Федун о том самом твите: Очевидная глупость

Источник: Спорт-Экспресс

— Что тут сказать, очевидная глупость, — сказал Федун.

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Напомним, в субботу Твиттер «Спартака» вел Георгий Джикия. Он опубликовал видео, где говорит в адрес своих одноклубников Луиза Адриану, Фернанду и Педро Роши: «Смотрите, как шоколадки тают на солнце!».