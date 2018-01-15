Зе Луиш, который изменит все. Как трансфер «Спартака» встряхнет всю премьер-лигу

Источник: Советский спорт

Трансферное окно в Европе открыто нараспашку вот уже две недели. В нашей стране форточка приоткроется лишь в ночь с 24 на 25 января. Но все это — условности. Покупать и продавать игроков нашим клубам можно уже сейчас — просто внести изменения в заявку на чемпионат можно будет лишь в официальные даты.

Тем не менее, торги на футбольном рынке России пока протекают вяло. И дело тут не в том, что клубы только вышли с новогодних каникул. Причина в том, что в стране нет свободных денег. «Зенит» свой лимит истратил летом. Если клуб начнет тратить еще больше, им в очередной раз заинтересуются блюстители финансового фэир-плей. То же самое касается «Локомотива». ЦСКА не тратит деньги на трансферы вот уже четвертый год. У «Локомотива» — те же проблемы с УЕФА, что и у «Зенита». «Спартак» уже обжегся о покупку Педро Роши и пока осторожничает. Да и Леонид Федун расточительностью никогда не отличался.

Цепная реакция

Однако ситуация лишь выглядит патовой. Взорвать все способен один единственный переход. Сейчас такой сделкой может стать переход нападающего «Спартака» Зе Луиша в английский «Брайтон энд Хоув Альбион» за предполагаемые 20 млн фунтов — порядка 22,5 млн евро. Отказаться от такого заманчивого предложения «Спартак» будет просто не в состоянии. В итоге клуб останется с дырой в атаке и огромными (для нашего нынешнего рынка) деньгами на руках.

Куда потратить полученные деньги? Логично предположить, что средства должны пойти на покупку замены Зе Луишу — на забивного нападающего. Здесь вариантов тоже не так уж и много, учитывая, что с лета прошлого года красно-белые мечтают заполучить в свои ряды Федора Смолова. Полученных от продажи форварда сборной Кабо-Верде денег на это хватит с лихвой. Да и сам Федор Михайлович, если верить инсайдерской информации, будет отнюдь не прочь сменить зеленую форму с быком на эмблеме на красно-белую с ромбом в районе сердца.

Все довольны? Нет. Без нападающего в этой ситуации остается претендующий на место в Лиге чемпионов «Краснодар». Как мы видели в начале сезона, без Смолова быки — совершенно другая команда — без рогов и с поджатым хвостом, неспособная даже квалификацию Лиги Европы пройти. Где искать замену Смолову? Здесь тоже проблем возникнуть не должно.

Есть готовый вариант — Артем Дзюба. Новый тренер «Зенита» Роберто Манчини добрых полгода мариновал на скамейке запасных второго по результативности в прошлом сезоне нападающего с российским паспортом. Зимой Артему явно дали понять, что он клубу не нужен — футболиста перевели во вторую команду и не взяли с собой на сборы. В «Спартак» игроку путь закрыт, в ЦСКА — тоже. Из оставшихся вариантов самый привлекательный — именно «Краснодар». Почему бы и не согласиться?

«Зенит» же себе замену Артему Дзюбе уже приобрел. Еще по ходу чемпионата стало известно о переходе из соседнего «Тосно» в сине-бело-голубую команду воспитанника московского ЦСКА Антона Заболотного — за смешные 1,5 млн евро.

В обратном Дзюбе направлении из дубля приехал еще и Панюков. На этом цепная реакция, вызванная трансфером Зе Луиша должна закончится.

Стоит отметить, что это — лишь один из вариантов развития событий. Так, например, «Брайтон» может вместо Зе Луиша купить Смолова. Артем Дзюба может вместо «Краснодара» оказаться в том же «Тосно» или даже в «Локомотиве», если из аренды будет отозван Эдер, и Юрию Семину понадобится форвард в пару к выздоравливающему Ари.

А ведь на рынке есть еще и Олег Шатов, который вместе с Дзюбой остался в Санкт-Петербурге, не поехав на сборы с «Зенитом». Здесь цепной реакции не получится — футболиста просто надо куда-то пристроить. Пока самый реальный вариант — аренда в ЦСКА или «Краснодар» — клубы, с которыми у руководства «Зенита» сложились теплые деловые отношения еще со времен идеи создания объединенного чемпионата.

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Интересы сборной превыше всего

Даже, если вы не болеете ни за один из упомянутых клубов, вы должны быть заинтересованы в том, чтобы Дзюба и Шатов, как можно скорее сменили команду. Они — футболисты основной обоймы сборной России. Им необходима игровая практика, которую они не получают в «Зените». Вот мы все и ждем их переходов с таким нетерпением.

Ситуация отчасти напоминает 2011−2012 годы, когда цвет сборной России играл на зеленых полях Европы. Хотя, как сказать выступал… Скорее Андрей Аршавин, Роман Павлюченко, Юрий Жирков и Динияр Билялетдинов протирали штаны в английских «Арсенале», «Тоттенхэме», «Челси» и «Эвертоне».

Тогда в интересах сборной накануне чемпионата Европы на Украине решение нашлось быстро. Аршавина в аренду взял его родной «Зенит». Юрий Жирков еще раньше был куплен махачкалинским «Анжи». «Локомотив» потратился на Павлюченко, а «Спартак» раскошелился и приобрел Билялетдинова. Поговаривали даже, что в то время не обошлось без указки «сверху». Мол, интересы сборной превыше всего.

Указующий перст по слухам вмешался и в ситуацию с Игорем Денисовым, который незадолго до решающих матчей отбора к ЧМ-2014 оказался в дубле «Зенита». Тогда полузащитника всей страной отправляли в «Анжи», а потом, когда махачкалинский клуб начал трещать по швам — в московское «Динамо».

Правда, закончилось все это плачевно. Сборная России, несмотря на все старания и не самый плохой жребий, не смогла выйти из группы на Евро-2012 и провалилась в Бразилии четыре года назад. Футболисты в новых для себя клубах по разным причинам так и не прижились. Посмотрим, чем закончится это великое переселение на этот раз.