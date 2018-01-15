Божович взял на сбор 25 игроков «Арсенала», Комбаров отсутствует из-за болезни
«Арсенал» прилетел в турецкую Анталью и провел первое занятие, включавшее пробежку, ускорения и другие упражнения без мяча.
«Арсенал» прилетел в турецкую Анталью и провел первое занятие, включавшее пробежку, ускорения и другие упражнения без мяча.
В распоряжении тренерского штаба Божовича следующие футболисты: вратари — Михаил Левашов, Алексей Березин, Игорь Обухов, Аркадий Желнин, защитники — Максим Беляев, Александр Денисов, Анри Хагуш, Гиа Григалава, Виктор Альварес, Артем Ярмолицкий, полузащитники — Кантемир Берхамов, Игорь Горбатенко, Илья Максимов, Сергей Ткачев, Данила Буранов, Аркадий Лобзин, Ярослав Ивакин, Артем Мингазов, Михаил Александров, Горан Чаушич, нападающие — Гурам Аджоев, Лука Джорджевич, Асланбек Сикоев, Игорь Шевченко и Федерико Расич.
Защитник Кирилл Комбаров отсутствует