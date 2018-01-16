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17:46 (мск), источник: ТАСС

Смена «Рубином» юрлица произойдет до начала следующего сезона РФПЛ

МОСКВА, 16 января. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Процедуру замены юридического лица футбольным клубом «Рубин» планируется завершить до начала сезона-2018/19 чемпионата России.

Источник: РИА "Новости"

Об этом ТАСС сообщил генеральный директор казанского клуба Рустам Саяхов.

Ранее исполком Российского футбольного союза (РФС) одобрил ходатайство «Рубина» о смене юридического лица. Процедура делается для того, чтобы клуб стал частным, что могло бы способствовать привлечению частных инвестиций. На данный момент собственниками и учредителями «Рубина» являются комитет земельных и имущественных отношений и комитет по физической культуре и спорту Казани.

«Мы сейчас занимаемся соблюдением положения об изменении юридического лица, которое предполагает ряд условий, все тщательно прорабатываем и выполняем. Сам процесс реорганизации достаточно длительный, поэтому мы сейчас будем определяться, когда нам это удобнее сделать. Возможно, к следующему сезону все завершим», — сказал Саяхов.

Ранее СМИ стало известно, что «Рубин» имеет задолженности перед нынешними и некоторыми бывшими футболистами команды.

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