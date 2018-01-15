Андрей Ещенко: Лучше бы Коутинью продали в «Барсу» до игры со «Спартаком»
Защитник «Спартака» в интервью «СЭ» — о новом контракте, погоне за «Локомотивом», правильном питании и дочке.
Защитник «Спартака» в интервью «СЭ» — о новом контракте, погоне за «Локомотивом», правильном питании и дочке.
ДОЧЬ УЗНАЕТ МЕНЯ ПО ТВ И КРИЧИТ: «ПАПА!»
«Да, бывает, что не могу сделать точную передачу в штрафную. Работаю над этим», — сказал Андрей Ещенко в сентябре и не соврал. Осенью 2017-го защитник «Спартака» просто взрывал правый фланг атаки, все успевал и был полезен в атаке не сильно меньше Промеса или Адриану. В первом матче с «Ливерпулем» (1:1) УЕФА признала Ещенко лучшим, а Массимо Каррера признался, что нисколько этому не удивлен.
Усердие Ещенко доходило до крайности: в начале матча с «Амкаром» он получил травму, но не подал виду и доиграл тайм. На сборах в ОАЭ со здоровьем у Ещенко все в порядке — и это в его 33 года.
— Поначалу сборы давались тяжко! — признается Ещенко в интервью «СЭ». — Дело в том, что игроки получили достаточно времени на отдых. Тяжело себя заставить заниматься, в первую очередь ментально. Но после
Настроение хорошее — тем более, семьям разрешили жить в отеле. Это решение правильное: нам ведь еще предстоит много перелетов, сборов, мы еще долго не увидим родных. А сейчас находишь в себе силы благодаря семье. Это помогает.
— Последнее, чем вас радовала младшая дочь?
— Да каждый день! Она только познает мир. Каждое новое движение — смех, улыбка, шаг — приводит в восторг. За матчами «Спартака» пока не следит, но когда видит меня на поле по телевизору, показывает на экран и радостно кричит: «Папа!».
ХОЧУ ЗАВЕРШИТЬ КАРЬЕРУ В «СПАРТАКЕ»
— Этой зимой вы продлили контракт со «Спартаком». Как к этому пришли?
— В
— Писали, что вы могли вернуться в «Локомотив».
— Как, если у меня действовал контракт со «Спартаком»? Да и смысл мне уходить, если я играл все матчи?
— В начале февраля вам исполнится 34. Можете ли завершить карьеру в «Спартаке»?
— Конечно, хотелось бы. Смотря когда!
Если будет достаточно сил, собираюсь показывать тот уровень, который нужен команде.
— Как держите себя в форме?
— Первый фактор — природные данные. Второй — правильное питание, режим, нужные физические упражнения. А главный восстановитель — сон.
Еще раньше я не думал, что питание так влияет на организм. А оказывается, еще как! Не просто так у «Спартака» есть диетологи и нутриционист. Раньше я постоянно ел жареное, наедался сразу и мясом, и рыбой. Сейчас у нас рациональное питание. В меню — только рыба или, допустим, только курица. Отварная или на пару.
— Такое меню не раздражает?
— Разумеется, когда ешь всю неделю одно и то же, хочется
ПОЧЕМУ ПЕТКОВИЧУ НЕ ВЫРАСТИ В КЛАССНОГО ЗАЩИТНИКА?
— Вас в самом деле подстегнула конкуренция с Марко Петковичем?
— Конкуренция должна быть всегда. Благодаря этому футболист и отдается на все сто процентов. Потому что понимает: если не ты, будет играть другой. Но я начал играть не
— Петкович спрашивал у Боккетти: «Почему о моей игре пишут так плохо?» У вас того же не спрашивал?
— Да я и сам его ободрял. Марко наш коллега. Не понимаю, почему журналисты, эксперты и «типа эксперты» на нем срываются. Может, в их словах и есть доля правды, но футбол состоит из ошибок. Не надо обращать на них так много внимания.
Тем более Петковичу, как и любому новичку, нужно влиться в игру, понять ее стиль. И психология тоже важна.
— Петкович вырастет в классного защитника?
— Таких примеров много. Почему нет? Я тоже проходил через подобное давление и нестабильность. Когда лет в 18 я выступал на одной позиции, меня никуда не брали. Зато потом нашел себя — и сразу попал в киевское «Динамо» и в молодежную сборную.
— С чем тогда связан ваш прогресс в «Спартаке»?
