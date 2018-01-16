«Локомотив» хочет вернуть Жемалетдинова
«Железнодорожники» намерены пополнить состав нападающим казанского «Рубина».
«Железнодорожники» намерены пополнить состав нападающим казанского «Рубина».
Главный претендент на чемпионство в Российской футбольной
В нынешнем сезоне руководство «железнодорожников» делает ставку на собственных молодых воспитанников. 21-летний Рифат Жемалетдинов, сейчас считающийся одним из самых перспективных футболистов страны, полностью подходит под новый вектор развития «Локомотива».
— «Локо» активно интересуется возможностью вернуть Рифата, — рассказал «Известиям» источник в столичной команде. — Он воспитанник
Официальный представитель футболиста Вадим Шпинев воздержался от комментариев на эту тему. В свою очередь, бывший наставник «Локомотива» Анатолий Бышовец отметил, что сейчас молодому нападающему будет непросто закрепиться в составе родной команды.
— Думаю, в сегодняшнем «Локомотиве» получить игровую практику Жемалетдинову будет сложнее, чем в «Рубине», — заявил «Известиям» заслуженный тренер СССР и России. — С другой стороны, «Локомотив» весной ждет очень сложный отрезок сезона с ключевыми матчами во внутреннем первенстве и стадией
Рифат Жемалетдинов покинул «Локомотив» летом 2016 года — еще при старом руководстве клуба. С футболистом долгое время не могли достигнуть договоренности о новом контракте, и в итоге договор был расторгнут по соглашению сторон. Нападающий перешел в казанский «Рубин» в качестве свободного агента. При этом нынешний президент «Локомотива» Илья Геркус в одном из своих интервью заявлял, что сохранил бы молодого игрока в команде, если бы вступил в свои обязанности немного раньше.
Отец 21-летнего спортсмена — профессиональный пловец. По его стопам мог пойти и
Дебют нападающего в главной команде состоялся 25 февраля 2016 года в матче 1/16 финала Лиги Европы с «Фенербахче». Свой первый гол за «Локомотив» Рифат Жемалетдинов забил в мае того же года в игре с «Мордовией».
Эксперты оценивают трансферную стоимость 21-летнего футболиста в €1,5 млн. Его контракт с «Рубином» рассчитан до лета 2020 года.