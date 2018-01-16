Глава РФПЛ уверен, что «Амкар» не будет сниматься с чемпионата России

Ранее главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев заявил ТАСС, что пермский клуб может быть расформирован после сезона-2017/18 чемпионата России из-за финансовых сложностей. По словам Гаджиева, клуб разработал стратегию экономического развития, но для ее реализации необходима поддержка со стороны Пермского края, которой нет.

«Обсуждал ситуацию в “Амкаре” в пятницу с руководством РФС. Я уверен, что клуб доиграет сезон и будет выступать дальше. Когда идет смена руководства региона, то достаточно сложно сразу найти какие-то компромиссы, в том числе по взаимодействию с местными властями. В принципе, определенные тревоги есть, но, думаем, что все должно быть нормально», — сказал Прядкин.