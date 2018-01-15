Канчельскис — Промесу: Пусть он ответит на поле, а не в интервью
Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис сообщил о том, что ему абсолютно неинтересно мнение нападающего «Спартака» Квинси Промеса о его словах. Ранее
Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис сообщил о том, что ему абсолютно неинтересно мнение нападающего «Спартака» Квинси Промеса о его словах. Ранее
В свою очередь форвард спартаковцев в интервью «СЭ» ответил на критику Канчельскиса и посоветовал ему заниматься своим делом.
— Интересно ли, что Промес ответил мне? Абсолютно неинтересно, — сказал Канчельскис. — Писать и говорить можно все что угодно, но надо доказывать на футбольном поле свое мастерство. Что он хоть сказал?
— «Разве Месси великолепен каждый матч? Или Роналду? Имею я право тоже иногда выглядеть неидеально? Для таких случаев и нужны другие игроки. “Спартак” — это ведь не только я, верно? Вы хотите, чтобы я творил магию каждый день? Два матча хорошо, один дерьмово —
— (Смеется). Пусть ответит на футбольном поле, а не в интервью. Пусть поедет, поиграет в серьезном чемпионате и докажет все про себя. Не надо мне словами отвечать. Езжай в серьезный чемпионат и там доказывай. А то он тут рассказывает: «Я такой и этакий. Я — великий». И так далее. Кто ты такой вообще? Смешно слушать. Почему он начинает оправдываться? Поезжай в Германию, Англию или Испанию и докажи (смеется). Отвечает он мне в интервью… Пусть покажет себя и тогда поговорим.
— Теперь он может ответить вам в матчах Лиги Европы.
— Он уже ответил в матче с «Ливерпулем» («Спартак» проиграл на «Энфилде» 0:7. — Прим. «СЭ»). Вот он вам простой показатель — 0:7. В Ливерпуле писали, что клуб интересуется Промесом, а он поехал и ответил (смеется). Что он там говорит? А то они все такие умные, могут говорить, а делом доказать ничего не могут.