— Нахожусь в среде, которая располагает к большим результатам. В «Спартаке» собраны качественные футболисты, и на их фоне нельзя не прибавлять самому. В «Анжи» при мне сложилась похожая ситуация. Даже простые тренировки с Роберто Карлосом, Диарра, Виллианом, Это’О помогают тебе прогрессировать. Если есть возможность приглашать сильных легионеров — безусловно, я за то, чтобы они могли приезжать в Россию. Это поможет российским футболистам (и не только молодым) повышать мастерство.
— Кто в «Спартаке» поражает так же, как Это’О в «Анжи»?
— Тот же Квинси. Быстрый, техничный парень. Если постоянно тренируешься против него, даешь в подсознании установку, как его сдерживать. С каждой тренировкой рядом с Промесом ты растешь в отборе. Когда потом в игре тебе попадаются такие игроки, как Квинси, вспоминаешь тренировки против него и знаешь, что делать.
То же самое — когда противостоишь здоровому центральному нападающему, как Зе Луиш. Понимаю, как занять правильную позицию, как его нейтрализовать.
— «СЭ» писал, что в дерби вы выключили из игры Вернблума. Так и было?
— Не сказал бы, что я отвечал за него персонально. С ним работали центральные защитники.
ПОБЕДИМ «ЛОКОМОТИВ», И У НЕГО НАЧНЕТСЯ ПАНИКА.
— С ЦСКА вы играли сразу после 0:7 от «Ливерпуля». Как «Спартак» допустил такой разгром?
— В начале сезона «Ливерпуль» переживал спад, а когда мы играли ответный матч на «Энфилде», он закончился.
Соперник разыгрался, начал забивать и поймал кураж. Салах там — лучший бомбардир, а Коутинью уже продали в «Барселону». Лучше бы его до нашей игры продали! Что тут говорить, переиграли «Спартак» во всем статьям. Вы и сами все видели.
Может быть, если бы не первый пенальти, все могло сложиться
— Как пройти эти шаги и догнать «Локомотив»?
— Все будет зависеть только от нас. Если «Локомотив» выиграет хотя бы половину матчей, наверное, погоня потеряет смысл. Но «Спартаку» больше никак нельзя терять очки. Тем более, мы возобновляем сезон матчем с «Локо» — сто процентов надо выигрывать. Чтобы сократилось отставание и у «Локомотива» началась паника. Они поймут, что их подпирают.
Плюс у «Локомотива» будет очень сложный график. Им еще играть с «Зенитом», с ЦСКА.
— У «Спартака» расписание проще?
— Да, но мы и потеряли в первом круге много очков в матчах с середняками.
— Почему?
— Не может команда провести целый сезон в одном ритме. Начали сезон вроде хорошо, потом матчи пошли плотно, и
В КУБКЕ РОССИИ НЕЛЬЗЯ РАССЛАБЛЯТЬ БУЛКИ.
— Как пройти «Атлетик» в Лиге Европы?
— Это точно будет непросто. Мы с «Локомотивом» против «Атлетика» уже играли в Лиге Европы. Дома победили 2:1, но в Бильбао уступили, а заканчивали тот матч в меньшинстве.
Дома «Атлетик» всегда выглядит отлично. И не забудьте, что это испанская лига: все техничные, быстрые. И мне еще нравится, что «Атлетик» играет своими воспитанниками или басками. Надо побеждать в Москве, а там видно будет.
— «Спартаку» реально выиграть три трофея из трех?
— К этому надо стремиться. Конечно, хотелось бы. Тем более, у «Спартака» собран хороший коллектив, который в том сезоне выиграл чемпионат России, а в этом — Суперкубок. Из Кубка России все [остальные фавориты] повылетали, но нам все равно нельзя расслаблять булки. Не только с «Крыльями», со всеми «Спартаку» будет непросто. Надо выбросить все мысли о том, что мы чемпионы, что мы сильнее всех, и выходить на всех соперников с полным настроем.
— Недавно вы говорили, что хотите поиграть в Англии. Это давняя мечта или шансы попасть в АПЛ еще реальны?
— Надо быть реалистом: это уже невозможно. Имел в виду, что чемпионат Англии считаю одним из лучших в Европе. Взять тех же крайних защитников: все они подключаются вперед, успевают и в защите, и в атаке. Все играют в быстрый футбол. Мне, правда, больше всего нравятся «крайки» из «ПСЖ».
— Есть шансы попасть в сборную России на чемпионат мира?
— Думаю, шансов немного. Состав уже определен. Будем смотреть, переживать. Пусть сборная радует игрой или результатами.
— Вы говорили, что оценили мем с самим собой в роли Ленина. А видели свое фото в «СЭ»?
— Конечно! Очень улыбнуло! На радостях, на эмоциях после победы взял шапку и начал танцевать. Одна из самых смешных моих фотографий!
Александр МУЙЖНЕК
из Дубая