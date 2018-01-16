«Локомотив» хочет вернуть Жемалетдинова

Источник: РИА "Новости"

Главный претендент на чемпионство в Российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ) — московский «Локомотив» — намерен вернуть в свои ряды нападающего Рифата Жемалетдинова. Выпускник академии красно-зеленых, сейчас выступающий за казанский «Рубин», покинул клуб летом 2016 года.

В нынешнем сезоне руководство «железнодорожников» делает ставку на собственных молодых воспитанников. 21-летний Рифат Жемалетдинов, сейчас считающийся одним из самых перспективных футболистов страны, полностью подходит под новый вектор развития «Локомотива».

— «Локо» активно интересуется возможностью вернуть Рифата, — рассказал «Известиям» источник в столичной команде. — Он воспитанник красно-зеленых, и в его возвращении руководство клуба видит неплохие перспективы как для развития самого игрока, так и для усиления команды. «Железнодорожники» хотели бы осуществить трансфер уже нынешней зимой. При этом в клубе надеются закрыть сделку как можно скорее, чтобы футболист смог пройти с командой тренировочные сборы в преддверии второй части сезона. С учетом не самой стабильной финансовой ситуации в нынешнем клубе Жемалетдинова его переезд в столицу вполне реален.

Официальный представитель футболиста Вадим Шпинев воздержался от комментариев на эту тему. В свою очередь, бывший наставник «Локомотива» Анатолий Бышовец отметил, что сейчас молодому нападающему будет непросто закрепиться в составе родной команды.

— Думаю, в сегодняшнем «Локомотиве» получить игровую практику Жемалетдинову будет сложнее, чем в «Рубине», — заявил «Известиям» заслуженный тренер СССР и России. — С другой стороны, «Локомотив» весной ждет очень сложный отрезок сезона с ключевыми матчами во внутреннем первенстве и стадией плей-офф в Лиге Европы. В таких условиях возможна серьезная ротация, поэтому длина скамейки должна быть соответствующей, и Рифат сможет получить свой шанс. А дальше всё будет зависеть только от него самого.

Рифат Жемалетдинов покинул «Локомотив» летом 2016 года — еще при старом руководстве клуба. С футболистом долгое время не могли достигнуть договоренности о новом контракте, и в итоге договор был расторгнут по соглашению сторон. Нападающий перешел в казанский «Рубин» в качестве свободного агента. При этом нынешний президент «Локомотива» Илья Геркус в одном из своих интервью заявлял, что сохранил бы молодого игрока в команде, если бы вступил в свои обязанности немного раньше.

Отец 21-летнего спортсмена — профессиональный пловец. По его стопам мог пойти и Жемалетдинов-младший, но выбрал в итоге футбол. В пять лет Рифат Жемалетдинов оказался в академии «Локомотива» и прошел ее с набора до выпуска. В 2013 году он попал в молодежку и быстро стал одним из ее лидеров, выиграв в ее составе юношеский чемпионат Европы, а в 2015-м завоевав серебро юношеского Евро. На данный момент Рифат Жемалетдинов является игроком основной обоймы молодежной сборной страны.

Дебют нападающего в главной команде состоялся 25 февраля 2016 года в матче 1/16 финала Лиги Европы с «Фенербахче». Свой первый гол за «Локомотив» Рифат Жемалетдинов забил в мае того же года в игре с «Мордовией».