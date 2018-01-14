«Динамо» ведет переговоры по приобретению Рауша

Рауш родился в Томской области в селе Кожевниково (население — 8 тыс. человек), а в возрасте шести лет эмигрировал с родителями в Германию. Выступал за молодежную и юношеские сборные Германии. Паспорт РФ он получил в 2015 году, а в сборную впервые был вызван в августе на товарищеский матч с московским «Динамо», который не считается официальным, так как проводился не под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА). В начале октября ФИФА разрешила игроку выступать за сборную России, после чего защитник принял участие в четырех товарищеских матчах команды — с южнокорейцами (4:2), иранцами (1:1), аргентинцами (0:1) и испанцами (3:3).