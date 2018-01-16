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16:59 (мск), источник: ТАСС

Глава РФПЛ уверен, что «Амкар» не будет сниматься с чемпионата России

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Пермский футбольный клуб «Амкар» продолжит выступать и в этом, и в следующих сезонах чемпионата России. Уверенность в этом журналистам высказал президент Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Сергей Прядкин.

Источник: РИА "Новости"

Ранее главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев заявил ТАСС, что пермский клуб может быть расформирован после сезона-2017/18 чемпионата России из-за финансовых сложностей. По словам Гаджиева, клуб разработал стратегию экономического развития, но для ее реализации необходима поддержка со стороны Пермского края, которой нет.

«Обсуждал ситуацию в “Амкаре” в пятницу с руководством РФС. Я уверен, что клуб доиграет сезон и будет выступать дальше. Когда идет смена руководства региона, то достаточно сложно сразу найти какие-то компромиссы, в том числе по взаимодействию с местными властями. В принципе, определенные тревоги есть, но, думаем, что все должно быть нормально», — сказал Прядкин.

В текущем сезоне пермский клуб занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата России после 20 туров, команда набрала 21 очко.

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