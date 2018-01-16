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16:07 (мск), источник: ТАСС

РФПЛ имеет предложения от Катара и Казахстана о проведении Суперкубка

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Российская футбольная премьер-лига имеет предложения от Катара и Казахстана о проведении Суперкубка России 2018 года. Об этом журналистам сообщил глава РФПЛ Сергей Прядкин.

Источник: РИА "Новости"

«Есть предложение от Катара, Казахстанской Федерации футбола провести у них Суперкубок. Мы это все обсуждаем. Договорились с клубами, что в начале февраля определим место», — сказал Прядкин.

Суперкубок России ежегодно проводится с 2003 года. В матче, который традиционно открывает новый сезон, встречаются чемпион и обладатель Кубка страны. В 2017 году матч за Суперкубок прошел в Москве на стадионе «Локомотив».

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