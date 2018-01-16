Промес: Нельзя называть кого-то обезьяной, а «шоколадки» — нормально

Защитник столичного клуба снял видео тренировочной работы бразильских игроков Луиса Адриано, Педро Роши и Фернандо на сборе в ОАЭ. «Смотрите, как шоколадки тают на солнце. Вот она, шоколадка», — сказал в шутку Джикия . Позже «Спартак» удалил твит и в своём заявлении принёс извинения за неудачное высказывание.

«Не понимаю, что случилось, откуда такая реакция. Всё это раздуто журналистами… Но я знаю правду, а не то, что написано. “Шоколадки”… Как по мне, это вполне нормально. Нельзя называть кого-то обезьяной, например, это животное. Но тут нечего обсуждать, нет никаких поводов для обиды. В России я никогда не сталкивался с расизмом. Я не могу даже подумать о том, что люди здесь могут быть расистами», — цитирует Промеса 8news.