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14:10 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Федун о том самом твите: Очевидная глупость

Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал нашумевший твит в аккаунте красно-белых.

Источник: Спорт-Экспресс

— Что тут сказать, очевидная глупость, — сказал Федун.

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Напомним, в субботу Твиттер «Спартака» вел Георгий Джикия. Он опубликовал видео, где говорит в адрес своих одноклубников Луиза Адриану, Фернанду и Педро Роши: «Смотрите, как шоколадки тают на солнце!».

Впоследствии «Спартак» удалил твит и сделал заявление, в котором принес «извинения за неудачное высказывание в официальном Твиттере клуба всем, кого оно могло задеть. Спортсмен никого не хотел обидеть, а просто неудачно пошутил». (Сергей ЕГОРОВ).

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