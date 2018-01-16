Анатолий Тимощук: Моя футболка, возможно, стала первой, побывавшей в космосе
Бывший капитан «Зенита» Анатолий Тимощук рассказал об отправке своей чемпионской футболки и другой атрибутики клуба в космос.
Бывший капитан «Зенита» Анатолий Тимощук рассказал об отправке своей чемпионской футболки и другой атрибутики клуба в космос.
Форму украинского хавбека после победы в чемпионате России-2007 доставил на арбиту космонавт Юрий Маленченко.
— Речь о моей чемпионской футболке. После матча с «Сатурном» в Раменском у нас вместе с еще одним другом, через которого я общаюсь с Маленченко, возникла идея отправить мою футболку в космос, — цитирует официальный сайт УЕФА Тимощука. — Мы красиво упаковали футболку, и Юрий взял ее с собой на орбиту, хотя у космонавтов очень ограниченно количество личных вещей. Ему пришлось ради этого
Футболка