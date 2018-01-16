Смена «Рубином» юрлица произойдет до начала следующего сезона РФПЛ

Источник: РИА "Новости"

Об этом ТАСС сообщил генеральный директор казанского клуба Рустам Саяхов.

Ранее исполком Российского футбольного союза (РФС) одобрил ходатайство «Рубина» о смене юридического лица. Процедура делается для того, чтобы клуб стал частным, что могло бы способствовать привлечению частных инвестиций. На данный момент собственниками и учредителями «Рубина» являются комитет земельных и имущественных отношений и комитет по физической культуре и спорту Казани.

«Мы сейчас занимаемся соблюдением положения об изменении юридического лица, которое предполагает ряд условий, все тщательно прорабатываем и выполняем. Сам процесс реорганизации достаточно длительный, поэтому мы сейчас будем определяться, когда нам это удобнее сделать. Возможно, к следующему сезону все завершим», — сказал Саяхов.