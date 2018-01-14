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14 января, источник: ТАСС

«Динамо» ведет переговоры по приобретению Рауша

МОСКВА, 14 января. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Московское «Динамо» ведет переговоры по приобретению крайнего защитника сборной России по футболу и немецкого «Кельна» Константина Рауша. Об этом ТАСС сообщил источник в российском клубе.

Источник: РИА "Новости"

«Динамо» общается с «Кельном» по поводу перехода Рауша, но на данный момент есть определенные сложности, — сказал источник.

Официальный комментарий клуба и 27-летнего игрока ТАСС пока получить не удалось.

Рауш родился в Томской области в селе Кожевниково (население — 8 тыс. человек), а в возрасте шести лет эмигрировал с родителями в Германию. Выступал за молодежную и юношеские сборные Германии. Паспорт РФ он получил в 2015 году, а в сборную впервые был вызван в августе на товарищеский матч с московским «Динамо», который не считается официальным, так как проводился не под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА). В начале октября ФИФА разрешила игроку выступать за сборную России, после чего защитник принял участие в четырех товарищеских матчах команды — с южнокорейцами (4:2), иранцами (1:1), аргентинцами (0:1) и испанцами (3:3).

Рауш выступает за «Кельн» с мая 2016 года и принял участие в 52 встречах команды. В октябре прошлого года игрок продлил контракт с клубом до 2021 года.

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