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17:53 (мск), источник: Чемпионат.com

Источник: «Спартак» удалил пост в «Твиттере» по рекомендации Кремля

Обвинения в расизме в адрес «Спартака», последовавшие за шуткой в «твиттере» клуба, обеспокоили Кремль, и клуб получил от чиновников рекомендации, как правильно реагировать на скандал, утверждает русская служба BBC.

Защитник столичного клуба снял видео тренировочной работы бразильских игроков Луиса Адриано, Педро Роши и Фернандо на сборе в ОАЭ. «Смотрите, как шоколадки тают на солнце. Вот она, шоколадка», — сказал в шутку Джикия. Позже «Спартак» удалил твит и в своём заявлении принёс извинения за неудачное высказывание.

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Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Леонид Трахтенберг сообщил, что твит был согласован с пресс-службой клуба перед его непосредственной публикацией. «Я видел его и прежде всего обратил внимание на реакцию тех, к кому эта шутка была адресована. Бразильские футболисты, зная русский язык, смеялись от души», — отметил Трахтенберг.

По информации источника, после того как твит вызвал резонанс в СМИ, в «Спартак» позвонили из администрации президента. От пресс-службы клуба потребовали выступить с опровержением и удалить вызвавший скандал твит. Организация последовала рекомендациям.

Трахтенберг подчеркнул, что впервые слышит о звонке из Кремля и просьбах опубликовать опровержение и удалить сообщение.

«Мне об этом неизвестно», — ответил, в свою очередь, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

«Спартак» оказался в центре расистского скандала
Во время загрузки произошла ошибка.
14 января© Ньюстюб
Спартак М
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