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15:59 (мск), источник: Советский спорт

Ребята, это совсем не тот Сон. Зачем ЦСКА молодой форвард «Перуджи»?

ЦСКА приобрел форварда «Перуджи» и сборной КНДР Хан Кван Сона за 2,5 миллиона евро. «Советский спорт» — о третьем новичке красно-синих.

Источник: Советский спорт

ОБЯЗАН ВЕРНУТЬСЯ В КНДР

Сон считается одним из самых перспективных корейских футболистов. Если сузить географический поиск до КНДР — то вообще самым. Парень уже поиграл за юношеские сборные КНДР разных возрастов, а в 2014 выиграл с командой до 16 лет стал чемпионом Азии.

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Собственно, титул и позволил футболисту покинуть одну из самых закрытых стран мира. В КНДР действует принцип — ты можешь уехать за рубеж только в том случае, если способен прославить республику. Поэтому северокорейских игроков мировой футбол знает очень мало. Но мы-то с вами помним, как в 2006—2008 годах за «Крылья Советов» играл Цой Мин Хо. Кстати, в Самаре он пересекся с южнокорейцем О Бом Соком. Это был первый в истории мирового футбола случай, когда футболисты двух Корей встретились в одной команде.

Как и любой северокореец, Кван Сон будет обязан вернуться в КНДР для прохождения военной службы, если того потребует министерство обороны страны. Ведомство может дать и пожизненную отсрочку в случае больших побед футболиста. А если игрок не вернется на родину по требованию — будет считаться государственным изменником. Так что нападающий явно заинтересован в том, чтобы выиграть что-то с ЦСКА. Мотивация шикарная.

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ПОИГРАЛ В ЧЕМИОНАТЕ ИТАЛИИ, ОФОРМЛЯЛ ХЕТ-ТРИК

Прежде чем отправиться за границу, Кван два года отпылил в клубе «Чобьен». К сожалению, официальную статистику его выступлений найти не удалось, поэтому сразу разберем итальянский этап карьеры новичка ЦСКА.

В 2017-м Сон подписал контракт с «Кальяри» и дебютировал в серии А 2 апреля прошлого года в матче против «Палермо» (3:1). Интересно, что через неделю Кван забил победный гол в ворота «Торино» (3:2) за пять минут до конца игры. Он стал историческим, ведь до того северокорейские футболисты никогда не забивали в чемпионате Италии.

Летом Кван, подписавший после своих подвигов контракт с «Кальяри» до 2022 года, был отдан в аренду в «Перуджу». 27 августа Сон оформил хет-трик в первом матче в серии Б, тем самым внеся солидный вклад в разнос «Виртус Энтеллы» (5:1). За «Перуджу» кореец провел 17 матчей за полгода, забил семь голов и сделал три результативные передачи.

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МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ФОРВАРД

Сона, как и любого корейского футболиста, отличает старательность и работоспособность. Он уже успел поиграть абсолютно на всех позициях в атаке и пару раз даже пробовался в полузащите. Излюбленное место Квана на поле — центр нападения или левый край. Максимально продуктивен 19-летний спортсмен именно в центре, и ЦСКА это очень даже устраивает, ведь Чалов и Оланаре совсем забыли, что значит играть на острие.

Кван — командный и неконфликтный игрок, потому, наверное, армейцам и понравился. Плюс, несмотря на юный возраст, он уже прошел обкатку итальянским футболом, практически сразу забил в предыдущих европейских командах и физически адаптировался к здешним скоростям и сопротивлению обороны.

Да, ребята, это совсем не тот Сон, что пылал ярче Солнца в «Байере» и теперь зажигает в «Тоттенхэме», но разве это плохо?

Пожалуй, вы не вспомните корейского футболиста, к которому когда-либо возникали вопросы по самоотдаче. А если еще этот трудяга наделен определенным талантом — все очень хорошо. ЦСКА заплатил за 19-летнего футболиста из Северной Кореи 2,5 миллиона евро, и, в случае удачного выступления новичка, рискует на нем неслабо заработать в будущем.

Ожидается, что Хан Кван Сон присоединится к армейцам на втором учебно-тренировочном сборе в испанском Кампоаморе. Увидеть его мы сможем уже в феврале, когда команда Виктора Гончаренко встретится с «Црвеной Звездой» в 1/16 финала Лиги Европы.

Константин Кринский

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