Артем, это клиника. Теперь Дзюбу спасет только Слуцкий

Источник: Спорт-Экспресс

«Мы понять не можем, он вообще кто — футболист или клоун?».

Говорят, эту фразу сказал про Дзюбу один из высоких руководителей «Зенита» еще в декабре. С судьбой Дзюбы уже тогда всё было глобально решено. Именно его в Петербурге, как мне рассказывали, обозначили главным виновником осенних неудач — на поле надежд не оправдывал, а главное, раскачивал лодку, усиливал конфликты в и без того непростом коллективе и заразил нормальных в общем-то ребят. Например, Шатова.

В интервью Вячеслава Малафеева, которое звучит, на мой взгляд, как некий «коллективный голос «Зенита», многое легко читается между строк. Мы отправим в «Зенит-2» всех. И хорошего талантливого парня, которому нужно просто встать на путь истинный и повысить точность передач на 6%. И овеянного древней славой (не путать со Славой — таков внутренний позывной у Малафеева), но скандального и грустного ветерана с чересчур большим контрактом. И человека с женой и собачкой, которому (которым?) будут искать новый клуб. Всех в «Зенит-2»! Но вот ЭТОГО — нет, вот этого в клинику.

Интересно, кстати, в какой она находится стране. И есть ли там тайный секретный этаж, с десятками охранников и безумным доктором-смотрителем, где в камерах из непробиваемого стекла содержат самых опасных суперзлодеев планеты — Магнето, Ганнибала Лектера, Командира Кобры и, конечно, сестру Шерлока Холмса Эвр, играющую на скрипке. Да, Дзюба станет их достойным соседом.

Не готов спорить, есть ли травма у Дзюбы, потому что если я скажу, что ее нет, врачи клуба меня засудят и закидают фактами. Уверен, что при необходимости и меня в целях заботы о моем здоровье можно вполне аргументировано отправить на добровольно-принудительное лечение. Вчера я съел слишком много мороженой клубники перед сном и сегодня немного кашляю. А футболисты — они в принципе перманентно больные люди, с давними болячками, последствиями травм, рецидивами и так далее. И все же, не думаю, что состояние здоровья Дзюбы несовместимы со сборами. Это бурно обсуждается, в том числе в среде футболистов «Зенита».

У Дзюбы много сторонников, но лично у меня ситуация, в которую он угодил, сочувствия не вызывает. Ирония ведь в том, что по аналогичной причине — из-за полумифической травмы — Дзюба прошлым летом покинул (или кинул?) сборную России перед Кубком конфедераций. Согласитесь, это всегда красиво, когда круг замыкается, и в нем человек возвышается — или падает на дно.

Поступив так, как он поступил, Дзюба не просто ушел от Черчесова (которого динамил целый год, хотя тренер честно давал ему один шанс за другим), а предал сборную своей страны перед важным турниром, где на него рассчитывали. Знаю, что далеко не все в сборной обожают Черчесова — но те сильные люди, в ком есть дух спортсмена, всегда ставят интересы сборной страны выше собственных симпатий и антипатий. Дзюба этого не сделал. И судьба его не простила.

И даже миллионы евро на банковском счету вряд ли способны скрасить мальчишеское чувство обиды, злости и несправедливости, когда на весь командный чат в Вотсаппе в твой адрес звучит приговор:

Ты не просто бесполезен.

Ты — вредоносен.

Тебя надо изолировать.

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Наша жизнь — и в особенности жизнь спортсмена — состоит из взлетом и падений. И Дзюба все-таки стоит не на краю, перед ним есть много дорог: «Краснодар» и возможно «Локомотив» (особенно рады будут видеть Артема в Москве болельщики «Спартака»), «Арсенал» и «Уфа», «Ренн» и Турция. Появится еще что-нибудь. Кроме того, Дзюбу трудно считать несчастным человеком — его контракт с «Зенитом» на сумму порядка 3,3−3,5 миллиона евро действует еще два с половиной года, то есть документами гарантировано порядка 8−9 миллионов. Теоретически, их можно просто «отсидеть». Но ведь Дзюба все-таки спортсмен, и боевой характер у него не отнимешь. Или что-то поменялось?

Мне почему-то кажется, что карьеру Дзюбы рано или поздно реанимирует Леонид Слуцкий. Всем в российском футболе известно, что у Артема есть четкое разделение тренеров: на тех, кто одобряет его поведенческую манеру (когда все пространство вокруг наполняется Дзюбой) и делает его духовитым лидером коллектива — и тех, кто совершенно такого не приемлет. В первой группе — Слуцкий, Виллаш-Боаш, Божович. Во второй — Капелло, Черчесов, Манчини, Бердыев. За скобками оставим Карпина (там был жесткий личный конфликт) и неопределившегося Луческу.

Полагаю, что когда Слуцкий примет какой-нибудь клуб, Дзюба окажется среди первых трансферов — если, конечно, финансы будут позволять. Артем и Леонид Викторович регулярно общаются и вне футбола: очно, по звонкам и по смс. У них отличный личный контакт, а для Слуцкого важно иметь в коллективе «своих» футболистов. По-футбольному Дзюба тоже устраивает тренера — Слуцкий не раз строил игру вокруг нападающих подобной фактуры, а в сборной-2015/16 Дзюба был ключевым.

Другое дело, где мы увидим самого Слуцкого? Я слышал, что иностранный агент ищет для российского специалиста варианты в Европе. В России же, учитывая спектр задач, финансовые возможности и предысторию, потенциальных вариантов всего три: «Зенит», «Краснодар» и «Локомотив». Работу в «Спартаке», полагаю, Слуцкий по этическим причинам отмел бы; путь назад в ЦСКА возможен разве что в случае смены владельца; а бороться за 7-е место с условным «Ростовом» — вряд ли мотивация для 3-кратного чемпиона России. Значит, три. Но в «Зените» уже много-много лет работают исключительно иностранцы (кандидатуру Слуцкого клубу рекомендовали весной-2017 — безуспешно). С «Краснодаром» один раз уже не срослось, причем, как я понял, в том числе идеологически. В «Локомотиве» ввиду результатов просто смешно говорить о поиске замены Семину как минимум в ближайший год. Хотя как раз ментально Слуцкий отлично вписался бы в нынешнюю управленческую команду «Локо» и, думаю, с радостью бы не только вел к победам команду, но и участвовал в продвижении имиджа клуба, и даже в интеллектуальных играх.