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РФПЛ имеет предложения от Катара и Казахстана о проведении Суперкубка
МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Российская футбольная
МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Российская футбольная
«Есть предложение от Катара, Казахстанской Федерации футбола провести у них Суперкубок. Мы это все обсуждаем. Договорились с клубами, что в начале февраля определим место», — сказал Прядкин.
Суперкубок России ежегодно проводится с 2003 года. В матче, который традиционно открывает новый сезон, встречаются чемпион и обладатель Кубка страны. В 2017 году матч за Суперкубок прошел в Москве на стадионе «Локомотив».