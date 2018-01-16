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17:43 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Анатолий Тимощук: Моя футболка, возможно, стала первой, побывавшей в космосе

Бывший капитан «Зенита» Анатолий Тимощук рассказал об отправке своей чемпионской футболки и другой атрибутики клуба в космос.

Источник: РИА "Новости"

Форму украинского хавбека после победы в чемпионате России-2007 доставил на арбиту космонавт Юрий Маленченко.

— Речь о моей чемпионской футболке. После матча с «Сатурном» в Раменском у нас вместе с еще одним другом, через которого я общаюсь с Маленченко, возникла идея отправить мою футболку в космос, — цитирует официальный сайт УЕФА Тимощука. — Мы красиво упаковали футболку, и Юрий взял ее с собой на орбиту, хотя у космонавтов очень ограниченно количество личных вещей. Ему пришлось ради этого чем-то пожертвовать.

Футболка по-прежнему у меня, но показать ее прямо сейчас я не могу, она хранится в банке в Германии. Она подписана всеми, находившимися тогда на станции космонавтами. История имеет продолжение, при возвращении с орбиты возникла внештатная ситуация, и от гибели космонавтов отделяли считаные секунды. Но в результате все завершилось благополучно. Моя футболка, возможно, стала первой, побывавшей в космосе. Также на орбите побывала и другая атрибутика «Зенита» — флаги и шарфы.

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