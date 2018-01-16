Вячеслав Малафеев: Дзюба отправился на лечение. Шатов, Новосельцев и Анюков будут работать с «Зенитом-2»

Источник: РИА "Новости"

— Главная футбольная новость дня — Шатов, Дзюба, Анюков и Новосельцев не поехали на сбор в Дубай.

— Прежде всего хочу отметить, что решение по основе принимает главный тренер. Это его прерогатива. Начнем по порядку. Шатов долгие годы приносил пользу «Зениту», был одним из лидеров команды, проделывал большой объем работы. Всегда был одним из кандидатов в сборную. Однако в этом сезоне что-то пошло не так. Безусловно, на его функциональном состоянии сказалась череда микротравм. Но прежде всего мы проанализировали действия игрока на поле. Скрупулезно все изучили и выявили, что у Шатова почти в два раза снизился показатель качества и количества созданных голевых моментов. С чем это связано? Возможно, с потерей функциональных качеств. Олег стал меньше рисковать, стал реже отдавать острые передачи — вроде бы должна была повыситься точность пасов, но на деле брак только увеличился. Точность передач упала на 6% по сравнению с прошлым годом. Это существенный показатель. В то время как в среднем по команде точность передач по сравнению с прошлым годом осталась на том же уровне — примерно 82,5%. Это же касается и других показателей.

— Вы хотите отказаться от его услуг, продать или сдать в аренду?

— Мы считаем, что Олегу Шатову надо больше работать, чтобы отвечать высоким требованиям главного тренера и соответствовать уровню основного состава. Поэтому Олег остается работать с «Зенитом-2». Мы определим ему индивидуальную программу, по которой он будет набирать кондиции. Будем с нетерпением ждать его возвращения в основную команду. Верим, что он еще принесет пользу «Зениту».

— А что с Дзюбой?

— С Дзюбой сложилась такая ситуация: после медицинского обследования у него были выявлены кое-какие проблемы со здоровьем. Мы его отправляем в аккредитованную клинику ФИФА.

— То есть Дзюба отсутствует на сборе только по медицинским показаниям, а не по игровым причинам?

— Только по медицинским. Мы заботимся о здоровье наших футболистов. Они должны быть полностью готовы. Если есть какие-то проблемы — их нужно убрать, чтобы не было никаких сомнений в их здоровье. Дорожим каждым игроком.

— С Анюковым вы провели в одной команде много времени. Почему он не полетел в Дубай?

— Сашу мы давно и прекрасно знаем. Он тоже принес много пользы «Зениту». Мы действительно много лет играли плечо к плечу, завоевали не один трофей, становились чемпионами, выигрывали Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА. Анюков не становится моложе, но у него очень высокий боевой дух. Такой футболист нам нужен. Александру предложен новый контракт и сейчас он его обдумывает. Надеемся, он поможет «Зениту-2», а может и основному составу, достичь высоких результатов. Пока он остается тренироваться со второй командой.

— Применительно к Анюкову возможен «вариант Зырянова» — переход в «Зенит-2» на должность играющего тренера?

— Это возможный вариант.

— Четвертый игрок, которого не взяли на сбор — Иван Новосельцев. Он очень редко выходил на поле в «Зените».

— У Ивана действительно недостаточно игровой практики. Мы ищем команду, где Новосельцев мог бы ее получить. Это должен быть клуб достаточно высокого уровня.

— Сейчас Новосельцев тоже будет работать с «Зенитом-2»?

— Пока мы не определимся с его будущим, он будет находиться в расположении второй команды. Для каждого из вышеперечисленных игроков подготовлена специальная тренировочная программа. «Зенит-2» будет готовиться к сложной концовке чемпионата. Нам нужно обязательно остаться в ФНЛ. Приложим максимум усилий для этого. Надеемся, некоторые игроки основного состава помогут второй команде в решении этой задачи. В частности, Михаил Кержаков (он также не полетел на сбор основного состава «Зенита». — Прим. «СЭ»). Учитывая его опыт, питерские корни, он будет очень важен как для «Зенита-2», так и для основной команды. У него есть характер и все параметры для того, чтобы быть в основе, но есть сложности из-за того, что у него долгое время не было достаточной практики. Не хотелось бы, чтобы о нем забывали. Он поможет второй команде и получит практику.

— По Новосельцеву для «Зенита» приоритетнее вариант с продажей или арендой?

— Мы рассматриваем все варианты. Стараемся найти правильное решение для всех игроков совместно с ними. Всегда желательно двигаться всем вместе. Нынешняя ситуация нормальная, футбольная. Не нужно устраивать панику и делать скоропалительные выводы.

— Получается, что из тех игроков основы, которые не полетели на первый сбор, с «Зенитом-2» не будет работать только Дзюба, который в ближайшее время отправится на лечение?

— Да, информация именно такая.

— Говорят, у Манчини не было никакого разговора с Дзюбой, Шатовым, Новосельцевым и Анюковым, и о том, что не летят на сбор, футболисты узнали чуть ли не из прессы. Это правда?

— Нет. Игроки все узнали в клубе. Футболисты всегда первыми получают информацию о таких решениях.

— На сбор с основой отправилось несколько молодых игроков. Самый заметный из них — Андрей Панюков. Насколько на него рассчитывают в «Зените»?

— К основе присоединился не только Панюков, но еще и Коккоев, Плетнев и Скроботов. Они все будут доказывать главному тренеру то, что могут быть в обойме. Для молодых футболистов это очень важно. Им нужно побыть в сильном коллективе и насладиться качественным футболом. Что касается Панюкова — все в его руках. В начале сезона он показывал хорошие результаты в «Зените-2», у него серьезные амбиции. Если он проявит достаточное желание, то, возможно, Манчини будет рассчитывать и на него. Это только повысит конкуренцию в атаке. Линию нападения усилит и приход Заболотного.

— Есть еще и Нобоа, который мало играл осенью. Какие у него шансы доказать Манчини свое право выходить на поле чаще?