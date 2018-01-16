Дзюба и Шатов — куда они уйдут. И уйдут ли?

ДЗЮБА: «РЕНН», «ЛОКОМОТИВ» ИЛИ «КРАСНОДАР»

Контракт 29-летнего форварда рассчитан до середины 2020 года. Артем мог бы пригодиться многим в нашей лиге, но большинство клубов не смогут потянуть его зарплату — порядка 3,3 миллиона евро в год. Так что остается не так много вариантов. В «Локо» все зависит от того, прервется ли аренда Эдера и вернется ли португалец в «Лилль» (в свете последних событий вокруг возможного трансфера бразильского защитника Вериссимо в «Спартак», когда за комиссионные бьются агенты настоящие и вымышленные, не стоит совсем уж принимать на веру слова представителя Эдера о желании его клиента вернуться во Францию). На случай подстраховки железнодорожники рассматривали не только Дзюбу, но и голландца ван Перси. Контракт форварда, редко играющего в «Фенербахче», заканчивается летом, но нападающий, судя по всему, выбрал родной «Фейеноорд».

По моей информации, Дзюба заранее знал о том, что не поедет на сбор в Дубай. С футболистом планировалась встреча, но на нее Артем не смог приехать из-за того, что находился в отпуске.

Что дальше? В России самый реальный сценарий — переход в «Краснодар». Главный тренер «быков» Игорь Шалимов в интервью «СЭ» говорил о готовности работать с форвардом, клуб не против рассмотреть аренду. Однако только после того, как решится судьба Федора Смолова (кстати, «Вест Хэм» сделал «Краснодару» предложение по нападающему на 11 миллионов фунтов). Уходит Смолов — приходит Дзюба.

Кроме того, есть интерес к Артему со стороны французского «Ренна», желание «Бешикташа» и еще одной турецкой команды вступить в переговоры.

Полагаю, согласована и возможность трансфера Дзюбы в «Арсенал» — возможности туляков несколько выше, чем у «Уфы», также вчера заявившей об интересе к Дзюбе. Игрок склоняется к продолжению карьеры в России, чтобы, выступая в родном чемпионате на глазах главного тренера сборной, попытаться завоевать место в сборной на ЧМ-2018.

ШАТОВ: АРЕНДА ОТ «БЫКОВ»

| Источник: Спорт-Экспресс

У Олега длительный контракт с «Зенитом», но отношения с Роберто Манчини не сложились, а матч с «Ахматом», которым сине-бело-голубые завершали свою программу осенней части чемпионата, оставил неприятный осадок: будучи замененным, 27-летний полузащитник отправился прямиком в раздевалку.

Интерес к Шатову проявляли «Краснодар» и ЦСКА. Вариант с арендой к «быкам», что называется, лежит в «Зените» на столе. Другой вопрос, готовы ли петербуржцы отпускать хавбека к конкурентам. Очевидно, что весной южане попытаются завоевать путевку в Лигу чемпионов, а отрыв зенитовцев от команды Шалимова составляет всего одно очко. Есть, впрочем, и другая версия: после недолгого периода тренировок в «Зените-2» Шатова вернут в основной состав.

АНЮКОВ: НОВЫЙ КОНТРАКТ И «ЗЕНИТ-2»

Источник: Спорт-Экспресс

Контракт 35-летнего защитника заканчивается в июне этого года, и если он будет продлен (а такое предложение клуб сделал), то, по всей видимости, речь идет о плавном завершении карьеры в роли игрока «Зенита-2».

Были сообщения о том, что Александр может оказаться в «Крыльях» — он родился и вырос в Самаре. Однако позиция правого защитника там закрыта, и, по моей информации, возвращение футболиста на Волгу пока маловероятно. В футбольных кругах говорили, что к Анюкову может проявить интерес «Урал», но в разговоре с «СЭ» президент клуба из Екатеринбурга Григорий Иванов сказал, что «игрока не предлагали».

Вероятно, если у Анюкова нет амбиций продолжить карьеру в РФПЛ, то после продления договора с сине-бело-голубыми он станет выступать за «Зенит-2». Ситуация у второй команды непростая, она находится в зоне вылета, отставая от спасительного 15-го места на пять очков. По всей видимости, чтобы не допустить худшего, не был отпущен в аренду форвард Андрей Панюков, интерес к которому проявляли «Тосно», тот же «Урал» и один из греческих коллективов, готовый выкупить трансфер.

НОВОСЕЛЬЦЕВ: АРЕНДА В ТУЛУ ИЛИ ПЕРЕХОД В «РУБИН»

26-летний защитник после подписания контракта с «Зенитом» не стал игроком основного состава. Футболист прославился благодаря соцсетям: события его культурной жизни и фрагменты отдыха затмили собственно трудовую деятельность.

Впрочем, интерес к Новосельцеву на рынке имеется. Во-первых, есть конкретное предложение от тульского «Арсенала» (и это пока никак не связано с возможным трансфером Беляева в «Зенит») — аренда.