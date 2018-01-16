Панченко: Весной покажем настоящее «Динамо», есть шансы до еврокубков достать

Источник: РИА "Новости"

«Декабрь для меня прошёл в восстановительном режиме, потому что я был в Италии. Провёл там 21 день, три недели. Были двухразовые тренировки — на поле и в зале. У всех, получается, три сбора, а у меня — четыре. Но я готов ко всему, к любой работе.

С ногой всё отлично. Мышца уже появляется. Никаких ограничений в этом нет, но надо поработать над координацией. Смена движения, борьба — этого я не делал, поэтому надо работать. Конечно, травма непростая, но надо перебарывать, ведь я не первый и не последний. Многие футболисты, которые получали такие травмы, выходили и играли.

Очень хочется играть, естественно. Переживал за ребят, чуть-чуть были неудачи в каких-то матчах. Потом, конечно, выправили ситуацию, ушли в отпуск в хорошем настроении. Считаю, сейчас хорошо поработаем и весной покажем настоящее «Динамо». Сейчас такой чемпионат, что любая победа может поднять тебя на три-четыре строчки. У нас есть все шансы даже до еврокубков достать, — сказал Панченко в интервью пресс-службе «Динамо».