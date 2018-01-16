Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Шурыгина обиделась на Малахова: «Это подло и низко, я считаю»
Тем, кто спит и днем, и ночью, стоит проверить здоровье
Подростки приходят с оружием в школу по одной причине
Васильева рассказала о домогательствах в кинематографе в СССР
Алсу в традиционной арабской одежде посетила мечеть в Абу-Даби
Текущие события
Футбол. Зарубежный
21:00
Бордо
Кан
Футбол. Зарубежный
21:00
Марсель
Страсбур
Футбол. Зарубежный
23:00
Монако
Ницца
Футбол. Зарубежный
15.01
Бетис3
Леганес2
Футбол. Зарубежный
15.01
Манчестер Юнайтед3
Стоук Сити0
Футбол. Зарубежный
17.01
Генгам
Лион
Все события
Шурыгина обиделась на Малахова: «Это подло и низко, я считаю»
55-летний Круз выпрыгнул из окна многоэтажного здания на съемках
Новый Nissan: он может испугать даже взрослого
Infiniti показал «просто красивый автомобиль»
Так Черчесов будет выбирать состав сборной России на ЧМ-2018
Клубы РФПЛ выступили за восемь иностранцев в заявке
Хью Джекман раскрыл тайну своих полуголых снимков
Алсу в традиционной арабской одежде посетила мечеть в Абу-Даби
Британец порвал глотку, пытаясь сдержать чихание
Врача, лечившего рак содой, посадили на 5 лет за убийство пациента
В Италии открылся первый хостел для бездомных разведенных мужчин
Что купить в Доминикане, продав двушку в Москве
Фоторепортажи
10Мастер-шоу КХЛ в Астане
26События 2017 года в фотографиях
17:39 (мск), источник: Чемпионат.com

Промес: Нельзя называть кого-то обезьяной, а «шоколадки» — нормально

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес прокомментировал сообщение в «твиттере» красно-белых, который один день вёл защитник Георгий Джикия.

Источник: РИА "Новости"

Защитник столичного клуба снял видео тренировочной работы бразильских игроков Луиса Адриано, Педро Роши и Фернандо на сборе в ОАЭ. «Смотрите, как шоколадки тают на солнце. Вот она, шоколадка», — сказал в шутку Джикия. Позже «Спартак» удалил твит и в своём заявлении принёс извинения за неудачное высказывание.

«Не понимаю, что случилось, откуда такая реакция. Всё это раздуто журналистами… Но я знаю правду, а не то, что написано. “Шоколадки”… Как по мне, это вполне нормально. Нельзя называть кого-то обезьяной, например, это животное. Но тут нечего обсуждать, нет никаких поводов для обиды. В России я никогда не сталкивался с расизмом. Я не могу даже подумать о том, что люди здесь могут быть расистами», — цитирует Промеса 8news.

«Спартак» оказался в центре расистского скандала
Во время загрузки произошла ошибка.
14 января© Ньюстюб
Спартак М
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Суперкубок России
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
 Пятница, 13-е. Как регбисты ели друг друга, чтобы выжить
Самые яркие болельщицы недели КХЛ. От «Сибири» до «Ак Барса»
Так Черчесов будет выбирать состав сборной России на ЧМ-2018
Клубы РФПЛ выступили за восемь иностранцев в заявке
СМИ: Перес дал карт-бланш агенту Роналду для поиска нового клуба
РФПЛ имеет предложения от Катара и Казахстана о Суперкубке
Третий русский. Сироткин подписал контракт с «Уильямс»
Артем, это клиника. Теперь Дзюбу спасет только Слуцкий
Новости
Авто
Новый Nissan: он может испугать даже взрослого Nissan Xmotion Concept смотрится очень злобно. Такая машина отлично подошла бы плохим ребятам из «Звездных войн» или еще какого-нибудь фантастического боевика
Hi-Tech
В Мировом океане все больше мертвых зон Участки океана, лишенные кислорода, становятся безжизненными. Год от года количество мертвых зон увеличивается
Кино
Шурыгина обиделась на Малахова: «Это подло и низко, я считаю» Резонансная история получила продолжение после досрочного освобождения Сергея Семенова, который пришел в шоу Малахова, а Шурыгина посетила «Пусть говорят» с Борисовым
Недвижимость
Малоэтажная Россия: почему у нас пока так не строят
В Уфе снесли жилой дом, пока хозяин был в командировке
Британская семья не дает Абрамовичу построить самый дорогой стадион в Европе
Законопроект о реновации жилья в России почти готов
Леди
Как выглядеть красиво в холода: 7 трюков Раскрываем секреты, как ходить в шелковой рубашке в мороз и как избежать ужасного «колготки под джинсы».
Дети
Педиатр: есть только один способ защититься от менингита Какова вероятность заболеть, как защититься и грозит ли нам «менингитная эпидемия»?
Все о ремонте
Готовимся к главному празднику года: 25 игрушек своими руками
Классика и ар-деко в одной петербургской квартире
Как украсить кухню к праздникам и оформить новогодний стол
6 вещей, которые нужно сделать до наступления Нового года
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь