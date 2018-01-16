Промес: Нельзя называть кого-то обезьяной, а «шоколадки» — нормально
Полузащитник «Спартака» Квинси Промес прокомментировал сообщение в «твиттере»
Полузащитник «Спартака» Квинси Промес прокомментировал сообщение в «твиттере»
Защитник столичного клуба снял видео тренировочной работы бразильских игроков Луиса Адриано, Педро Роши и Фернандо на сборе в ОАЭ. «Смотрите, как шоколадки тают на солнце. Вот она, шоколадка», — сказал в шутку Джикия. Позже «Спартак» удалил твит и в своём заявлении принёс извинения за неудачное высказывание.
«Не понимаю, что случилось, откуда такая реакция. Всё это раздуто журналистами… Но я знаю правду, а не то, что написано. “Шоколадки”… Как по мне, это вполне нормально. Нельзя называть