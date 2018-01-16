Источник: «Спартак» удалил пост в «Твиттере» по рекомендации Кремля

Защитник столичного клуба снял видео тренировочной работы бразильских игроков Луиса Адриано, Педро Роши и Фернандо на сборе в ОАЭ. «Смотрите, как шоколадки тают на солнце. Вот она, шоколадка», — сказал в шутку Джикия. Позже «Спартак» удалил твит и в своём заявлении принёс извинения за неудачное высказывание.

Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Леонид Трахтенберг сообщил, что твит был согласован с пресс-службой клуба перед его непосредственной публикацией. «Я видел его и прежде всего обратил внимание на реакцию тех, к кому эта шутка была адресована. Бразильские футболисты, зная русский язык, смеялись от души», — отметил Трахтенберг.

По информации источника, после того как твит вызвал резонанс в СМИ, в «Спартак» позвонили из администрации президента. От пресс-службы клуба потребовали выступить с опровержением и удалить вызвавший скандал твит. Организация последовала рекомендациям.

Трахтенберг подчеркнул, что впервые слышит о звонке из Кремля и просьбах опубликовать опровержение и удалить сообщение.