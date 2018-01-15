Гендиректор ФК «Тосно»: Нападающий Марков хочет перейти в московское «Динамо»
МОСКВА, 15 января. /Корр. ТАСС Михаил Личков/. Нападающий клуба Российской футбольной
МОСКВА, 15 января. /Корр. ТАСС Михаил Личков/. Нападающий клуба Российской футбольной
Ранее Матюшенко сообщил ТАСС о том, что «Тосно» принял предложение московского «Динамо» по трансферу 23-летнего футболиста.
«В данный момент мы ждем, не вмешается ли “Зенит” в ход переговоров. Сам Евгений заинтересован в подписании контракта с московским “Динамо”, все условия согласованы, но у клуба из
Марков является воспитанником