Ребята, это совсем не тот Сон. Зачем ЦСКА молодой форвард «Перуджи»?
ЦСКА приобрел форварда «Перуджи» и сборной КНДР Хан Кван Сона за 2,5 миллиона евро. «Советский спорт» — о третьем новичке
ЦСКА приобрел форварда «Перуджи» и сборной КНДР Хан Кван Сона за 2,5 миллиона евро. «Советский спорт» — о третьем новичке
ОБЯЗАН ВЕРНУТЬСЯ В КНДР
Сон считается одним из самых перспективных корейских футболистов. Если сузить географический поиск до КНДР — то вообще самым. Парень уже поиграл за юношеские сборные КНДР разных возрастов, а в 2014 выиграл с командой до 16 лет стал чемпионом Азии.
Собственно, титул и позволил футболисту покинуть одну из самых закрытых стран мира. В КНДР действует принцип — ты можешь уехать за рубеж только в том случае, если способен прославить республику. Поэтому северокорейских игроков мировой футбол знает очень мало. Но
Как и любой северокореец, Кван Сон будет обязан вернуться в КНДР для прохождения военной службы, если того потребует министерство обороны страны. Ведомство может дать и пожизненную отсрочку в случае больших побед футболиста. А если игрок не вернется на родину по требованию — будет считаться государственным изменником. Так что нападающий явно заинтересован в том, чтобы выиграть
ПОИГРАЛ В ЧЕМИОНАТЕ ИТАЛИИ, ОФОРМЛЯЛ
Прежде чем отправиться за границу, Кван два года отпылил в клубе «Чобьен». К сожалению, официальную статистику его выступлений найти не удалось, поэтому сразу разберем итальянский этап карьеры новичка ЦСКА.
В 2017-м Сон подписал контракт с «Кальяри» и дебютировал в серии А 2 апреля прошлого года в матче против «Палермо» (3:1). Интересно, что через неделю Кван забил победный гол в ворота «Торино» (3:2) за пять минут до конца игры. Он стал историческим, ведь до того северокорейские футболисты никогда не забивали в чемпионате Италии.
Летом Кван, подписавший после своих подвигов контракт с «Кальяри» до 2022 года, был отдан в аренду в «Перуджу». 27 августа Сон оформил
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ФОРВАРД
Сона, как и любого корейского футболиста, отличает старательность и работоспособность. Он уже успел поиграть абсолютно на всех позициях в атаке и пару раз даже пробовался в полузащите. Излюбленное место Квана на поле — центр нападения или левый край. Максимально продуктивен 19-летний спортсмен именно в центре, и ЦСКА это очень даже устраивает, ведь Чалов и Оланаре совсем забыли, что значит играть на острие.
Кван — командный и неконфликтный игрок, потому, наверное, армейцам и понравился. Плюс, несмотря на юный возраст, он уже прошел обкатку итальянским футболом, практически сразу забил в предыдущих европейских командах и физически адаптировался к здешним скоростям и сопротивлению обороны.
Пожалуй, вы не вспомните корейского футболиста, к которому
Ожидается, что Хан Кван Сон присоединится к армейцам на втором
Константин Кринский