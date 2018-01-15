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Федун о том самом твите: Очевидная глупость
Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал нашумевший твит в аккаунте
Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал нашумевший твит в аккаунте
— Что тут сказать, очевидная глупость, — сказал Федун.
Напомним, в субботу Твиттер «Спартака» вел Георгий Джикия. Он опубликовал видео, где говорит в адрес своих одноклубников Луиза Адриану, Фернанду и Педро Роши: «Смотрите, как шоколадки тают на солнце!».
Впоследствии «Спартак» удалил твит и сделал заявление, в котором принес «извинения за неудачное высказывание в официальном Твиттере клуба всем, кого оно могло задеть. Спортсмен никого не хотел обидеть, а просто неудачно пошутил». (Сергей ЕГОРОВ).