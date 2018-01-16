Панченко: Весной покажем настоящее «Динамо», есть шансы до еврокубков достать
Нападающий «Динамо» Кирилл Панченко рассказал о восстановлении после травмы и поделился мыслями о перспективах
Нападающий «Динамо» Кирилл Панченко рассказал о восстановлении после травмы и поделился мыслями о перспективах
«Декабрь для меня прошёл в восстановительном режиме, потому что я был в Италии. Провёл там 21 день, три недели. Были двухразовые тренировки — на поле и в зале. У всех, получается, три сбора, а у меня — четыре. Но я готов ко всему, к любой работе.
С ногой всё отлично. Мышца уже появляется. Никаких ограничений в этом нет, но надо поработать над координацией. Смена движения, борьба — этого я не делал, поэтому надо работать. Конечно, травма непростая, но надо перебарывать, ведь я не первый и не последний. Многие футболисты, которые получали такие травмы, выходили и играли.
Очень хочется играть, естественно. Переживал за ребят,
После 20 туров РФПЛ «Динамо» (22 очка) занимает 12-е место в турнирной таблице.