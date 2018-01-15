Гендиректор ФК «Тосно»: Нападающий Марков хочет перейти в московское «Динамо»

«В данный момент мы ждем, не вмешается ли “Зенит” в ход переговоров. Сам Евгений заинтересован в подписании контракта с московским “Динамо”, все условия согласованы, но у клуба из Санкт-Петербурга есть опция выкупа за ту же сумму, что предложил московский клуб. Все будет зависеть от “Зенита”, в самое ближайшее время дальнейшая судьба Маркова должна определиться», — сказал Матюшенко.