знаю, что далеко не все в сборной обожают Черчесова — но те сильные люди, в ком есть дух спортсмена, всегда ставят интересы сборной страны выше собственных симпатий и антипатий. Дзюба этого не сделал. И судьба его не простила.
И даже миллионы евро на банковском счету вряд ли способны скрасить мальчишеское чувство обиды, злости и несправедливости, когда на весь командный чат в Вотсаппе в твой адрес звучит приговор:
Ты не просто бесполезен.
Ты — вредоносен.
Тебя надо изолировать.
Наша жизнь — и в особенности жизнь спортсмена — состоит из взлетом и падений. И Дзюба
Мне
Полагаю, что когда Слуцкий примет
Другое дело, где мы увидим самого Слуцкого? Я слышал, что иностранный агент ищет для российского специалиста варианты в Европе. В России же, учитывая спектр задач, финансовые возможности и предысторию, потенциальных вариантов всего три: «Зенит», «Краснодар» и «Локомотив». Работу в «Спартаке», полагаю, Слуцкий по этическим причинам отмел бы; путь назад в ЦСКА возможен разве что в случае смены владельца; а бороться за 7-е место с условным «Ростовом» — вряд ли мотивация для 3-кратного чемпиона России. Значит, три. Но в «Зените» уже
Я даже могу живо представить себе картину: Илья Леонидович, Леонид Викторович и Эрик Штоффельсхаус сидят за столом — и обсуждают трансферы