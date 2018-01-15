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15 января, источник: Чемпионат.com

Божович взял на сбор 25 игроков «Арсенала», Комбаров отсутствует из-за болезни

«Арсенал» прилетел в турецкую Анталью и провел первое занятие, включавшее пробежку, ускорения и другие упражнения без мяча.

Источник: РИА "Новости"

В распоряжении тренерского штаба Божовича следующие футболисты: вратари — Михаил Левашов, Алексей Березин, Игорь Обухов, Аркадий Желнин, защитники — Максим Беляев, Александр Денисов, Анри Хагуш, Гиа Григалава, Виктор Альварес, Артем Ярмолицкий, полузащитники — Кантемир Берхамов, Игорь Горбатенко, Илья Максимов, Сергей Ткачев, Данила Буранов, Аркадий Лобзин, Ярослав Ивакин, Артем Мингазов, Михаил Александров, Горан Чаушич, нападающие — Гурам Аджоев, Лука Джорджевич, Асланбек Сикоев, Игорь Шевченко и Федерико Расич.

Защитник Кирилл Комбаров отсутствует из-за болезни, замбийские легионеры красно-желтых Стоппила Сунзу и Эванс Кангва по договоренности прибудут в расположение команды в начале текущей недели.

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