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15:56 (мск), источник: ТАСС

Гендиректор ФК «Тосно»: Нападающий Марков хочет перейти в московское «Динамо»

МОСКВА, 15 января. /Корр. ТАСС Михаил Личков/. Нападающий клуба Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) «Тосно» Евгений Марков хочет перейти в московское «Динамо». Об этом ТАСС сообщил генеральный директор клуба из Ленинградской области Евгений Матюшенко.

Ранее Матюшенко сообщил ТАСС о том, что «Тосно» принял предложение московского «Динамо» по трансферу 23-летнего футболиста.

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«В данный момент мы ждем, не вмешается ли “Зенит” в ход переговоров. Сам Евгений заинтересован в подписании контракта с московским “Динамо”, все условия согласованы, но у клуба из Санкт-Петербурга есть опция выкупа за ту же сумму, что предложил московский клуб. Все будет зависеть от “Зенита”, в самое ближайшее время дальнейшая судьба Маркова должна определиться», — сказал Матюшенко.

Марков является воспитанником санкт-петербургского «Зенита», выступал за вторую команду клуба (30 матчей, 6 голов) и за красноярский «Енисей» на правах аренды в сезоне-2014/15 (17, 4). В «Тосно» перешел в мае 2016 года и с тех пор забил 21 гол в 55 матчах.

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