Тульский «Арсенал» подписал контракт с вратарём молодёжной сборной России

Источник: РИА "Новости"

До сегодняшнего дня голкипер на правах аренды выступал за «Тюмень». В «Арсенале» Обухов также будет находиться в аренде с возможностью покупки трансфера по окончании сезона.

«Сейчас испытываю самые положительные эмоции, и хочется как можно быстрее приступить к работе в новой команде. Но сначала хотел бы поблагодарить всех, кто очень много сделал для меня в «Тюмени». Начиная от руководства клуба, тренерского штаба, моих партнёров по команде и заканчивая болельщиками.

Что касается «Арсенала», то для меня это, безусловно, шанс и шаг вперёд в карьере. Понимаю, что придётся нелегко, но буду прикладывать максимум усилий, доказывая свою состоятельность. Могу сказать, что по тем матчам, которые удалось посмотреть, «Арсенал» играет в комбинационный футбол и действуют очень компактно по всему полю. Знаю, что большое внимание клубу уделяет руководство Тульской области во главе с губернатором, что очень важно. Считаю, что у туляков отличное будущее.

Практически весь отпуск я провёл дома с родными и друзьями, съездил на неделю на море с отцом. А сегодня начинается работа, по которой уже успел соскучиться.

«Арсенал» улетает на первый сбор в Турцию, — сообщил Обухов в беседе с корреспондентом «Чемпионата».